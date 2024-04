Panasonic tápegységek ‒ a kínált megoldások áttekintése

Ellenállások, kondenzátorok és induktorok egy jó nevű gyártótól

A modern világban az olyan alapvető elektronikus alkatrészek, mint az ellenállások, kondenzátorok és induktorok, gyakran háttérbe szorulnak az általánosan alkalmazott mikroprocesszorok mellett. Pedig ezek a látszólag jelentéktelen alkatrészek alkotják az alapot, amelyek nélkül egyetlen fejlett elektronikus rendszer sem létezhetne. Nekik köszönhetően végezhetők el az elektronikus áramkörök alapvető feladatai és funkciói.

A TME-katalógusban számos passzív alkatrészt gyártó cég szerepel. Köztük van az elektronikai ipar japán óriása, a Panasonic is. Nehéz lenne a TME katalógusában elérhető összes alkatrészt bemutatni egyetlen cikkben, ezért ezúttal néhány kiválasztott kategóriára koncentrálunk. A Panasonic tápegységalkatrészeket jól átgondolt kialakítás jellemzi, amelynek köszönhetően élettartamuk akár megduplázódhat. Ugyanakkor a tervezők jelentősen csökkentették a termékek méretét, így a NYÁK-alkalmazásokhoz szükséges hely akár 60%-át is meg lehet spórolni, ami számos eszköz esetében rendkívül fontos.

SMD ellenállások

Az ellenállások olyan alapvető elektronikus alkatrészek, amelyek az elektromos áramkörökben átfolyó áramot szabályozzák. A Panasonic katalógusában szereplő ellenállásokat különböző tokozási változatokban találhatja meg: 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1812, 2012 és 2512, az elektronikus áramkörökben jellemző értékekkel. Ezek az SMD alkatrészek többféle teljesítményváltozatban kaphatók, 50 mW-tól 3 W-ig. Ezenkívül megfelelnek az AEC-Q200 szabványnak.

0,5 W vastagréteg ellenállás

Kondenzátorok

A TME katalógusában kondenzátorokat is találhat, amelyek szintén alapvető elektronikus alkatrészek, és az energia tárolására szolgálnak. A Panasonic többféle típusú ilyen elemet kínál, többek között: polimer és hibrid SMD és THT kondenzátorokat, polarizált elektrolit kondenzátorokat és filmkondenzátorokat. Ezek különböző feszültségeken működhetnek, 2 V egyenfeszültségtől egészen 2 000 V egyenfeszültségig, kapacitásuk pedig 0,1 nF-től 22 mF-ig terjed. A fent leírt ellenállásokhoz hasonlóan a kondenzátorok is megfelelnek az AEC-Q200 szabványnak, és különböző tokozási változatokban kaphatók, aminek köszönhetően a célzott kialakításhoz tökéletesen illeszkedő kondenzátort választhat.



39 µF hibrid kondenzátor

Induktorok

A Panasonic által kínált passzív alapkomponensek másik csoportját az induktorok alkotják. Ezeket jelszűrésre és (bizonyos esetekben) energiatárolásra használják. A TME katalógusában a japán gyártó alkatrészeinek széles választéka érhető el. Ezeket az SMD induktorokat 0,33 H és 0,1 mH közötti induktivitás jellemzi, míg a működési áramuk 1,7 A és 56,7 A között mozog. A Panasonic huzalos induktivitások (fojtótekercsek) megfelelnek az AEC-Q200 szabványnak, és ±20%-os tűréshatárral rendelkeznek.

47 µH huzal induktor

A Panasonic tápegységalkatrészeinek alkalmazási területei

Ezeknek az alkatrészeknek az áramellátó rendszerek a legkézenfekvőbb alkalmazási területe. Ahogy a gyártó biztosít bennünket, a Panasonic tápegység-ellenállások, kondenzátorok és induktivitások tökéletesen megfelelnek a DC/DC feszültségátalakítókhoz, amelyeket az egyenfeszültség egyik szintről a másikra történő átalakítására használnak. A különböző alkatrészek széles választékának köszönhetően az ilyen típusú eszközök sokféleképpen tervezhetők, az alkalmazás egyedi követelményeitől függően. A tápfeszültségre, a kimeneten várható feszültségre, az átalakítón átfolyó maximális áramra, de a hatásfokára vonatkozó információk birtokában is könnyen kiválaszthatók a Panasonic kínálatából a megfelelő alkatrészek. Mint már említettük, a japán gyártó alkatrészei lehetővé teszik az áramkör helyigényének jelentős csökkentését, ami nagy jelentőséggel bír számos olyan ipari és fogyasztói alkalmazásban használt eszköz esetében, ahol a miniatürizálás kiemelt fontosságú. A Panasonic alkatrészek magas minősége és megbízhatósága ugyanakkor lehetővé teszi az áramkörök élettartamának meghosszabbítását, ami pedig csökkenti a szerviz- és karbantartási szakemberek költségeit és munkaterhelését.

Az itt bemutatott passzív alkatrészek csak töredékei a japán óriáscég teljes termékkínálatának. A TME katalógusában számos automatizálási megoldás is megtalálható. Ezek közé tartoznak a különböző típusú érzékelők (fotoelektromos, induktív, száloptikai és egyéb érzékelők), szabályozási és vezérlőrendszerek (kapcsolók, számlálók vagy PLC-k), valamint elektromotorok. A passzív alkatrészekhez hasonlóan a gyártó az alkalmazott megoldások minőségére és pontosságára is ügyelt, ami garantálja, hogy az automatizálási termékek is megfelelnek az ipari szektor magas követelményeinek.

Szöveg: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.