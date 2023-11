Ez már nem a jelen, hanem a jövő

Így működik a JYSK ecseri raktárbázisa

A logisztikát hosszú ideig csekély hozzáadott értékű ágazatnak tekintették. Mára azonban ez a felfogás megváltozott olyannyira, hogy a logisztikai hatékonyságot megkülönböztető és stratégiai tényezőnek tekintik a szervezetekben. Érkeztetés, átvétel, betárolás, helytakarékos raktározás, komissiózás, feladás és kiszállítás: ezek mindegyikének költséghatékony és nagy teljesítményű rendszerekre van szüksége. A JYSK Magyarország ecseri létesítménye a legnagyobb egyterű elosztóközpont hazánkban és Kelet-Európában is. Működéséről Selyem Viktor, a JYSK Magyarország technikai menedzsere beszélt a TechMonitor olvasóinak.

Mikor kezdte meg a működését az ecseri elosztóközpont?

A raktárterület használatbavételi engedélyét 2022 januárjában kaptuk meg, de az automata raktárak akkor még nem álltak készen. Ősszel kezdtük el birtokba venni a kész automata rendszert, de a tesztek még a 2022. november 4-én tartott ünnepélyes megnyitó után is tartottak. A rendszer végső sikeres tesztje és átadása 2023 januárjában történt. A JYSK Dániában, Svédországban, Németországban, Bulgáriában és Lengyelországban is működtet automata raktárakat, de ezek mindegyike egyedi jellemzőkkel bír. A hazai mellett a horvátországi, szlovákiai és szlovéniai üzleteket is kiszolgáló ecseri automata elosztóközpontban vannak jelenleg a legmodernebb fejlesztések, de a most épülő – és az ecserihez egyébként nagyon hasonló – hollandiai logisztikai központ várhatóan még fejlettebb rendszereket tartalmaz majd.

Selyem Viktor, a JYSK Magyarország technikai menedzsere

A generálkivitelező Körber AG saját maga is fejlődik minden munkával, cégeket vásárol fel időközben, így egyre jobb megoldásokat tud letenni az asztalra. Nálunk például sokkal zökkenőmentesebb volt az indulás, mint a hozzánk képest korábban épült bulgáriai központban. Másrészt az egyes logisztikai központok abban is különböznek egymástól, hogy várhatóan milyen termékkör forog majd azokban – teljesen más kiindulópontot jelent, ha a JYSK teljes termékválasztékával, vagy csak kisebb dobozokkal kell számolni. Dániában például nem raklapon, hanem egyesével, dobozokban tárolják a termékeket.

Milyen mutatószámokkal jellemezhető egy jól működő automata raktár?

Az ecseri már a JYSK kilencedik raktárcsarnokának számít. A beérkezett raklapokat egy válogató robot osztályozza, és az állapotuk alapján minősíti. A zökkenőmentes logisztikai folyamathoz ugyanis a kifogástalan palettákra van szükség, így csak az A minőségű raklapok kerülhetnek fel a tornyokba. A B típus még kiküldhető a boltokba, a C típusúakat pedig jellemzően a beszállítókhoz küldjük vissza.

A két, egyenként 42 méter magas, 160 méter hosszú és 100 m széles raktártorony összesen 210 000 EUR raklapnyi tárolóhelyet biztosít 16 szinten, amiket 24 darab automata Dambach felrakógép emel a helyére. A padlószinten a raklapokat 36 darab RGV (kötött sínpályán mozgó automata szállítójármű) mozgatja. A folyamatot szállítópályák és liftek egészítik ki.

A 200 millió euró beruházással épült új disztribúciós központ évi 4,5 millió kilométernyi teherfuvarozástól, azaz kb. 3 600 tonna CO 2 -kibocsátástól mentesíti a JYSK működését

Az áruk be- és kirakodása 192 kapun keresztül történik, ahol a jellemzően konténerben érkező termékeket speciális targoncákkal rakodják ki. A targoncák a raklapokra helyezett termékeket az automata fóliázógéphez viszik, ahonnan azok a szállítópályákra kerülnek, és elindulnak a raktártornyok valamelyikébe. A raktármenedzsment (EWM) szoftver ehhez mindenekelőtt párosítja a raklapokat, majd azokat a liftek emelik fel az emeleti szintre, ahol az RGV-k viszik tovább a felrakógépekhez.

A rendszer egészének a kapacitása óránként 400 raklap (ki- és betárolás egyidejűleg), ami egy bődületes mennyiség, figyelembe véve, hogy jelenleg (a beszélgetés 2023. szeptember 27-én zajlott – a szerk.) nagyjából 100 raklap/óra a kezelendő termékmennyiség. Az éves csúcs a Black Friday és karácsony környékén jelentkezik, ami nálunk már októberben emelt kapacitást okoz. A kerti bútorok miatt a február és a március is hagyományosan erősnek számítanak.

Mi az, amihez továbbra is emberi jelenlét szükségeltetik?

Két műszakban öt-öt technikus felügyeli a rendszer működését. Két ember a helyszínen oldja meg a felmerülő problémákat, amit lehet egy kilógó fólia, vagy egy tükröződést detektáló szenzor, vagy egyéb más a rendszerben fennakadást okozó probléma. A 20 focipályányi, egészen pontosan 143 ezer négyzetméteres logisztikai bázist már csak a méretei miatt sem lehet gyalog bejárni, a technikusok tehát háromkerekű járműveken közlekednek, így a hibaelhárítás is gyorsabb lehet. Két másik ember az előírt kötelező karbantartásokat végzi, a csapatvezető pedig eldöntheti, hogy adminisztratív feladatokat végez, vagy személyesen is besegít a hibaelhárításba.

A Siemens-termékek adják az automatizálás alapját

Vannak még esetek, amikor a generálkivitelezőhöz kell fordulni?

Ez egy új rendszer, tehát kevés tapasztalat halmozódhatott fel Ecseren a működésével kapcsolatban. Mostanában merült például fel, hogy a kabinokat mozgató drótkötelek a használat során kissé megnyúlnak, így a lerakott raklap is ferde lehet, a visszahúzódó villa tehát bemozgathatja a raklapot. Ezzel a problémával még eddig nem találkozhattunk, a Dambach szakembereit kértük tehát fel a rendszer finomhangolására, akik természetesen minket is megtanítanak arra, hogy a későbbiekben már mi végezzük el a beállításokat.

Ez nem is működhet másképp, mert egy felrakógép meghibásodása számunkra eleve nagy kiesés, hiszen nem tudjuk lekérni az ott lévő árukat. Bár úgy tervezzük meg a raktározást, hogy bármilyen kiesést tudjunk pótolni egy másik szegmensből, de ez is csak egy bizonyos ideig működhet. Előfordulhat, hogy a ritka termékekből csak 1-2 raklapnyi van raktáron, ezeket akár manuális módszerekkel le kell hoznunk. A kötött pályán mozgó RGV-k jelentik talán a legkritikusabb pontot, hiszen azok nem tudják egymást kikerülni. Nincs tehát idő a németországi szakemberek ideutaztatására.

A padlószinten a raklapokat 36 darab RGV (kötött sínpályán mozgó automata szállítójármű) mozgatja

Az energiahatékonysági szempontok mennyire számítottak a tervezésnél?

A 200 millió euró beruházással épült új disztribúciós központ eleve évi 4,5 millió kilométernyi teherfuvarozástól, azaz kb. 3 600 tonna CO 2 -kibocsátástól mentesíti a vállalat működését. Az egész csarnokban LED-világítások vannak, és változó hűtőközeg-áramlású (VRF) eszközök gondoskodnak a hűtésről és a fűtésről. De a másik oldalról a gázkazánokat is meghagytuk, mert azokat még mindig költséghatékonyabbnak ítéltük meg a kivitelezés idején. Ezek felét hőszivattyúkkal terveztük kiváltani, de a rendkívül hosszú megtérülési idő miatt ez most lekerült a napirendről.

A tetőn elhelyezett napkollektorpark előmelegíti a használati meleg vizet, amit szükség esetén hőszivattyúk melegítenek tovább a megfelelő hőmérsékletre.

A rendelkezésre álló 800 kW-os napelemek nyáron nagyjából az elektromosáram-igényünk felét is megtermelik. Hosszú távon a szolárrendszer bővítésén gondolkozunk, és azon, hogy az itt megtermelt energiát a hazai 95 bolttal osztanánk meg, de ennek még nincs meg a törvényi háttere, és jelenleg a napelem-beruházások megtérülése sem teljes mértékben jelezhető előre.

A rendszer egészének a kapacitása óránként 400 raklap

Milyen Siemens-megoldásokat építettek be a logisztikai rendszerbe?

Az Ecseren megtalálható Siemens-termékek listája igen kiterjedt, és az automatizálás alapját jelentik. A legfontosabbak a szállítópályák, a síneken gyorsan mozgó automata járművek, a rakodódaruk, a csomagológépek és más berendezések vezérlésére szolgáló, és így az egész rendszer lelkét jelentő PLC-k. De kapcsolók, biztonsági nyomógombok, megszakítók, segédkapcsolók, LED-modulok, switchek, HMI-k, biztonsági kulcsok, kommunikációs modulok, szabályzó tápegységek stb. is szép számmal előfordulnak az elosztóközpontban.

Az építkezés a világjárvány éveiben történt, a beszállítói láncok megszakadása tehát nem jött jókor nekünk. Néhány épületgépészeti berendezés beszállítóját a hosszú szállítási határidők miatt le kellett cserélnünk, de itt nem a Siemensről volt szó. A lassan két éve megrendelt pótalkatrészek pedig még mindig nagyon lassan csordogálnak be, ez a probléma pedig gyakorlatilag minden gyártó céget érint.

A beérkezett raklapokat egy válogató robot osztályozza, és az állapotuk alapján minősíti

Merre tovább, van még fejlődési lehetőség egy ilyen fejlett raktárközpontban?

A kiadó liftektől emberek által vezetett targoncák szállítják a termékeket a komissiózó pontokra, és a komissiózás is még mindig manuálisan történik. Itt tehát még van terep az automatizáltsági szint növelésére. 2023 márciusától végezzük mi az online megrendelések kiszolgálását, ami szintén félautomata rendszerekkel működik. Ennek optimalizálásán jelenleg is dolgoznak a dán projektvezetők. De a generálkivitelezővel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és minden, általuk bevezetett megoldást szívesen látunk Ecseren is. Az sem titok, hogy Horvátország, Szlovákia és Szlovénia után 2024 januárjában Szerbia és Bosznia-Hercegovina is hozzánk kerül, ami 20-25 százalékos forgalomnövekedést okoz majd, de kilátásban van az osztrák piac Ecserről történő kiszolgálása is, ami már jóval nagyobb falat lenne. Műszakilag mindenesetre a telephelyhez még két magasraktár kapcsolható, így a kapacitásunk megduplázható.

Molnár László