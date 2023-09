A GF Machining Solutions bemutatta az új CUT F sorozatot

A pontosság és a termelékenység tökéletes egyensúlyát tükrözi vissza a GF Machining Solutions által kifejlesztett új CUT F sorozatú huzalszikra-forgácsoló gépek első modellje

A több mint 100 éves szikraforgácsolási tapasztalatra hagyatkozva a cég új AgieCharmilles CUT F 350/600 berendezését kifejezetten arra tervezték, hogy a vállalat számos innovatív technológiájának köszönhetően könnyen kezelhető és rugalmas legyen. Ezen technológiák közé tartozik az Uniqua vezérlés, az ISPS és az iWire funkciók, az RFID Smart Wire rendszer, valamint a termikus stabilitás érdekében végzett konstrukciós fejlesztések és a nagyobb pontosság érdekében használt finom lézeres korrekció.

A CUT F 350/600 intuitív Uniqua ember/gép interfésze (HMI) optimális funkcionalitást és ergonómiát biztosít a 19"-es függőleges érintőképernyővel, a teljes billentyűzettel és az egérrel. A lehető legnagyobb kompatibilitás érdekében az Uniqua HMI a különböző huzalszikra-forgácsoló gépgyártók régi fájltípusait is támogatja. Az offline üzemmód, és a gépi programozás, az ISO-alapú funkcionalitás és az objektumorientált programozás révén az Uniqua hatékony grafikus eszköznek bizonyul integrált CAM-mel, amely a főbb CAD/CAM programokkal is kompatibilis.

A rugalmas, nagy pozicionálási pontosságú CUT F sorozat Spark Track opciókkal rendelkező, nagy teljesítményű generátort használ

A CUT F 600 modell iWire funkciója – az iparág vitathatatlan újítása – automatikusan azonosítja és az anyagleválasztás változó magassági feltételeihez igazítja a huzalsebességet a megmunkálási folyamat során. Ez kiküszöböli a huzalszakadást, miközben – adott esetben akár 29%-kal is – csökkenti a feladatra számított teljes huzalfogyasztást. Az iWire funkció a cég intelligens szikravédelmi rendszerével (ISPS) párhuzamosan működik.

A CUT F dedikált folyamatprogramozásával magas felületi minőségű orvosi eszközök hozhatók létre

A SparkTrack pontosan felismeri, hogy hol keletkeznek szikrák az anyagleválasztási folyamat során, ezenkívül mérni és azonosítani tudja az egyes szikrák helyzetét a huzal mentén. A szikra pontos helyének ismerete pedig lehetővé teszi a rendszer számára, hogy optimalizálja a vágási magasságot, vagyis automatikusan ennek megfelelően állítja be az előtolási sebességet. Ez a képesség csökkenti a huzalszakadás esélyét a gépkezelői felügyelet nélküli műveletek során, amikor olyan lépcsőkkel és egyéb jellemzőkkel rendelkező alkatrészeket munkálnak meg, amik változó eróziós magasságot feltételeznek – a tényleges felületek hosszát, ahol a huzal a vágást végzi. A CUT F sorozatú gépekben is elérhető a SMART huzaltechnológia, ami az orsón található RFID chipen keresztül olvassa be a vezeték jellemzőit, valamint a nyomonkövethetőséghez kapcsolódó egyéb adatokat.

Az intelligens szikravédelmi rendszer (ISPS) funkció segít elkerülni a huzalszakadást változó magasságú alkatrészek megmunkálásakor

A megnövelt konstrukciós pontosság, precizitás, megbízhatóság és általános folyamatstabilitás érdekében a CUT F gépek számos továbbfejlesztett szerkezeti elemet tartalmaznak, amelyek közül az egyik a tengelyek optikai jeladóinak termikus stabilizálása. A másik tervezési változás a jobb minőségű golyósorsók beépítése, amik a pozicionálási pontosságot és az élettartamot javítják.

