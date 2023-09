Az Ecoclean a parts2clean kiállításon – ugyanolyan változatos, mint a feladatok

Tisztítsa meg az alkatrésztisztítás jelenlegi és jövőbeli kihívásait hatékonyan és fenntarthatóan

Címkék: alkatrész tisztítás EcoClean felület felülettisztítás parts2clean parts2clean 2015 parts2clean 2016 tisztítás

A gyártás alapvető lépéseként az alkatrészek tisztítása jelentősen hozzájárul a termék minőségéhez és a hozzáadott értékhez. Az ezzel járó feladatok lényegesen szerteágazóbbá váltak és nagyobb kihívást jelentenek az elmúlt években. A parts2cleanen (Stuttgart 10-es csarnok, C38-as stand) az Ecoclean a különféle ipari szektorok nagyon különböző tisztítási alkalmazási területeihez és követelményeihez optimálisan adaptált termékcsaládot kínál. A szeptember 26. és 28. közötti stuttgarti szakkiállítást olyan előremutató szolgáltatási megoldások teszik teljessé, mint az új virtuális bemutatóterem, valamint az energiahatékonyság és a fenntarthatóság javításának lehetőségei.

A tisztítási alkalmazások és a tisztasági követelmények még soha nem voltak olyan változatosak, mint manapság. Egyrészt az olyan csúcstechnológiás iparágakban, mint a félvezetőipar, az orvostudomány, az érzékelő- és elemzéstechnika, valamint a precíziós optika, a szubmikrométeres tartományban a finom szemcsés szennyeződések, illetve egyes esetekben a maradék nanorétegek eltávolításáról van szó. Másrészt az általános iparban, amely nagyszámú ágazatot foglal magában, gyakran először nagy mennyiségű forgácsot és hűtő-kenő anyagokat kell letisztítani. E szélsőségek között számtalan tisztítási feladat található termék- és iparág-specifikus tisztasági előírásokkal. Ezekhez a nagyon eltérő alkalmazásokhoz és követelményekhez az Ecoclean és az UCM optimálisan adaptált termék- és szolgáltatásválasztékot mutat be a parts2clean kiállításon (Stuttgart 10-es csarnok, C38-as stand). Úgy tervezték, hogy ne csak stabilan, hanem hatékonyan és erőforrás-takarékosan is megfeleljen a vonatkozó tisztasági előírásoknak.

Az UCMSmartLine, amely itt egy tiszta helyiséghez kapcsolódik, a nagy tisztaságú tisztítási alkalmazások megoldásait képviseli, amely szabványos modulokból áll a különböző folyamatlépésekhez és rugalmas szállítórendszerből az Ecoclean kiállítási standon (Forrás: Ecoclean)

Fenntartható és hatékony tisztítási megoldások minden feladathoz

A stand egy tematikus területe a nagy tisztaságú tisztításnak van szentelve, és beépül a vásár „High Purity Lane”-jába. Az UCMSmartLine élőben itt lesz látható. Példa a tisztítási, öblítési, szárítási, be- és kirakodási folyamatlépésekhez szabványosított modulokból, valamint rugalmas szállítórendszerből álló megoldásokra, amelyekkel a legmagasabb tisztasági követelmények is teljesíthetők. Ehhez hozzájárulnak a speciális folyamattechnológiák is, mint például a PPC (Pulsated Pressure Cleaning). A berendezésgyártó 2022 végén felavatott High Purity Test Center vizsgálati lehetőségeiről szóló információk, valamint alkalmazási példák teszik teljessé a kínálatot ezen a területen.

Az általános ipar különböző tisztítási alkalmazásaihoz az üzem gyártója tájékoztatást ad a kamrarendszerekről standard kivitelben, valamint speciális vizes és oldószeres tisztítási rendszerként, valamint sorozatos merülőrendszerként (Forrás: Ecoclean)

Legyen szó öntött alkatrészekről, megmunkált munkadarabokról, préselt, hajlított, préselt és mélyhúzott alkatrészekről, hidraulikus és pneumatikus elemekről vagy adalékanyaggal gyártott alkatrészekről, az általános iparban a különböző anyagokból készült alkatrészek sokfélesége szinte határtalan. Az ezt követő folyamatok, mint például az összeillesztés, bevonatolás és összeszerelés, szükség szerint tisztaságot, valamint a termék megbízható működését igénylik. Ezekhez a feladatokhoz, amelyek az elő-, közbenső és végtisztítástól az ultrafinom tisztításig terjednek, a berendezésgyártó tájékoztatást ad a kamrarendszerekről standard kivitelben és speciális vizes és oldószeres tisztítási rendszerként, valamint sorozatos merülőrendszerként. Az EcoCwave-on bemutatják a különféle berendezéseket és folyamatlehetőségeket, amelyek élőben is megtekinthetők a standon.

Az új virtuális bemutatóterem a három dimenziót a virtualitással ötvözi, és lehetővé teszi, hogy a kiállított rendszerek a legapróbb részletekig megtekinthetők legyenek (Forrás: Ecoclean)

Szerviz minden eshetőségre

Az Ecoclean betekintést nyújt új virtuális bemutatótermébe is, amely a 3D-t a virtualitással ötvözi. A bemutatótermen kívül is szinte minden helyiség látogatható. A kiállított tisztítóberendezések és -rendszerek a legapróbb részletekig háromdimenziósan megtekinthetők VR szemüveggel. Ráadásul a virtuális világ a valósághoz köthető. Ez többek között lehetőséget ad az ügyfeleknek, hogy a világ bármely pontjáról élőben követhessék a tisztítási teszteket, és egyúttal további információkat is kapjanak. Ez az innovatív kommunikációs platform azt a benyomást kelti, mintha ott lenne.

Emellett a standon a jövőorientált szolgáltatási koncepciókról, automatizálási és digitalizálási megoldásokról, képzésekről, valamint a takarítási folyamatok energia- és erőforrás-megtakarítási lehetőségeiről nyújtanak tájékoztatást.

parts2clean kiállítás, Stuttgart, 10. csarnok, C38. stand

www.ecoclean-group.net