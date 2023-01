A belépő szinttől az extra teljesítményig

Nyolc panelhajlító, alakító- és vágómegoldást vonultatott fel a RAS GmBH Hannoverben

A RAS Reinhardt Maschinenbau GmbH 75 éve tartozik a panelhajlítás vezető gyártói közé. A nehézipari gépgyártásban, az autó- és építőiparban, a háztartási nagygépek vagy éppen az irodabútorok gyártásában használt hajlító-, vágó- és alakítógépek, valamint szoftverek energiatakarékos és költséghatékony termelést tesznek lehetővé. A Hannoverben kiállított nyolc berendezés között két újdonságot is felfedezhettek az érdeklődők.

A RAS alakítógépeit a már jól ismert 21.20 peremezőgép, a 22.07-09 SpeedySeamer falcológép, valamint az 12.35-65 EasyFormer bordanyomó gép képviselték, jól reprezentálva, hogy anyagtípus és vastagság függvényében a konfigurációk milyen széles skálája érhető el a német gyártó kínálatában, legyen szó akár csővezetékek, csőcsatornák gyártásáról, falcoló-, kerekítő-, peremező-, korcológépekről.

A legtöbb tekintetet természetesen a hajlítógépek vonzották, amelyek egyedülálló, összetett, magas hozzáadott értékű alkatrészek előállítását teszik lehetővé. A standon idén is bemutatott XL-Centert akár 3 200 mm hosszúságú tető, fal és egyéb építészeti profilok megmunkálására tervezték, amely kúpos profilok kialakításában is extra hatékonyan teljesít.

A Multibend-Center ECOauto panelhajlító géphez automata be- és kitárazó, valamint kész alkatrész rakásoló rendszert csatlakoztattak

Szintén régi ismerősként köszönthettük az XLTbend hajlítógépet, amely a komplex geometriájú precíziós fémlemez alkatrészek, például kazetták, panelek és dobozok kis darabszámú gyártásához jelent ideális választást. A rendkívül rugalmas, összecsukható XLTbend automata részprogramozással, egy kattintással programozható szoftverrel és hibrid mérési rendszerrel felszerelt, félautomata panelhajlító gép. A virtuális navigátor az alkatrészek betöltési pozícióját mutatja, ezáltal a géppel egy gépkezelő is képes kifejezetten nagy méretű munkadarabok legyártására.

A Hannoverben kiállított automata felfelé/lefelé (UpDown) hajlító szekvenciával működő Multibend-Center ECOauto panelhajlító gép a RAS automatizálási tárházát is demonstrálta, a belépő szintű modellhez ugyanis automata be- és kitárazó, valamint kész alkatrész rakásoló rendszert csatlakoztattak. Az automatikus szerszámbeállítás és az egykattintásos alkatrész-programozás egyszerre támogatja mind a termelékenység, mind a szerszámok élettartamának maximalizálását. A géppel felhasználóbarát módon állíthatók elő a karcolásmentes panelek és dobozok.

Újdonságok a panelhajlítás világában

A Hannoverben első ízben bemutatott MEGAbend hajlítógép már 6 mm vastagságú anyagokat is precízen és egyszerűen megmunkál. Az élhajlító gépek számára problémát jelentő nagy méretű, nehéz és munkaigényes alkatrészek esetében érzi magát valóban elemében a MEGAbend. A Bendex grafikus szoftver automatikusan programozza be a hajlítási lépéseket, a szerszámok pedig rengeteg szabad helyet biztosítanak az egyedi hajlítási geometriák számára is.

A szintén újdonságnak tekinthető FLEXI2bend hajlítógép kiválóan alkalmas egyedi, összetett, minőségi alkatrészek hajlítására, akár kazetták, panelek vagy profilok gyártásáról legyen szó. A könnyen kezelhető hajlítógép a teljesítmény és a termelékenység növeléséhez a terméktervezés folyamatát is hatékonyan támogatja.

A MEGAbend hajlítógép már 6 mm vastagságú anyagokat is precízen és egyszerűen megmunkál

Szoftveres támogatás

A RAS fémlemez-megmunkáló gépeiben egyedi gyártású szoftverek teszik lehetővé az utasítások grafikus beállítását. A 3D szimuláció lehetőséget ad arra, hogy a gépkezelő még a tényleges munka megkezdése előtt megnézze a folyamatot és annak eredményét. A RAS szoftverek a szerszámadatbázist és a szerszámbeállításokat is tartalmazzák, ami jelentősen leegyszerűsíti mind a működtetést, mind a gyártási folyamatot.

