36 százalékkal több fogsor. Maradhat?

Még termelékenyebb és rugalmasabb TruPrint 2000 modellt mutatott be a TRUMPF a Formnext kiállításon

Címkék: 3d fémnyomtatás 3D nyomtatás additív gyártás fémnyomtatás fogászat Formnext Trumpf TruPrint1000

Az 500 wattos lézerforrásokkal és négyzet alakú tálcával a TruPrint 2000 3D fémnyomtató immár tömeggyártásra is alkalmassá vált. A termelékenység és a minőség drasztikus emelkedése mindenekelőtt a fogászati és orvostechnikai ipar versenyképességét növelheti.

Tovább növelte a TRUMPF a TruPrint 2000 termelékenységét. „A 3D nyomtató immár tömeggyártásra is alkalmassá vált – jelentette ki Mirko De Boni, a TRUMPF felelős termékmenedzsere. – A gép megnövelt termelékenységéből minden iparág hasznot húzhat.” A csúcstechnológiát képviselő német gyártó a 3D nyomtató kerek építőlemezét négyzet alakú tálcára cserélte, és az alapkonfiguráció 300 wattos lézerének alternatívájaként 500 wattra növelte az integrált fiber lézer teljesítményét. A fogtechnikai cégek például akár 36 százalékkal több kivehető részleges fogsort nyomtathatnak a négyzet alakú építőlemezre, mint a korábbi kerek tálcára. A TRUMPF a megújult 3D nyomtatót az additív gyártás vezető frankfurti szakvásárán, a Formnexten mutatta be a nagyközönségnek.

A megújult TruPrint 2000 immár tömeggyártásra is alkalmassá vált

Multilézeres változatként a TruPrint 2000 két lézerrel rendelkezik, és mindkét lézer képes egyidejűleg a teljes építőlemezen dolgozni. A többlézeres változattal 80 százalékkal több alkatrész hozható létre egységnyi idő alatt, mint az egylézeres változattal. „A megújult TruPrint 2000 nemcsak nagyon termelékenyen, hanem pontosan is működik, és a legjobb minőséget állítja elő – mondta De Boni. – A legmagasabb orvosi szabványok szerint készült 3D nyomtatót az orvostechnikai gyártók többek között titánból készült koponyalemezek, gerincketrecek vagy térdízületek előállítására használják. A TRUMPF számára a biztonság a legfontosabb prioritás a 3D nyomtatásban, különösen az olyan kritikus területeken, mint az orvostechnológia. Az új TruPrint 2000 kiváló minőségű, hosszú távon is stabil implantátumokat gyárt. Szükség esetén a TruPrint 2000 sorozatban is képes az implantátumok kinyomatására.”

TruPrint 2000 négyzet alakú tálcával

Különösen rugalmas működés a változtatható foltméret révén

A TruPrint 2000 úgynevezett motoros sugártágítója automatikusan az adott feladathoz igazítja a lézer pontátmérőjét. Az alkalmazástól függően a folt átmérője 55 vagy 80 mikrométer lehet. A 80 mikrométeres folt megnövelt termelékenységet eredményez. Az 55 mikront ezzel szemben akkor érdemes használni, amikor egyes speciális fémporok nagyobb energiasűrűséget igényelnek. A TruPrint 2000 jelenleg ugyanazokkal a folyamatparaméterekkel írható le, mint az összes többi TRUMPF gép, amiket 80 mikronos foltátmérő és optimalizált gázáramlás jellemez. „A szabványosítással az alkatrészek nyomtatásának paraméterei könnyen átvihetők gépről gépre, például egy TruPrint 2000-ről TruPrint 1000-re vagy TruPrint 3000-re, ami rugalmasabb gyártást tesz lehetővé” – tette hozzá De Boni.

