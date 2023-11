Új élet a mobil állvány számára

Korszerűsítés a thyssenkrupp Materials Hungary-nál

A thyssenkrupp Materials Hungary-nál használt, 17 éves mobil állványrendszer korszerűsítése biztosította a rendszer rendelkezésre állását a jövőben. Az OHRA kicserélte az elhasználódott mechanikai alkatrészeket, korszerűsítette a teljes elektrotechnikát, és a biztonsági rendszert a jelenlegi uniós követelményekhez igazította. A korszerűsítés biztosítja, hogy a rendszer továbbra is magas szintű rendelkezésre állással működhessen. A vezérlési koncepció és a biztonsági rendszer ismét a legkorszerűbb – így a korszerűsített rendszer ugyanazoknak a követelményeknek felel meg, mint egy új, amely többször annyiba kerülne.

A thyssenkrupp Materials Hungary 17 éves mobil állványrendszerének korszerűsítése biztosította annak rendelkezésre állását a következő évekre. Egy átfogó korszerűsítés részeként az OHRA kicserélte a kocsirendszer sérült mechanikai részeit, és korszerűsítette a teljes elektrotechnikát. A folyamat során a biztonsági rendszert is hozzáigazították a ma érvényes uniós biztonsági követelményekhez. A korszerűsítés biztosítja, hogy az üzem a jövőben is magas szintű rendelkezésre állással működjön, így a thyssenkrupp Materials továbbra is megbízhatóan és időben tudja ellátni ügyfeleit.

Pótalkatrészek már nem állnak rendelkezésre

A thyssenkrupp Materials Hungary az acél, könnyűfém, színesfém és műanyag anyagok egyik vezető szállítója Magyarországon. Annak érdekében, hogy a sokféle fémlemeztekercs saját raktárkészletről elérhető legyen, a vállalat 2005-ben nagy tárolókapacitású, kocsikra szerelt raklapos állványrendszert telepített. 17 év működés után azonban a rendszer pótalkatrészellátása egyre nehezebbnek bizonyult. A mobil állványrendszer vezérlő- és kapcsolóberendezésének számos alkatrésze már hiánycikk, nem gyártják. Mivel azonban az acélszerkezet még mindig minden követelménynek megfelelt, a thyssenkrupp Materials Hungary a rendszer korszerűsítése mellett döntött. Mivel az OHRA már tervezett és telepített egy mobil karos állványrendszert a thyssenkrupp Materials Hungary-nál, a nagy teherbírású raktártechnika specialistája megbízást kapott a tekercseket tároló mobil állványrendszer korszerűsítésére is – annak ellenére, hogy azt annak idején egy harmadik fél beszállítója telepítette.

Teljesen új vezérlőszekrények

Első lépésként az OHRA kicserélte az összes kereket és kerékcsapágyat – összesen 560 darabot – a kocsikon. Második lépésben teljesen felújították a rendszer vezérlőszekrényeit, beleértve a kábelezést is; a régi rendszerhez már nem állt rendelkezésre sem pótalkatrész, sem szerviz. Ma már minden funkció és diagnosztika egy intuitív színes érintőképernyőn keresztül vezérelhető. A lágyindító funkció mostantól biztosítja a szállító kocsik kíméletes indítását és fékezését, ami csökkenti a kopást és óvja a tárolt árut. Végül a harmadik korszerűsítési intézkedés a biztonsági rendszer korszerűsítése volt a ma érvényes biztonsági követelmények teljesítéséhez. Többek között a teljes állványblokkot és minden egyes kocsit elöl és hátul önellenőrző optikai érzékelőkkel szereltek fel.

Biztonságos és megbízható

Az átfogó korszerűsítés két hét alatt befejeződött. Az utólagos átalakítással az OHRA biztosította, hogy a mobil állványrendszer még sok éven át megbízhatóan működhessen. A modernizált rendszer a korszerű vezérlőrendszerrel és a legmodernebb biztonsági rendszerrel ugyanazoknak a követelményeknek felel meg, mint egy új állványrendszer – de költségtakarékosabb megoldást nyújt.

