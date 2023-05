Autóipari logisztika mesterfokon

Átalakul az autóipar, több szerep jut a digitalizálásnak – ehhez elengedhetetlen a modern, rugalmas és moduláris kommunikációs rendszerek kiépítése

Címkék: anyagmozgatás Audi Hungaria Zrt autógyár autógyártás azonosítás azonosítási technológia intralogisztika RFID

Az olyan technológiák, mint a vállalati információtechnológiát (IT) a termelési rendszerekkel (OT) összekötő rendszerek teljesen behálózzák a gyártást, egységes platformot teremtve az adatgyűjtéshez, a nyomon követéshez és döntéshozatalhoz. A rendszerek kiépítése és működtetése olyan beszállítók dolga, mint az autóiparban több évtizedes tapasztalatot felhalmozott Antra ID Kft. Mindegy, hogy egy meglévő berendezést kell optimalizálni, vagy új gépet kell kifejleszteni, a végső cél a megbízhatóság és magas rendelkezésre állás garantálása.

Új motor születik

Az Audi Hungariánál készülő motorok összeszerelése és tesztelése számtalan gyártósoron történik, amelyek végén nagy teherbírású hattengelyes robotok végzik a motorok a szállítópályára emelését. Az Antra által kiépített egyik rendszer a palettáról olvassa le az RFID-taget, amit összepárosítanak a motor a robot által lejelentett gyári számával. Az adatbázisból kiolvassák a termék rendeltetési helyét, ennek alapján kapja meg az utasítást a szállítópálya, ami motort a raktár adott leszedő pontjára szállítja.

A győri Audi Hungaria motorcsomagoló üzeme egyben az elkészült és kiszállításra váró motorok raktározására is szolgál. A gyártósorról az összeszerelt és tesztelt motorok a több méter magasban futó és az emberi szemek elől – néhány kivételtől eltekintve – elrejtett futószalagokon kerülnek a csomagoló üzemegységbe. Itt a gyűjtőpontra jutva palettákra helyezik a motorokat – azt nevezik tömbösítésnek – és a paletta egy vonalkódos gyűjtőcímkét kap. A motorokra korábban helyezett egyedi azonosító címkéket tehát itt leolvassák, az adatok SAP-ba kerülnek, ami egy gyűjtőkódot generál a tömb számára, amit a mobil címkenyomtató egyből ki is nyomtat. Ragasztás és csomagolás után a motort tartalmazó tömb azonnal készen is áll a kiszállításra. A motorok egy része innen az Audi Hungaria járműgyárába kerül, ahol az elkészült gépkocsik szívévé válik, más részük a világ egyéb tájain találja meg végső rendeltetését.

Kódok tengerében

Minden komplex, intelligens és 100 százalékos hatékonyságra hivatott rendszer a terepi eszközökön áll, vagy bukik. Egy autógyár logisztikai rendszerében a dolgozók által kezelt kézi vonalkód-olvasók és címkenyomtatók számítanak a terepi eszközük frontvonalának. Ezek zökkenőmentes működésének biztosítása pedig régóta az Antra ID Kft. felelőssége. Ez jóval túlmutat a jelölőcímkék beszállításán. Magában foglalja a nyomtatók és az ezres nagyságrendben használt kézi szkennerek karbantartását, valamint a hálózati hibák felderítését és orvoslását is.

A kézi szkennerek évente tízmilliónyi leolvasást végeznek a motorok logisztikai folyamatában. Ezek többsége papírlapú vonalkódokkal történik, a motorblokkokat azonosító vonalkódokat pedig lézerrel viszik fel a felületre. A szkennereknek minden vonalkód-típust megbízhatóan kell detektálniuk.

A kézi szkennerek egyenkénti lecserélése hónapokon át tartó munkát ad az Antra szakembereinek. A korábbi szkennereken futó Windows-alapú program támogatása ugyanis megszűnt, ami a jövőben számtalan biztonsági (és folyamat-biztonsági) kérdést vetne fel, nem is beszélve arról, hogy a régi szkennerek alkatrész-ellátása is megszűnt a közelmúltban.

Minden kézi szkenner egy belső, az Antra által generált sorszámmal rendelkezik – aminek semmi köze a gyári számhoz – és ahogy érkeznek be az új szkennerek, úgy vonnak be ugyanannyi régit a logisztikai láncból. A régi és az új szkenner ugyanazt belső sorszámot kapja, így az intralogisztikai folyamat fogaskerekei közé addig sem kerülhet porszem, amíg a régi és az új szkennerek párhuzamosan teljesítenek szolgálatot az üzemben. Az informatikai háttér tehát semmi változást nem lát, de terepi hardver és szoftver teljes mértékben megújult – az új szkennereken már Android-alapú program fut. Az Antra minden új szkennert már tesztelés után ad ki kezéből, vagyis csomagolóba érkezve azok azonnal készen állnak a használatra.

„Ezekkel egészen addig nem is foglalkoznak, amíg működnek – mondta Podolák György technikai támogató mérnök. – Régi szkennereket tehát biztosan hoznak majd hozzánk évek múlva is javításra, de ez nem okoz majd gondot, ezért vagyunk itt gyakorlatilag állandó rendelkezésre állással.”

Podolák György technikai támogató mérnök

A filozófia lényege: kisebb raktár, több gyártott termék

Az Antra az autógyár logisztikai folyamatát nemcsak kézi eszközökkel, hanem azoknál jóval látványosabb RFID-kapukkal is segíti. Ezek a mindenki által ismert bolti lopásgátló kapukhoz hasonló szerkezetek hét-nyolc méteres detektálási hatósugárral rendelkeznek. Rendeltetésük az, hogy az alattuk elhaladó vontatók által szállított rakományt detektálják. A szállított motoralkatrészekhez, komponensekhez ugyanis egy-egy RFID-taget rendelnek, amit az eddig felszerelt több mint 20 kapu érzékel és az elhaladását valós időben jelenti a gyártásfelügyeleti rendszernek.

„A legtöbb RFID-kapunk ennek megfelelően a raktár és a termelés közé került, és a korábbi menetrend-nyilvántartó funkció időközben jócskán kibővült – tette hozzá Podolák György. – Evés közben jön meg ugyanis az étvágy és ha már rendelkezésre állnak a kapuk, akkor az üzemeltetők elgondolkozhatnak azon, mi mindenre tudják még használni azokat. A vontatók után tehát már a vontatmányokat is nyomon követjük és a mozgást az ERP-rendszerbe le is jelentjük.”

Az informatikai rendszer a kiszállítást is támogatja, mert a kamionokon elhelyezett azonosító egyértelművé teszi, hogy az adott kamionra milyen termékek kerüljenek. Az adatok lapján az is eldönthető, hogy a kamion mikor álljon be berakodásra, ami szintén meghatározott idő alatt megy végbe. A kamiont az indulási és érkezési zónában is automatikusan azonosítják be, így válik teljessé az autógyár nemzetközi logisztikai folyamata.

Molnár László