A feldolgozóipar ellátási láncában jelentkező hiányosságok orvoslásában kulcsfontosságúak a hatékony és sokoldalú megoldások

A feldolgozóipart jelenleg az ellátási lánc jelentős hiányosságai hátráltatják.

Mivel a vásárlók és a kereskedők egyre frusztráltabbak a polcokon lévő készlethiány, vagy a termelésnek a különböző szinteken történő akadozása miatt, a gyártók olyan gyors és hatékony eszközöket keresnek, amelyek sokféle alkalmazásban használhatók, hogy minél gyorsabban leküzdjék a nehézségeket. Marcus Schneck, norelem ügyvezető igazgatója azt vizsgálta meg, miként használhatók norelem gyorsszorítói a gyártásban, hogy funkciók széles skáláját könnyítsék meg, és hogy az összes folyamatban biztosítsák a minőséget a gyártás újbóli felpörgetéséhez.

A gyorsszorítók munkadarabok, szerelvények és gépelemek gyors és biztonságos rögzítésére szolgálnak. Kézi működtetésű rögzítő, tájoló és szerelő eszközként a szorítókat széles körben használják a fém-, fa- és műanyagfeldolgozó iparban. Ezek az iparágak a szorítókat a megmunkálási és összeállítási folyamatokban, valamint szerszám- és készülékgyártásban használják. A szorítókat ezen kívül öntőminták és tartályok kialakítására, tesztelésére és zárására is használják. A famegmunkálásnál a gyorsszorítókat például szögletes alakú anyagok ragasztásakor vagy összeszerelésekor használják a túlzott deformáció elkerülését megelőzendő. A szorítóerő igény szerinti beállításával a szorítók garantálják a gépelemek sértetlenségét és az elvárt minőség teljesülését, ami kellőképpen megfelel a vásárlók és a kereskedők elvárásainak.

A norelem gyorsszorítói gépelemek és szerelvények kényelmes és megbízható tájolását, megtartását és kioldását teszik lehetővé. Számos változatban állnak rendelkezésre, amelyek mindegyike belső önzáró szerkezettel rendelkezik, és acél vagy rozsdamentes acél kivitelben egyaránt elérhetők.

A rozsdamentes acélból készült «Mini» sorozatú gyorsszorítókat olajálló műanyag burkolattal ellátott fogantyú működteti

Könnyen létrehozhatók stabil kapcsolatok

A gyorsszorítókat gyakran nevezik «könyökemelős-, vagy erősokszorozó szorítóknak» is. A könyökemelő elvén könnyen, nagy erőkifejtés nélkül hozhatók létre stabil, ideiglenes rögzítések. Amilyen gyorsan létrehozhatók, ugyanolyan gyorsan ki is oldhatók a rögzítések, amelyek jó hozzáférést biztosítanak a gépelemekhez, és azok akadálytalan kezelését teszik lehetővé, ami különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az iparban egyre nagyobb kereslet mutatkozik a hiányok pótlására.

A norelem gyorsszorítói működtetőkarral vannak ellátva, ami könyökemelős mechanizmuson keresztül működteti a szorítókart. Vízszintes szorítók esetében a szorítókar vízszintes, a függőlegeseknél pedig függőleges helyzetben van. A működtető kar nagyobb utat tesz meg, mint a szorítókar, eközben a működtetőkar túllép egy holtponton, így a gépelem megbízható reteszelése biztosított. Annak érdekében, hogy a szorító rezgések vagy változó terhelések esetén se oldjon ki, gondosan meg kell határozni a holtpont túllépésének mértékét. A könyökemelőben lévő önzáró funkció ugyanakkor megakadályozza, hogy a szorítókar a munkadarab megmunkálása közben magától kinyíljon.

Minden gyorsszorítóra jellemző egy tartóerő érték, ami annak méretétől, valamint a szorítókaron lévő nyomócsavar helyzetétől függ. A szorítóerő ezzel a csavarral kézzel változtatható, és könnyedén a munkadarabhoz és az alkalmazáshoz igazítható. Mindemelett a befogási magasság fokozatmentes állítása és a szorítókar összehangolása befogott állapotban lehetséges.

A funkciók széles skálája

A norelem acélból vagy rozsdamentes acélból készült szorítóit nagy kopásállóság és hosszú élettartam jellemzi. Függőleges és vízszintes működtetőkaros gyorsszorítókra, vízszintes talpú (vízszintes szorító) és függőleges talpú (függőleges szorító) változatokra, valamint tolórudas szorítókra csoportosíthatók. A szükséges alkalmazástól függően azonban a vízszintes és függőleges szorítók egyaránt felszerelhetők vízszintesen vagy függőlegesen is. A beépítési pozíció nincs hatással a szorítóerőre. Míg a függőleges és vízszintes változatok összmagassága alacsony, addig a tolórudas szorítókat kompakt kialakítás és nagy tartóerő jellemzi. A tolórudas szorítók lineáris erőhatást képesek kifejteni.

A «Mini» sorozat tolórudas szorítói gépelemek tengelyirányú rögzítésére szolgálnak

A norelem termékcsaládjába tartoznak még a kampós és horgos szorítók, amiket öntőminták és kazetták zárására használnak. Rögzítési távolságuk egy csavar segítségével könnyen az alkalmazási igényhez állítható. Végezetül: a norelem az alkalmazástól függően különböző furat- és csavarmérettel kínál gyorsszorítókat. Annak érdekében, hogy a szorítóerőt a lehető legpontosabban hangoljuk össze a tartóerővel, javasoljuk a «THE BIG GREEN BOOK» katalógusban javasolt tartóerők betartását, így biztosítva a hosszú élettartamot, ami a jelenlegi erős keresleti periódus alatt duplán fontos, mivel ilyenkor a dolgozókat és az eszközökat amúgy is sok indokolatlan stressz éri.

A húzószorítók, horgos szorítók és a seklik formák és tárolók zárására szolgálnak

Egyszerűen kezelhető

Az alkalmazás-specifikus szorítóerő mellett a jó kezelhetőség és a hangsúlyos ergonómia is a gyorsszorítók meghatározó jellemzői közé tartoznak. Használat közben a szorítók gyors, egyszerű kezelhetőségükkel könnyítik meg a munkát: már kis kézi erőkifejtés is elegendő a nagy szorítóerő létrehozásához. A fogantyúban lévő reteszelés egy kézzel is működtethető. Teljesen új fejlesztésként ez a reteszelés további pluszt kínál a biztonság terén: a szorító jól hallható kattanással zárul, és a fogantyú finom meghúzásával nyílik. norelem szorítói több mint 300 000 befogási ciklusnak is könnyedén ellenállnak. Az ergonomikusan kialakított fogantyú ilyen hosszú élettartam alatt is jól kézre áll: olajálló, 2 komponensű műanyagból készült, piros jelzőszínben. A megnövelt hézag a szorítókar és a fogantyú között tovább könnyíti a használatot és a sérüléseket is segít elkerülni. A fix fejű anya a rögzítőcsavar beállítását könnyíti meg.

A kezelhetőség előnyeit a vízszintes vagy függőleges talppal szerelt változatok is jól szemléltetik, mivel a mindenkori szerelési követelményeknek megfelelően teszik lehetővé a szorítók egyenkénti rögzítését. Széles nyitásuk a befogott munkadarabok gyors és akadálytalan eltávolítását teszi lehetővé. A sima végek kényelmes kezelést, az edzett perselyek pedig a csatlakozások kiváló felületi minőségét biztosítják. Végül, de nem utolsósorban, a rozsdamentes acélból vagy opcionálisan NITROX felülettel rendelkező gyorsszorítók különösen tartósak és korrózióállók. A tükröződésmentes NITROX felülettel rendelkező változatok még a lézertechnikában való használatra is alkalmasak.

A norelem gyorsszorítóinak számos gyártási feladatban történő alkalmazásával a termékek és szolgáltatások iparszerte újra felvehetik a teljes sebességet, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a feldolgozóipar visszakerüljön az őt megillető helyre.

A norelem gyorsszorító választékát számos kiegészítő és pótalkatrész teszi teljessé

Átfogó szolgáltatás és tanácsadás

A norelem gyorsszorító termékcsoportja 58 tételből áll, beleértve a tartozékokat is, ami azt jelenti, hogy a modellek könnyen átalakíthatók és fejleszthetők, emellett minden alkatrész raktárról is szállítható. norelem számos szolgáltatást és tanácsadást tesz elérhetővé a gyorsszorítókat használó ügyfelek számára, ami a katalógusok és CAD-modellek szolgáltatásától a műszaki információs oldalakon és a webshopon át az értékesítés utáni támogatásig terjed.

