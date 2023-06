A raktárrendszerek szerepe a zavart ellátási láncok tekintetében

A koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt zavart ellátási láncok termékhiányhoz, növekvő költségekhez és hosszabb szállítási időkhöz vezettek. A raktározási kapacitások növelése jelenti az egyik lehetséges megoldást. A raktározástechnika azonban jelenleg is nehezebben áll rendelkezésre és magas beruházási költségekkel jár. Alternatívát a használt rendszerek vásárlása kínál.

A koronavírus világméretű terjedése és a szűnni nem tűnő ukrajnai háború jelentős zavarokat okozott a globális ellátási láncokban. E válságok hatásai a gazdaság szinte minden ágazatában érezhetők. A termékek nehezen beszerezhetők, drágulnak és csak hosszabb idő után szállíthatók.

Az ellátási zavarok megkerülésének egyik módja a helyi ellátási láncok kiépítése és a helyi vagy környékbeli gyártás előmozdítása. A kulcsszó az áthelyezés. Ez azonban a logisztikai ingatlanok iránti növekvő kereslettel jár együtt.

További fontos megközelítés a saját raktározási kapacitások növelése a saját gyártás ellátási biztonsága érdekében. Az ifo Intézet tavaly év végi felmérése remekül mutatja a németországi fejleményeket: A zavart ellátási láncok miatt a megkérdezett vállalatok közel 70%-a növelte raktárát. A vállalatok méretétől függően azonban vannak eltérések. Különösen a kis- és középvállalkozások növelték kapacitásaikat (73%, a nagyvállalatok 64%-os értékével szemben), míg a nagyvállalatok sokkal inkább új beszállítókat keresnek (72% a kisebb vállalatok 55%-ához képest).

A raktározás drága

A megnövelt raktározási kapacitás egyik lehetséges hátrányát az ehhez kapcsolódó költségek jelentik. A raktárok létrehozása és üzemeltetése infrastruktúrába, személyzetbe, raktározási rendszerekbe és biztonsági intézkedésekbe fektetett beruházásokat igényel. Ezek a költségek a vállalat pénzügyi és működési hatékonyságára egyaránt hatással lehetnek. Ezen túlmenően a hosszan tartó raktározás a készletveszteség – pl. megromlás, lopás vagy elavulás – kockázatát hordozza magában, ami pénzügyi veszteségekhez vezethet. Az ilyen kockázatok minimalizálása érdekében a készletek optimálisan kezelésének biztosítása gondos tervezést és ellenőrzést igényel.

A teljes automatizálás megoldást jelenthet néhány ilyen hátrány áthidalására. Az automatizált raktározási rendszerek és technológiák segítségével hatékonyabbá tehetők a raktározási folyamatok. Az automatizált raktárkezelő rendszerek például robotokat, polckezelő készülékeket és számítógépes vezérlésű rendszereket használnak az áruk raktározására, rendszerezésére és szállítására. A teljes automatizálás emellett lehetővé teszi a függőleges raktárterület kihasználását, maximalizálva a raktározási kapacitást. Figyelembe kell azonban venni, hogy a teljes automatizálás ugyancsak magas beruházási költségekkel jár a beszerzés során.

Az automatizált raktárak megoldást kínálnak az ellátási láncok problémáira (© Surplex)

A raktározástechnika elérhetősége is akadozik

A raktározási rendszerek gyártását is nehezítik a zavart ellátási láncok. Ugyanis különösen a teljesen automatizált technológia igényel speciális alkatrészeket. Tekintettel a raktározási rendszerek beszerzésének jelenlegi nehézségeire a használt rendszerek beszerzése egyre nagyobb jelentőséggel bír. Ugyanis ahol vállalatok csődöt jelentenek, telephelyeket zárnak be vagy átszervezik a termelést, ott az olyan üzemi rendszerektől is megszabadulnak, mint például a raktározástechnika.

Használt raktározási rendszerek beszerzése

A Surplex ipari aukciósház jelenleg egy 2010-es gyártmányú, teljesen automatizált, számítógépes vezérlésű raktározási rendszert kínál fel közvetlen eladásra. A raktárt korábban a szlovén ALPLES bútorgyártó, illetve a háztartási készülékeket gyártó GORENJE használta, és a szlovéniai Železnikiben található. A használt gépek árveréseiről ismert Surplex nemcsak arról ismert, hogy évente több mint 800 árverésén akár 55 000 ipari áru cserél gazdát. A Surplex.com felületén különálló gépek vagy teljes gyártósorok közvetlen értékesítését is kínálja – évente összesen mintegy 3000 berendezést. A közvetlenül értékesített gépek különösen jó minőségűek, illetve kivételesek. Ilyen az Alples/Gorenje raktára is. Az aktuális aukció mellett újra meg újra sor kerül raktározástechnikai rendszerek és üzemi berendezések árverésére.

A használt raktározási rendszerek kedvező árúak. Az Alples/Gorenje raktára modern és teljesen automatizált. A raktározási rendszer épülettel együtt eladó. (© Surplex)

Ez a raktározási rendszer nemcsak a számítógépes vezérlésű technológiát, hanem a hozzá kapcsolódó épületet is magában foglalja. A homlokzat 10 cm vastag különálló alumíniumlemezekből áll, üveggyapottal kitömött üreges résszel. 4770 raklapos kapacitásával ez a raktározási rendszer számos áru számára kínál elegendő helyet.

A raktározási rendszer automatikus üzemmódjában a raklapok automatikusan üres rekeszbe kerülnek, majd a raktárhelyről jelentést kap a számítógép. A raktár hat folyosóval rendelkezik, amelyek mentén a raklapokat két lifttel szállítják.

Egy teljes raktárépület megvásárlása kétségtelenül nagy kihívást jelentő vállalkozás. A Surplex azonban átfogó tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik a nagyszabású projektek lebonyolítása terén. A vállalat támogatja a teljes folyamat lebonyolítása során támogatja a vásárlókat, beleértve a logisztikát és az üzembe helyezést is. Szakértelmével és nemzetközi hálózatával a Surplex így megkönnyíti a használt berendezések vásárlását és a vállalatokba történő integrálását.