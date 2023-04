A Toshiba bemutatja a következő generációs Digital Inverter légkondicionáló egységet

A klímaberendezés izgalmas továbbfejlesztése még könnyebbé teszi a Digital Inverter telepítését és karbantartását

A nagy hatékonyságú HVAC-rendszerek globális vezető vállalatának számító Toshiba Air Conditioning bemutatja a Digital Inverter következő generációját, a kisebb üzleti létesítmények hűtési és fűtési megoldásaként. A Toshiba Air Conditioning a Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) része, amely az egészséges, biztonságos, fenntartható és intelligens épület- és hűtőlánc-megoldások vezető globális szállítója.



A továbbfejlesztés a kültéri egység vadonatúj házát, a tovább növelt rendszerhatékonyságot, a beltéri egységek szélesebb választékát és az új, továbbfejlesztett funkcionalitású távirányítót érintették. A legújabb Digital Inverter továbbra is alacsony GWP-értékkel rendelkező R32 hűtőközeget használ a szén-dioxid (CO 2 ) kibocsátás csökkentése érdekében. Az egység80 és 180 m² közötti alapterületű üzletekben, éttermekben, garázsokban és klinikákban történő elhelyezésre alkalmas. A kültéri és beltéri egység több mint 50 kombinációja biztosítja, hogy minden projekt prémium komfortszinten készülhessen el.

A kültéri egységek nyolc méretben kaphatók 1-től 6 LE-ig, amelyek mindegyike az új, egyventilátoros ház előnyeit használja ki. A beltéri egységek széles választéka 4 utas kazettát, kompakt 4 utas kazettát, szabványos légcsatornát, mennyezetet, vékony csatornát, padlón álló és magasfalra szerelhető opciókat tartalmaz. Ezt a választékot egy teljesen új, egyutas kazetta egészíti ki továbbfejlesztett dizájnnal, amelynek légtisztító technológiája tovább növeli a telepítő kényelmét és a végfelhasználói komfortot.

A Toshiba következő generációs Digital Invertere alacsony GWP értékű R32 hűtőközeget használ a CO 2 -kibocsátás csökkentéséhez



A Digital Inverter továbbra is vezető szerepet tölt be a hatékonyság, különösen a hűtés terén, három modell esetében a 3 és 4 LE közötti tartományban, 4-utas kazettás kombinációval a SEER-értéke eléri a 7,5-öt (átlagosan 7,09 mind a kilenc kültéri egységet tekintve). Az új 3 LE-s modell SEER-besorolása például 7,5 a régi 3 LE-s egység 5,81-hez képest, ami 29%-os javulásnak számít. A kültéri egység újratervezett egyventilátoros háza kompakt méretű(akár 1 050 mm magasságig) és könnyű súlyú (100 kg), ami megkönnyíti a termék kezelését.



A Digital Invertert egy új, stílusos, vezetékes távirányító egészíti ki, további funkciókkal. A felhasználók úgy optimalizálhatják a komfortérzetet, hogy a leolvasztás alatt leállítják a beltéri egység ventilátorát, vagy a műszakos leolvasztás funkciót kapcsolják be, ha több rendszer van használatban. Az üzembe helyezők ezenkívül egy egyszerűsített DN-kód beállítást kínáló menüvel takaríthatnak meg időt a beállításnál és az üzembe helyezésnél, míg az új LC Easy monitor funkció a karbantartó szakembereket segíti a rendszeradatokhoz való közvetlen hozzáféréssel. További újdonságok közé tartozik a hűtőközeg-nyomás becslése, a szivárgásellenőrzés és a beágyazott három lépéses éjszakai üzemmód, ami korlátozza az éjszakai zajkibocsátást a lakóterekben. A távirányító egy Bluetooth modult tartalmaz a kényelem egy dedikált okostelefon-alkalmazáson keresztüli kezeléséhez.

- Az új, stílusos, vezetékes távirányító Bluetooth modullal rendelkezik a dedikált okostelefon-alkalmazáson keresztüli kényelmes kezeléséhez



Az először 2000-ben bemutatott Digital Inverter a Toshiba Air Conditioning egyik legnépszerűbb terméke. A következő generációs modellel a berendezések még nagyobb hatékonyságot és funkcionalitást kapnak, amit a bizonyított minőség és megbízhatóság is alátámaszt. A továbbfejlesztés révén a termék még könnyebben telepíthető és karbantartható.



