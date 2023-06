Emberi hibákra digitális megoldások 2. rész

Amiről hallgatunk, az nem fáj?

Kétfajta gyártó cég van: olyan, amelyik már adott ki a kezéből tévesen legyártott alkatrészt, és olyan, amelyik majd fog. Előbb-utóbb minden cég elkezdi keresni a veszteség okát, pedig elhárítani könnyebb lett volna, mint valahol behozni a lemaradást, és ismét téves biztonságérzetbe ringatni magunkat. Sorozatunk második részében képzeletbeli cégünk, a Toolwizard Kft. a gyártás során keletkező veszteséget kutatja, amiben Kovács Zsolt, a graphIT Kft. NX üzletágvezetője lesz a segítségére.

Képzeletbeli cégünk, a Toolwizard Kft. a termelés veszteségeit kutatná. Mi a tapasztalatod, milyen cégmérettől vezet ez az igény a digitalizáláshoz?

Kovács Zsolt: Ehhez nyilvánvalóan el kell érni egy cégméretet, és sajnálatos módon egy veszteségrátát is, mert amiről nem tudunk, az nem fáj. Egy kisebb cég esetében az ügyvezető még átláthatja a folyamatokat, és érzésre is meg tudja mondani, hogy hol siklanak félre a dolgok. De minél több tervező dolgozik a cégnél, annál nehezebb átlátni a mindennapi munkát, és előbb-utóbb óhatatlanul veszteség éri a vállalkozást – például azzal, hogy nem azt gyártják le, mint amit eredetileg megterveztek.

Kovács Zsolt, a graphIT Kft. NX üzletágvezetője

Kik vesznek részt a tervezési folyamatban?

A megrendelőnek van egy kapcsolattartója, aki átadja az információkat, viszont nem vesz részt a teljesítés minden lépésében, csak a végeredményt szeretné látni. Mégis képben kellene lennie, mert az ügyfél őt fogja keresni, ha valami megbeszélnivaló van. A funkcionális tervezés szakaszában csak a tervezőmérnök számít érintettnek, de előbb-utóbb a beszerzést és a gyártást, sőt nemritkán egy szimulációs mérnököt is be kell vonni.

Nem ritka, hogy a tervezés legvégén a megrendelő jóváhagyja a tervet, de vagy gyárthatósági okokból, vagy a megrendelő kérésére a Toolwizard Kft.-nek még változtatnia kell valamit azon. Ha valamelyik érintett nem tud az utolsó változtatásról, akkor nem a megfelelő termék készül majd el, vagy a beszerzés rendel meg rossz alkatrészeket a megváltozott alkatrészlistából, és borítékolható, hogy a veszteség a Toolwizard Kft.-t is érinti majd.

Az innovációs és fejlesztési ciklusok lerövidülése milyen hatással van a vállalati adatkezelésre?

Egyre több ajánlatot kell kiadni és több tervezési munkát kell elvégezni még rövidebb idő alatt. Ha a folyamatnak nincs kerete, akkor az a határidőkre és a költségekre is hatással lesz. Ezt rendre több cégvezető érzi, de a veszteségeiket még nem tudják hova kötni. Ha egy fordított ábrát mutatunk nekik, akkor egyre többen ismerik fel, hogy hova vezethet az adatkezelés elhanyagolása.

Fejtsük ki bővebben ezt a kérdést: hova vezethet?

A leggyakoribb probléma a rossz verzió legyártása, ami szélsőséges esetben a teljes megrendelés vagy akár az ügyfél elvesztéséhez is vezethet. Akárcsak a mindennapi életünkben, az adatkezelési folyamatokban is tisztában kell lennünk azzal, hogy ami számunkra egyértelműnek tűnik, az a másik érintett számára nem biztos, hogy az. Mindenki ismeri azt a játékot, amikor egy mondatot súgva kell továbbadnunk a mellettünk lévőnek, és a lánc végén kiderül, hogy a körbeért mondatnak legtöbbször már nem sok köze van az eredetihez. Amíg ez egy játékban szórakoztató, addig egy vállalkozás életében katasztrofális is lehet.

Milyen cégmérettől ajánlott egy PDM-rendszer bevezetése?

Ez a létrejövő adatok mennyiségétől függ. Van olyan ügyfelünk, aki három tervezővel is érzi a keletkező adatok strukturálásának előnyét, mások 30 tervezőnél jutnak el ide. Szerintem 4-5 tervezőmérnök már a kritikus határt jelöli ki. Ha jogosultágkezelés nélkül dolgozik két mérnök egyazon terven, akkor esélyes, hogy egymás terveit írják majd felül.

Milyen előnyökkel jár a tervezési adatok egy zárt, könnyen konfigurálható rendszerben kezelése?

A legnagyobb előnynek azt tartom, hogy mindenki tudja, melyik verzióval kell dolgozni. Adatvesztés nem fordulhat elő, hiszen a központi rendszerből minden információ könnyen visszaállítható. Nem utolsósorban: ezeket az adatokat minden jogosult személy bárhonnan elérheti, ami a mostanában divatos otthoni munkavégzést is támogatja.

Mennyire testre szabható egy PLM-rendszer?

Dolgozhat két cég ugyanabban a szektorban, lehetnek a tervezési, gyártási, beszerzési folyamataik nagyon hasonlóak, mégis emberek vagyunk, és lesznek eltérések a működésükben. Ez részben a megrendelői kör hatása is, hiszen azok eltérő rajzszámozást használnak, melyekhez a beszállítónak igazodnia kell. Ezeket a számokat cégen belül és az ügyféllel is egyeztetni kell, ha ez nem működik, az káoszhoz vezet. Ezeket az eltéréseket kell testreszabással vagy beállításokkal lekövetni, és ezáltal ismét csak minimalizálni a hiba és a veszteség bekövetkeztét.

Hol jelent nagy fejlesztési igényt egy PLM-rendszer bevezetése, eszköztéren, vagy a humán erőforrásban?

Inkább az emberek képzése jelent komolyabb erőfeszítést. A munkatársaknak hozzá kell szokniuk a digitalizált munkafolyamatokhoz, és ebben nem lehet kivételt tenni, mindenkinek ugyanazokat a sémákat kell követnie a saját munkája során, ha azt szeretné, hogy a többiek is megértsék. Bizonyos mezők kitöltése lehet időigényes, és egészen biztosan felteszi majd valaki a kérdést, hogy mire jó ez, de hosszú távon nagyon is megéri.

Mennyire jellemző, hogy a PLM-rendszer bevezetését az ügyfél megrendelőköre várja el?

Gyakoribb, hogy a cégvezető minőségbiztosítási, költségcsökkentési és hatékonyságnövelési célokból kiindulva fogalmazza meg az adatkezelés digitalizálását, de manapság valóban nem ritka, hogy egy multinacionális megrendelő elvárása miatt indul el a bevezetés. Ha a megrendelő Teamcentert használ, akkor számára biztosítékot jelent az, ha a beszállítói is abban kezelik a keletkező adatokat és a megrendelésre vonatkozó információkat.

Mennyire jellemző az iparcégek körében a felhőben történő adattárolás?

Magyarországon – talán német hatásra – mindenki szereti magánál tartani az adatokat. De van több olyan körülmény, ami a felhő mellett szól. Az egyik ilyen a szakemberhiány; nagyon nehéz jó tervezőt találni, és ha találunk, akkor előfordulhat, hogy a munkahelyétől távol lakik. Hajlandó lenne távmunkában dolgozni, de ehhez egy menedzselt környezet kell. Ugyanez a helyzet akkor is, ha külföldre utazik a tervezőnk; sokkal hatékonyabb, ha onnan is eléri a munkáját, amihez ráadásul sem irodát, sem szervert nem kell fenntartanunk.

Idekapcsolódik az IT-költségek csökkentése, ami szintén a felhőkörnyezet nagy előnye. Az informatikában a biztonság az első, ezért elenyésző az esélye annak, hogy a felhőből adatok szivárogjanak ki – annál biztosan kisebb, mint a házon belüli adatvesztésnek.

Molnár László

