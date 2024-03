Mikrogrid – az energiamenedzsment jövője

A mikrogridek, vagy más néven mikrohálózatok, leegyszerűsítik a megújuló és tisztább energiaforrások energiakörnyezetbe történő integrálását

1998 óta március 6-án tartjuk az Energiahatékonysági Világnapot, melynek célja a tudatos, megfontolt energiafelhasználás előremozdítása. A vonatkozó európai uniós direktíva értelmében 2030-ig 55 százalékkal csökkentendő az emisszió az 1990-es szinthez képest, 2050-re pedig a cél nem kevesebb, mint a teljes klímasemlegesség elérése. A megújuló energiaforrások további fejlődésével kapcsolatos kihívásokra pedig a független kisfeszültségű elosztóhálózatok, azaz a mikrogridek fejlesztése egy potenciális és ígéretes válasz, amelyek működésébe Vass József, a Siemens Zrt. szakértője vezetett be minket.

Kinek jó, miért jó?

„Napelem-telepítésekkel és a reziliens hálózatok igényével vannak tele a címlapok, de lássuk be: ha az energiatermelési képességgel ellátott hálózat szükség esetén nem tud akár szigetüzemben működni, akkor a külső betáplálás megszakadásával teljesítés nélkül maradhat – magyarázta Vass József. – A mikrogrid lényege tehát nemcsak a megújuló energia léte vagy nemléte, hanem az optimalizált belső működésen túl egy autonóm működés megteremtése. A mikrogrid felé elvárás, hogy a külső forrás megszűnése esetén is képes legyen az önellátásra.”

A mikrogrid tehát olyan helyi hálózatként és intelligens szabályozórendszerként működik, ami összefogja a különböző energiatermelő, -tároló és -fogyasztó rendszereket, így azok egyetlen hatékony egységként kezelhetők. Az energiaellátást a mindenkori igényeknek megfelelően valós idejű adatok alapján, akár mesterséges intelligenciát is használva optimalizálja.

Az ipari parkok, elektromos töltőállomások, lakóközösségek, irodai környezetek jelentik a mikrogridek legfőbb hazai célpiacát, de az energiaintenzív iparterületek sem maradhatnak ki a felsorolásból, hiszen egyes ágazatokban a termelési költségek 40 százalékát is elérheti az energiaszámla. Tehát nem az adott ökoszisztéma mérete a lényeg, mert akár egyetlen, többfunkciós épület is kezelhető autonóm hálózatként.

A kinek jó? kérdés után jutottunk el a miért jó? kérdésig. A cél nemcsak az autonómia megteremtése, hanem az energiahatékonyság maximalizálása is, vagyis a lehető legnagyobb mértékben kiaknázzuk a rendelkezésre álló zöldenergia-forrásokat – ezzel pedig minimálisra csökkentsük a közcélú hálózattól való függést. Ez az ellátásbiztonság mellett az energiaköltségek oldaláról is támogatja a közösség vagy vállalkozás életképességét. A kritikus infrastruktúrák esetében pedig fokozottan előtérbe kerülnek a rugalmasságra, valamint az ellenálló és alkalmazkodóképességre vonatkozó szempontok.

Új piaci szerepek jönnek létre

„Vizsgáljuk meg a kérdést az elosztóhálózat-üzemeltetők (DSO), illetve az átviteli rendszer irányítói (TSO) szemszögéből is! A híroldalakon nagyot ment a napelemboom árnyoldala, hiszen a villamos hálózatot eredetileg nem arra találták ki, hogy százezernyi háztartás vissza is termeljen” – mondta Vass József. A kényszerűségből létrejött zárolt körzetekben nem csatlakoztatható új napelem a közcélú hálózatra. Az időjárásfüggő megújuló kapacitás integrálása ugyanis átfogó hálózatfejlesztést feltételez, és a hálózati csatlakozási akadályokra – mint a fentiekben felsorolt célokra – részben megoldást jelenthet a mikrogridek fokozottabb alkalmazása.

Vass József, a Siemens Zrt. szakértője

„A mikrogridbe tartozó energia-ökoszisztémán belül ugyanis már nagyon jól felmérhető, hogy mik a felhasználói szokások, mikor vannak csúcsok, illetve völgyek a termelésben és a felhasználásban. Ez alapján már vezérelhető az energiafelhasználás és -tárolás, illetve a közcélú hálózatot sem terheljük hirtelen kiugró áramfelvétellel vagy -betáplálással – jelentette ki Vass József. – Még szolgáltatóként is felléphetünk, hiszen befogadhatjuk a DSO-nál jelentkező fölös energiát, alacsony energiaigényű időszakokban pedig átadhatunk villamos energiát a hálózat számára. Mindez csak intelligens vezérlők kérdése.”

Könnyen belátható, hogy a mikrogridekkel új piaci szereplők jönnek majd létre. Az aggregátorok virtuális erőműveket hozhatnak létre; összefoghatják például egy ipari park energiabeszerzését, és rugalmassági szolgáltatást biztosíthatnak akár az energiaelosztó számára is. De az aggregátor a korábban említett többfunkciós épületekre épülő mikrohálózatokat is összefoghatja, számukra kínálhat nagyobb léptékű, ezért hatékonyabb energiamenedzsmentet.

Mit tehetünk egy fényesebb jövőért?

Egy korszerű mikrohálózatot olyan magasan automatizált vezérlőrendszerek irányítanak, amelyek a korábban egymástól elkülönülten működő vagy kevésbé hatékonyan kooperáló eszközöket kombinálják, és pillanatokon belül reagálnak az energiatermelésben és -fogyasztásban bekövetkező változásokra. Ezek a digitális megoldások folyamatosan felügyelik és mérik az eszközök állapotát, aktuális termelését és fogyasztását, állandó kontroll alatt tartva a feszültség- és frekvenciaszintet, valamint automatikusan vezényelve le a válaszintézkedéseket. A szükséges saját kapacitások (tartalék generátorok vagy akkumulátoros energiatárolók) visszaindítása tehát automatikus, zavartalan ellátást biztosít.

A technológia a terhelés és a megújulóenergia-termelés előrejelzéseire támaszkodva képes a mikrohálózatban kialakuló csúcsterhelés csökkentésével kisimítani, illetve optimalizálni a felhasználást, az alacsony fogyasztású vagy megújulóenergia-túltermelési időszakokban pedig eltárolni az energiát. A rendszerbe – egyebek mellett – az elektromos töltő infrastruktúra is integrálható, a töltőegységek dinamikus terhelésmenedzsmentje mellett.

Bécsben már bevált

A Siemens a mikrogrid menedzseléséhez szükséges valamennyi eszközt gyártja, illetve rendelkezik az ezek működtetését végző szoftveres megoldásokkal, továbbá segítséget nyújt a tervezéstől a megvalósításon át az üzemeltetésig. A mikrogrid húsbavágó előnyeit a saját működésében is kiaknázza, így például a Siemens bécsi telephelyén is működik egy ilyen rendszer, aminek részei: a fotovoltaikus áramtermelés, az e-töltési infrastruktúra, az energiatároló egység és a mikrohálózat-vezérlő. Utóbbi, a rendszer „agya” 2,5 MW teljesítményt felügyel, ami nagyjából 700 háztartás villamosenergia-igényének felel meg. A vezérlés nem csupán a fogyasztási adatokat, de – többek között – az időjárás-előrejelzést és az elektromos járművek tulajdonosainak „töltési szokásait” is figyelembe veszi.

A Siemens bécsi mikrohálózat-vezérlője 2,5 MW teljesítményt felügyel, ami nagyjából 700 háztartás villamosenergia-igényének felel meg

Felkészül: Magyarország!

A magyarországi jogszabályi környezet már bevezette azokat az új típusú piaci szereplőket és funkciókat jelölő alapfogalmakat, amelyek a mikrohálózatok szempontjából is kulcsfontosságúak. Mindez idehaza is megnyitja az utat a közcélú hálózattól, valamint az energia- és rendszerhasználati díjaktól való függetlenedés irányába – vagyis lényegében a mikrogridek felé is.

„Vannak azonban még tisztázatlan elemek. Bármilyen energiaközösséget vizsgálnánk meg, nyitott kérdés, hogy ki fogja üzemeltetni a hálózatot, kinek mi a felelősségi köre. A mikrohálózaton belül viszont majd annak megfelelően alakíthatók a saját belső szabályok, és finomhangolható a működés, ahogy azt a külső keretrendszer diktálja – tette hozzá Vass József. – Több helyen folyamatban vannak idehaza is mikrogridprojektek. A komplex rendszerek építésén túl van, ahol még csak a napelempark-vezérlés a fő fókusz, de vannak olyan folyamatban lévő épületfelújítások is, ahol már eleve annak a felmérése történik, miként lehet a későbbiekben az ingatlant mikrohálózatként üzemeltetni.

A Siemens számára mind a tervezés, mind a kivitelezés során rendkívül fontos, hogy kiberbiztonsági szempontból is kifogástalan legyen a létrejövő ökoszisztéma. Beállíthatók az egyes jogosultsági szintek és hozzáférések a szükséges autentikáció hozzárendelésével, így magas biztonság teremthető, de ez csak az egyik oldal. Legalább ilyen fontos, hogy az adatkapcsolatok megfelelőképpen titkosítottak legyenek. A szabványos alkotóelemek és protokollok használatával pedig a külső rendszerek folyamatbiztosan csatlakoztathatók, és a rendszer harmadik féltől származó komponensekkel is optimálisan működtethető.”

