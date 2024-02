Színben egyeztetett kivitel

Egyedi színezésű karos állványrendszer a Houthandel van Deuveren számára

Címkék: állvány logisztika OHRA raktár raktári rendszerek raktárlogisztika raktártechnika

A vállalatok egyre gyakrabban élnek az állványok egyedi színezésének lehetőségével. Így a raktárban is érvényesíthetők a vállalati színek, vagy vizuálisan elkülöníthetők a különböző raktárterületek. Az OHRA, a karos állványrendszerek európai piacvezetője a hollandiai Dedemsvaartban található új „Houthandel van Deuveren” központjának állványrendszereit különböző RAL-színekkel porfestette. A színeket a homlokzathoz igazították, így az állványok és az épület harmonikus egységet alkotnak, ami tükrözi a vállalat szolgáltatásainak korszerűségét és minőségét.

A holland van Deuveren faáru kereskedelmi vállalat az OHRA állványrendszereit választotta új cégközpontjához. A műszaki jellemzők mellett a fő döntő tényező az állványok színének személyre szabhatósága volt. A különböző épületek homlokzati kialakítása, valamint a belső és külső állványok az ismétlődő színeknek köszönhetően harmonikus egységet alkotnak, tükrözve a „Houthandel van Deuveren” szolgáltatásainak korszerűségét és minőségét.

A 25 évvel ezelőtt alapított vállalat az Overijssel régió egyik vezető faáru forgalmazója. Mivel a vállalat kinőtte korábbi telephelyét, raktára kapacitását már nem lehetett bővíteni, és a lakott területen való elhelyezkedés miatt nehéz volt a megközelítése, van Deuveren úgy döntött, hogy a vállalatot új, Dedemsvaart-i székhelyére költözteti.

Bevált állványrendszer

Az OHRA állványrendszerekkel szerzett pozitív tapasztalatoknak köszönhetően van Deuveren az új cégközpontot is a karos állványrendszerek európai piacvezető cégének állványrendszerével szerelte fel. Az OHRA az állványoszlopokat és a karokat melegen hengerelt tömör IPE acélprofilokból gyártja, ami azt jelenti, hogy a karos állványok teljes terhelés mellett is tartósan stabilak, és a személyzet és az ügyfelek számára maximálisan biztonságosak. Az OHRA az állványokat mindig egyedileg, az ügyfél igényei szerint gyártja – a van Deuverennél ez nemcsak a méretekre és a teherbírásra, hanem a színre is vonatkozik.

Antracitfekete, tűzpiros vagy világosszürke

A kültéri állványokat RAL 7016 „antracit” színűre festették. Ezzel a csarnokok homlokzatának színvilágához igazodnak, amelyek között elhelyezkednek. A csarnokok ablakkeretei és a főépület acélszerkezete RAL 3000 „tűzpiros” színűre vannak festve. Ez a szín ismétlődik az épület ezen részén található állványokon. Egy harmadik komplexumban, ahol a termékeket elsősorban a tető és a homlokzat körül tárolják, a állványok világosszürke (RAL 7035) színűek.

Következetes kialakítás vagy jelzőhatás

Az OHRA RAL 5015, 2002, 3000, 6011 és 7035 színekben kínálja állványrendszereit, de opcionálisan más színek is választhatók. A színeket kiváló minőségű porfesték formájában viszik fel, amely védi az anyagot, és lényegesen tartósabb, mint a nedves festés. „A vállalatok egyre inkább személyre szabott színsémákat választanak” – mondja Berry Vanneer, az OHRA holland értékesítési vezetője. Ez lehetővé teszi a vállalati arculat átvételét és egy harmonikus összkép kialakítását az ügyfelek és a látogatók számára. De nem csak arculati okok szólnak az egyedi színösszeállítás mellett, hanem gyakorlati előnyök is, amint arról Berry Vanneer beszámol: „A vállalatok különböző színű állványokat használnak, például az állványok különböző teherbírásának jelzésére vagy logisztikai jelzőtáblaként.”

www.ohra.hu