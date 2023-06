Tüzet szüntess!

Vállalkozás-központú tűzbiztonság – akinek fontos az általa üzemeltetett épület, akkor annak minden eleme fontos

A tűzesetek megelőzése érdekében az épületek tervezőinek és üzemeltetőinek vegyes stratégiát kell alkalmazniuk, melynek része a tudatosítás, a megelőzés és az evakuálás. A nagyvárosok büszkeségei, a nagy méretű, komplex épületek elterjedése növekvő biztonsági kockázattal jár, de az új megoldások az egyszerűbb tervezés és karbantartás, valamint a könnyebb üzemeltetés előnyét biztosítják. Seres Zoltánt, a Siemens Zrt. tűzvédelmi és biztonságtechnikai termékekért felelős értékesítőjét a modern tűzbiztonsági rendszerek működéséről kérdeztük.

Csak épületekben, vagy egyéb helyeken, például alagutakban, hajókon stb. is használnak Siemens tűzbiztonsági rendszereket?

Nagyon széles a Siemens eszközök alkalmazási területe, de a rendszereink mérete miatt azok ipari, kereskedelmi felhasználásra javasoltak. A leggyakrabban irodaházakban, ipari létesítményekben találkozhatunk Siemens tűzbiztonsági megoldásokkal. Alagutakra vagy éppen repülőgépekre, hajókra nézve is rendelkezünk tanúsítványokkal, de Magyarországon ilyen alkalmazási példák még nem fordultak elő.

A modern építészeti trendek növelik vagy éppen csökkentik a tűzveszélyt?

Az anyagok, épületek változnak, a tűveszély állandó marad. Egy épület például az épületautomatizálási megoldásoktól számíthat modernnek, de az elektromos berendezések, a fabútorok, szőnyegek stb. a 21. században éppúgy magukban hordozzák a tűzveszélyt, mint a korábbi időszakokban. Ahol elektromos áram van, ott egyből a tűzveszéllyel is számolnunk kell.

Seres Zoltán, a Siemens Zrt. tűzvédelmi és biztonságtechnikai termékekért felelős értékesítője

Mi a tűzkár leggyakoribb oka?

A statisztikák szerint az elektromos meghibásodások, valamint az emberi hibák okozzák a tűzesetek túlnyomó részét, minden más forrás jelentősége eltörpül a két legfontosabb kiinduló ok mellett. Az iparban az elektromos meghibásodások szerepe még hangsúlyosabb, hiszen azokban sokkal komplexebb elektromos hálózatok és energiaigényesebb berendezések működnek, mint az irodaépületekben, szállodákban.

Hol kezdődik egy épület tűzbiztonsága?

Ha az elektromos rendszereket nézzük, akkor külön kell kezelni a tűzjelző és a tűzoltó rendszereket, ez utóbbi ugyanis aktívan be is tud avatkozni tűzesetkor. A tervezőasztalon kezdődik a tűzbiztonság garantálása, és a hatályos jogszabályok miatt a tervezőmérnökök keze nagyrészt meg van kötve. De az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek betartása mellett a tervező dönti el, hogy milyen tűzvédelmi eszközöket használ, pl. mit tud az általa kiválasztott automata füstérzékelő. A paramétereket a jogszabályok határolják be.

Az oltórendszerek esetében más a helyzet, ezeket ugyanis nem minden esetben kötelező telepíteni, legfeljebb a megrendelő ragaszkodhat hozzá. A vállalkozás elemi létezését biztosító szerverterem tűzvédelmét például nem hanyagolhatja el egyetlen felelős cégvezető sem.

Mit tud egy modern tűzvédelmi rendszer?

A tűzvédelem része a felügyeleti rendszer is, ami jelentősen megkönnyíti a kezelőszemélyzet dolgát, például térképen jeleníti meg az épület alaprajzát, riasztás esetén annak pontos helyét, és egy vegyipari üzem esetében még az ott tárolt anyagokat is listázza – ennek jelentőségét mindenki érti, ha már látott tudósításokat a vegyiparban kitört tüzekről és az azt követő robbanásokról.

A modern tűzvédelmet másrészt az alkalmazott technológia tudása is megkülönbözteti az elavulttól. A Siemens olyan érzékelőket gyárt, amelyek mintegy miniszámítógépként működnek; paraméterezhetők, vagyis az érzékelési tulajdonságok a helyiséghez igazíthatók. Nem mindegy ugyanis, hogy a szenzort egy tárgyalóban vagy éppen egy tárolóban helyezzük el, nagy mennyiségű papír és egyéb éghető anyag fölé. A helyiségben található tárgyaktól függően teljesen más tüzek keletkezhetnek. Másik szempont, hogy a tűz bekövetkezte esetén mi a legfontosabb teendő. Egy kórházi osztályon például az azonnali érzékelés lehet fontos, hogy a kiürítést minél hamarabb meg lehessen kezdeni. Egy karbantartó helyiségben ezzel szemben normális a füstképződés, ott úgy kell beállítani a szenzort, hogy ne adjon téves riasztásokat. Ezt röviden intelligens jelkiértékelésnek nevezzük.

Hol lép be a Siemens a tűzbiztonság kialakításába?

A Siemens 2013-tól a disztribútor partnerein keresztül értékesíti a tűzvédelmi rendszereit, a tervezés fázisában tehát közvetett módon veszünk részt. Fontos ugyanakkor, hogy napi kapcsolatban legyünk a beruházókkal és a kivitelezőkkel. Nemcsak amiatt, hogy általános naprakész tudással rendelkezzenek, hanem hogy az egyes projektek megfelelő elvégzésében is támogassuk őket: az eszközök kiválasztásában, a szenzorok beállításában stb.

Milyen eszközökből áll a Siemens tűzvédelmi portfóliója?

A termékválasztékunk kivételesen széles, gyakorlatilag minden megtalálható benne a sztenderd megoldásoktól az egészen speciális alkalmazásra szánt termékekig. Nyílt terepen például lángérzékelőt, míg egy irodaházban megfelelően paraméterezett füstjelzőket kell alkalmazni.

A tűzvédelemben újdonságnak számít az OOH740 Cerberus PRO érzékelő, amit a Siemens a már bevált ASAtechnology (Advanced Signal Analysis, fejlett jelkiértékelés) mellett DFTtechnology (Disturbance-free Testing, zavarmentes tesztelés) technológiával is felszerelt. Az ezzel a technológiával ellátott érzékelők és perifériák működése automatikusan tesztelhető akár előre ütemezett időpontokban, vagy igény szerint, a helyszínen és távolról is. Mindez az épületben tartózkodó személyek és az ott zajló folyamatok megzavarása nélkül történik, így a tesztek száma növelhető, és a tűzbiztonság a vonatkozó előírásokon túlmenően javítható.

A Cerberus Connect App révén a biztonsági személyzet iOS- és Android-alapú mobil eszközökön is értesítéseket kaphat, illetve bárhonnan, bármikor ellenőrizheti a tűzjelző rendszer állapotát és eseménytörténetét. Javult emellett a karbantartás és a rendszeres felülvizsgálatok tervezése, valamint a jelentéskészítés is, mivel a Cerberus Cloud Apps eszközeivel a felhasználók digitalizálhatják a folyamatot. A szervizszolgáltató például a Cerberus Portálon keresztül megtervezheti, hogy a következő látogatáskor mit kell tesztelni, a Connect Appon keresztül a helyszínen elvégezheti a tesztelést, majd a portálon keresztül a törvényi előírásoknak megfelelő riportokat készíthet. A jelentéseket azután elküldheti ügyfelének, aki így teljes rálátást kap a tűzvédelmi rendszerre, és szükség esetén annak megfelelőségét is bizonyítani tudja.

Magyarországon az akkumulátorgyártás számít az iparpolitika szent tehenének. Mit jelent tűzvédelmi szempontból, ha lítiumion-akkumulátorok lepik el az irodaépületeket, szállodákat, gyárakat?

Az akkumulátorok miatt kiemelten tűzveszélyesnek számítanak a kritikus infrastruktúrához tartozó energiatároló berendezések (is). Az akkumulátorokban található elektrolitfolyadék ugyanis nagyon tűzveszélyesnek számít. Ha az anód és a katód elválasztására szolgáló szeparátor megsérül vagy elöregszik, akkor belső rövidzárlat keletkezik az akkumulátorban, az elektrolit pedig ~80 ℃ foknál felforr. Ez az exoterm folyamat előbb-utóbb kihasítja az akkumulátor oldalfalát, és szabad utat engedhet a tűznek. Aki pedig már látott égni akkumulátort, az tudja, hogy az nagyon intenzív, nehezen eloltható.

Nagyon fontos tehát, hogy az elektrolitszivárgást időben érzékeljük, az oltást pedig inert gázzal kell elvégezni, így jó eséllyel meg tudjuk előzni, hogy a tűz a szomszédos akkumulátorcellákra is átterjedjen.

Molnár László