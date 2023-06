Hatékonyabb, csendesebb működést biztosít az új Multi-split klímarendszer

A továbbfejlesztett inverteres multi-split rendszer segíthet csökkenteni az energiaszámlákat

A Toshiba Air Conditioning innovatív fejlesztésekkel frissíti a kimagasló részterhelési hatékonyságot és csökkentett zajszintet biztosító Inverter Multi-Split (IMS) légkondicionáló rendszerét. A Toshiba Air Conditioning a Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) része, ami az intelligens klíma- és energetikai megoldások globális vezető vállalata.

A minden típusú lakóingatlanhoz alkalmas, modern IMS multi-split rendszerű önálló kültéri egység akár öt beltéri egységet is kiszolgálhat. Az, hogy az összes hűtőközeg-vezeték kívülről, egy helyen végződik, egyszerűbb telepítést, jobb esztétikai megjelenést és csökkentett zajkibocsátást tesz lehetővé, egészen 41 db(A)*-ig. Az IMS-felhasználók minden helyiség hőmérsékleti szintjét külön-külön állíthatják be. A lakóépületeken kívül a rendszer költséghatékonyan működtethető olyan kisebb kereskedelmi alkalmazásokban, mint például az üzletek és a kis irodakomplexumok.

A legújabb fejlesztések között központi szerepet kapott a kisebb ház, ami a korlátozott erkéllyel rendelkező lakásokhoz is alkalmas. Az új kompakt ház térfogata a régi modellhez képest 21%-kal csökkent, méretei már csak 780 x 550 x 290 mm (szélesség x magasság x mélység). Háromféle házméret áll rendelkezésre, amik 3 és 14 kW közötti fűtési/hűtési kapacitást fednek le.

Toshiba Multi Split - RAS-2M10-2M14-G3AVG kültéri egység új 550H házzal

Egy másik fejlesztés a lakossági magasfali beltéri egységek választékának bővítése, amik a sokoldalú IMS sorozathoz csatlakoztathatók, beleértve a DAISEIKAI™, a HAORI™, a SHORAI™ EDGE Black & White-ot és a SEIYA™.

A hatékonyság is növekedett. A SEER részterheléses hűtési hatásfok most 30%-kal magasabb, akár 8,7 (A+++)**, míg a SCOP részterheléses fűtési hatásfok akár 4,8 (A++) is lehet. A megnövelt részterheléses hatásfok nagyobb energiamegtakarítással jár.

A további fejlesztések közé tartozik a min-max kapacitás működési tartományának javítása minden egységméretnél, aminek előnyei extrém hőmérsékleti (meleg vagy hideg) körülmények között domborodnak ki. Az új IMS-generáció fűtő üzemmódban is kiterjesztett használati tartományban működik -20℃-ig, így minden időjárási körülmény mellett képes meleget biztosítani.

A Wi-Fi vezérlés*** az intuitív Toshiba Home AC Control alkalmazással kombinálva olyan funkciókat kínál a felhasználóknak, mint a Google Home Assistant, vagy Amazon Alexa intelligens hangszóró hangvezérlés. A Wi-Fi funkcióhoz most az energiafigyelés**** is hozzáadódott, ami az energiaköltségek helyiségenkénti kijelzését teszi lehetővé. A Wi-Fi vezérlés ezentúl az új Home AC Control vezeték nélküli adapternek köszönhetően vezeték nélküli (OTA) EEPROM szoftverfrissítéseket is kínál, így nincs szükség az idő- és költségigényes helyszíni technikusi munkára.

A szolgáltatások másik bővítése a könnyebb Dyna port hozzáférést célozza. Probléma esetén a technikusok egyetlen panel eltávolításával csatlakozhatnak a kültéri egységhez, hozzáférést kapnak az előzményadatokhoz, és gyorsan megtalálják a kiváltó okot.

Azok számára, akik egyszerű, hatékony és energiatakarékos megoldást keresnek több helyiség komfortszinjének és nyugalmának egész éves növeléséhez, ajánlott a Toshiba Air Conditioning legújabb IMS multi-split rendszerének használata.

www.toshiba-aircondition.com/hu/kezdooldal.html

*: 1 méteren a 2M14 modellnél csendes üzemmódban

**: a 2M10-től a 3M26 modellig

***: Opcionális a SEIYA modellekhez

****: a HAORI, SEIYA, SHORAI Edge Black & White modellekhez érhető el