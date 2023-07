Kizöldül a fémipar

Stratégiai szempontnak tekinti a fenntarthatóságot a Mazak a szerszámgépek fejlesztése, gyártása és későbbi működtetése során

Minden év április 22-én ünnepeljük a Föld Napját, ami a fémipar szereplői számára is alkalmat ad arra, hogy elgondolkozzanak saját cselekedeteikről, és arról, hogy ezek milyen hatással vannak a környezetre. A Mazak stratégiai szempontnak tekinti a fenntarthatóságot, és az energiatakarékossági intézkedéseket az ügyfelei számára is elérhetővé teszi – ami egyre inkább versenyelőnnyé válik a nemzetközi piacon.

A Föld napját 1970-ben hozták létre annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a globális környezeti problémákra. A klímaváltozás a legnagyobb globális kihívások egyike. A gyakoribb és súlyosabb, regionális extrém időjárási események, valamint az emelkedő átlaghőmérsékletek az országhatároktól függetlenül minden ember életére hátrányos hatást gyakorolnak.

Az ipar közel 200 millió tonna CO 2 -ot „termel”, és ezzel az éves kibocsátás mintegy 20%-áért felelős. A klímacélok eléréséhez változásra van szükség a gazdaságban – így a fémiparban is.

A Mazak „Go Green” célja az ügyfelek karbonlábnyomának csökkentése

A Mazak Go Green vízió az energiafogyasztás csökkentésére irányuló erőfeszítések révén kívánja pozitív irányban befolyásolni a környezeti változásokat. A japán gépgyártó ezért a szerszámgépek fejlesztése során azok teljes életciklusát veszi figyelembe. A végső cél az, hogy 2030-ban a Mazak gépek energiahatékonysága a 2010-es referenciaértékhez képest négyszer nagyobb legyen.

A bölcsőtől a sírig terjedő szénlábnyom a termék teljes üvegházhatású gázkibocsátását méri, a nyersanyag kitermelésétől kezdve a gyártáson, szállításon, felhasználáson át az esetleges ártalmatlanításig. Egy közepes méretű autó például 25 tonna CO 2 -ot bocsát ki életciklusa során, ebből körülbelül 5,6 tonna jut a gyártási folyamatára.

A fogyasztási cikkek teljes életciklusára vonatkozó CO 2 -kibocsátás mérése az ellátási láncon keresztül jut el fokozatosan a szerszámgépek tulajdonosaihoz. A hagyományos „ár + kiszállítás” számítás lényegében „ár + kiszállítás + CO 2 -hatás” számítássá alakul át.

A „Go Green” kezdeményezés keretein belül a szerszámgépeket eleve úgy tervezik meg, hogy csökkentsék azok CO 2 -lábnyomát. A program másik célja az, hogy a géptulajdonosokat is bevonja saját energiafelhasználásuk rögzítésébe, elemzésébe és optimalizálásába.

Technológiák a környezeti hatás csökkentéséhez

Az új Mazak gépek számos energiatakarékos technológiát tartalmaznak. A szimultán öttengelyes függőleges megmunkálóközpontok új generációját képviselő VARIAXIS i-800 NEO például az elődeinél dinamikusabb, kompaktabb konstrukció. Ezen túlmenően az előző modellhez képest 22,7%-kal csökkenti a gyártásközi CO 2 -kibocsátást. Az új QTE kompakt esztergaközpontok is olyan technológiákat tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak az energiafogyasztás csökkentéséhez, a költségmegtakarításhoz és a környezetvédelemhez.

A Go Green kezdeményezés a hibrid gépek fejlesztését is magában foglalja, a gyártási folyamatok egyetlen gépben történő egyesítése ugyanis csökkenti a környezeti terhelést. A hibrid Multi-Tasking termékcsalád immár az additív gyártást, a dörzshegesztést és a fogaskerék-megmunkálást is magában foglalja.

A Mazak számos terméket fejlesztett ki a CO 2 mérésére. A Mazak Smooth Technology az üvegházhatású gázkibocsátásról szóló nemzetközi egyezmény által meghatározott szabványok alkalmazásával olyan funkciókat kínál, amelyek támogatják az ügyfelek igényeit az általuk gyártott alkatrészek energia-, és ebből következő CO 2 -lábnyomának mérésében, elemzésében és javításában. A Smooth Energy Dashboard a valós idejű energiafelhasználást figyeli, és alkatrészprogramra lebontott CO 2 -lábnyomot biztosít a gépkezelő számára.

„Zöld” gyárak

A fenntarthatóság hangsúlyozása a Mazaknál nem „zöldre mosásnak” számít, a vállalat Japánban és az Egyesült Királyságban található gyártóüzemei ugyanis átfogó energia- és fenntarthatósági irányelvek szerint működnek. Mindkét üzem ISO 14001:2015 környezetgazdálkodási és ISO 50001 energiagazdálkodási tanúsítvánnyal rendelkezik. A Mazak Japánban és Szingapúrban több mint 3,5 MW napenergiát termel a gyártetőkön elhelyezett napelemekkel.

