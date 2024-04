A modern világban az olyan alapvető elektronikus alkatrészek, mint az ellenállások, kondenzátorok és induktorok, gyakran háttérbe szorulnak az általánosan alkalmazott mikroprocesszorok mellett. Pedig ezek a látszólag jelentéktelen alkatrészek alkotják az alapot, amelyek nélkül egyetlen fejlett elektronikus rendszer sem létezhetne. Nekik köszönhetően végezhetők el az elektronikus áramkörök alapvető feladatai és funkciói.

Az ESD-védelem jól ismert fogalom az elektronikai berendezések gyártói, tervezői és szerviztechnikusai számára. Számos széles körben használt ESD-védelmi eszköz létezik, például antisztatikus pántok, speciális szőnyegek vagy házak, amelyek megvédik az érzékeny elektronikus áramköröket az elektrosztatikus kisülés hatásaitól. A TME katalógusában ezeket és sok más ESD-védelmi terméket talál, beleértve a hordozószalagokat, az összekötőszalagokat és a fedőszalag-hosszabbítókat. Ezek különösen fontosak az elektronikai gyártók számára, mivel lehetővé teszik az alkatrész-tekercsek összekapcsolását a folytonosság biztosítása és a gyártási folyamat során keletkező hulladék csökkentése érdekében.

A BOPLA a villamos berendezések, ipari és elektronikai berendezések számára készült, csúcsminőségű, de könnyen kezelhető házak elismert gyártója. A Bocube sorozat tükrözi a vállalat fáradhatatlan, innovációra való törekvését.

Bemutatkozik a jövő energiaellátásának alapegysége: intelligens energiagazdálkodási megoldással az áramhálózattól részben független, költséghatékony villamos rendszerek alakíthatóak ki.

1998 óta március 6-án tartjuk az Energiahatékonysági Világnapot, melynek célja a tudatos, megfontolt energiafelhasználás előremozdítása. A vonatkozó európai uniós direktíva értelmében 2030-ig 55 százalékkal csökkentendő az emisszió az 1990-es szinthez képest, 2050-re pedig a cél nem kevesebb, mint a teljes klímasemlegesség elérése. A megújuló energiaforrások további fejlődésével kapcsolatos kihívásokra pedig a független kisfeszültségű elosztóhálózatok, azaz a mikrogridek fejlesztése egy potenciális és ígéretes válasz, amelyek működésébe Vass József, a Siemens Zrt. szakértője vezetett be minket.

A RomeFlex projektben a növekvő energiaigényekre készítik fel a város elektromos infrastruktúráját, a Siemens közreműködésével.

A HyPilot projekt azt bizonyítja, hogy a Hystar által szabadalmaztatott protoncserélő membrán (Proton Exchange Membrane /PEM) típusú elektrolizáló rendszereinek alkalmazásával nagyobb hatékonysággal lehet zöld hidrogént előállítani.

Az elavult infrastruktúra hátráltatja az energiaátmenetet, ezért a villamos hálózatok digitális megoldásokra épülő korszerűsítését sürgetik a Schneider Electric szakértői. A vállalat a múlt héten, Párizsban megrendezett Enlit Europe 2023 konferencián több olyan megoldást is bemutatott, amelyek támogatják a hálózatok hatékony, a fenntarthatóság jegyében megvalósuló fejlesztését.

Az energiahatékonyság és a klímavédelem az autóipar vezető témái közé tartozik. És nem csak a termékekben, hanem a gyártásban is. A motoralkatrészek tisztításában rejlő lehetőségek kihasználása érdekében egy prémium járműgyártó osztrák gyárában hőszivattyúra cserélte a melegvíz-készítés elektromos fűtését. Az eredmény évente körülbelül 70 százalékos elektromos energia megtakarítást jelent ebben a folyamatlépésben.

Ha vezérlőszekrény nélküli automatizálás a cél, akkor a megoldás a Beckhoff MX-rendszere. Az eszközcsalád funkcionális moduljait egy közös hátlaphoz csatlakoztatva különféle gyártó-, illetve termelőrendszerek automatizálására alkalmas, víz- és porálló fémházas elrendezés hozható létre. Ezek a rendszerek gyakran tartalmaznak 48 V-os mozgásvezérlő elemeket is, amelyekhez az MX-rendszer termékválasztékában 48 V/40 A-es tápegységekből most már négyféle változat is elérhető.