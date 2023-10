A komissiózás automatizálását segíti egy új megoldás

Már a házhoz rendelt csomagokat is AI segítségével készíthetik össze Magyarországon.

Címkék: gépi látás ipari robot kollaboratív robot komissiózás mesterséges intelligencia raktártechnika robot robotika siemens Siemens Zrt. vision

A raktárakban a válogatási, komissiózási feladatok több mint 90 százalékát még ma is kézzel végzik, melynek biztosítása egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiánnyal küzdő logisztikai vállalatok számára. Erre kínál megoldást a Siemens mesterségesintelligencia-alapú megoldása, ami a hazai piacon is elérhetővé vált.

A SIMATIC Robot Pick AI a komissiózást emeli a következő szintre: segítségével az ipari robotok képesek akár ismeretlen tárgyak megfogására, a rendelések összeállítására.

A Siemens mélytanuláson alapuló látószoftvere az előtte lévő tárgyak mélység- és színképei alapján, ezredmásodperceken belül tud döntéseket hozni a megfogást és összekészítést végző robot számára. Érzékelőként akár különböző szállítók 3D kamerái is használhatóak, az alacsony költségűektől kezdve a nagy felbontású rendszerekig, illetve kompatibilis a piacon lévő legtöbb robot-, kobot- és megfogó típussal is. Gyors számításainak köszönhetően az óránkénti akár ezer darabfelvétel is elérhető, így ez az új megoldás jelentősen felgyorsíthatja az intralogisztikai munkát.

A néhány hét alatt implementálható SIMATIC Robot Pick AI az összetett felhasználási folyamatokban is megkönnyíti az automatizálást, illetve támogatja az emberi munkát a raktárakban. Ezzel nemcsak az ipar, hanem a kereskedelem és a szállítmányozás szereplőit, a webáruházakat, a csomagküldő és futárcégeket is segítheti.

„A Siemens szinte bármely meglévő rendszerbe könnyen integrálható, a kkv-któl a legnagyobb vállalatokig skálázható, és akár egy év alatt megtérülő AI megoldást alkotott. Ennek erőssége, hogy olyan kisebb méretű tárgyaknál is képes a megfogási pontokat azonosítani, melyekre korábban nem tanították meg” - fűzte hozzá Boros Péter, a Siemens Zrt. szakértője.

