Tér a változatosságnak

Polcrendszerek az FX Ruch építőipari szakkereskedés számára

Címkék: állvány építőipar logisztika OHRA raktár raktárlogisztika raktártechnika

Az OHRA 22 karos és raklapos állványával az FX Ruch építőanyag-kereskedés teljesen átalakította radolfzelli fióktelepét. A raktárcsarnoknak, a nagy szabadtéri raktárnak és a drive-in-területnek köszönhetően több árucikk áll gyorsabban az ügyfelek rendelkezésére. A legkülönfélébb áruhoz igazított állványoknak köszönhetően a vállalat képes volt kombinálni a nagy raktárkapacitást a jelentősen hatékonyabb logisztikai folyamatokkal.

Az FX Ruch építőanyag-kereskedés a radolfzelli építőipari szakkereskedése átalakítása és bővítése során teljes mértékben az OHRA állványaira támaszkodott. A sokféle anyag, forma és méret ellenére a vállalat egyetlen forrásból tudta beszerezni az összes szükséges polcrendszert a kerpeneri állványrendszer. A beltéri és kültéri használatra szánt, személyre szabott raklapos és karos állványoknak köszönhetően az FX Ruch a nagy raktárkapacitást jelentősen hatékonyabb logisztikai folyamatokkal tudta kombinálni.

Három raktárterület 6000 négyzetméteren

A radolfzelli fióktelep átalakításával és bővítésével több hely áll rendelkezésre a nagyobb számú árucikkek számára, egyúttal pedig javul a minőség és az átfutási idő. A 6000 négyzetméteres terület raktárkapacitásának hatékonytalan kihasználása eddig késedelmeket okozott az áruk be- és kitárolásában, ezáltal pedig az áruk ügyfelek általi átvételében. A nagy szabadtéri raktár és az 1500 négyzetméteres raktárcsarnok mellett az új, 1000 négyzetméteres drive-in-terület a modernizált telephely egyik sarokpontja.

22 különálló állványok

A különböző anyagok miatt az OHRA karos és raklapos állványokkal szerelte fel a raktárterületeket. Összesen 22 állványok került beépítésre, egy- és kétszeres mélységű, akár 7500 milliméteres magasságot is elérő kivitelben. A teherbírás, a tárolási szintek száma és a tartozékok tekintetében minden állvány egyedileg van konfigurálva a különböző árukhoz. Míg a beltéri állványok a kívánt színre vannak festve, a külső polcok horganyzottak és így védettek az időjárás viszontagságaival szemben. Egyes esetekben a állványok tartórácsokkal, illetve fedőrácsokkal szerelték fel annak érdekében, hogy a különböző méretű árucikkek tárolásakor a lehető legnagyobb rugalmasságot biztosítsák. A csarnok zárópolca is különleges: Úgy tervezték, hogy az elemek közötti távolság elegendő legyen egy szádfal számára, így egyúttal az épület hátfalát is ez alkotja.

Hatékonyabb felvétel és beszállítás

A raktárterületeknek az OHRA karos és raklapos állványaival megvalósított átalakításával az FX Ruch jelentősen javította a logisztikai folyamatok minőségét és sebességét. Az áruk gyorsabban szállíthatók be és tárolhatók, az átfutási idők csökkentek, és az ügyfelek sokkal rövidebb idő alatt kapják meg termékeiket.

www.ohra.hu