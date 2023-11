M-LB-4000 kétrészes túlfeszültség-védelmi készülék

Modularitás, földhurok leválasztó funkció és hibafigyelés SIL 3 kategóriáig terjedő jelvezetékeknél az IEC/EN 61508 szabvány szerint – ezeket a tulajdonságokat egyesíti a Pepperl+Fuchs új M-LB-4000 túlfeszültség-védelmi rendszere.

Az eszközök korlátozzák a különböző forrásokból, például villámlás vagy kapcsolási műveletek miatt indukált tranzienseket a jelvezetékeken. A 2 csatornás modulok a magasabb üzemi rendelkezésre állást segítik: mivel a védelmi funkciót teljes egészében a dugaszolható védelmi modulban helyezték el, a csere során nincs szükség újrahuzalozásra.

Az M-LB-4000 egy kétrészes túlfeszültség-védelmi és egy kétrészes hibaállapot-figyelő rendszerből áll.

A hibaállapot-modul két komponense (mindegyik külső) felügyeli a védelmi modulok állapotát. Ebben két blokk található a gyújtószikramentes áramkörök és jelek számára a biztonsági terület felől, illetve irányába

A védelmi modul minden védelmi alkatrészt tartalmaz. Szerszám nélkül cserélhető az alapmodul működése közben. A készülék előlapján állapotjelző található. A védelmi modul meghúzásakor a megfelelő jeláramkör a DIN szerelősínre szerelt alapmodulon keresztül összekapcsolva marad. A leválasztási folyamat nem vezet jelkimaradáshoz, vagyis egy védelmi modul a berendezés működésének megzavarása nélkül is cserélhető.

Az M-LB-4000 egyszerű üzembe helyezését és szervizelését a hurokleválasztó funkció, illetve a védelmi modulok folyamatos működés közbeni megszakítás nélküli cseréje is támogatja.

Ha a védelmi modult 180 fokkal elfordítva dugják be, a jeláramkör az integrált leválasztó funkció révén megszakad. Ez leegyszerűsíti a karbantartási munkákat és a hurokellenőrzéseket, valamint a szigetelési vizsgálatok elvégzését is lehetővé teszi az üzembe helyezés vagy az ismételt tesztelés során.

M-LB-4000: kétrészes hibaállapot-modul (külső) alap védelmi modullal a közepén, a gyújtószikramentes áramkörök és jelek számára a biztonsági terület felől, illetve irányába

A hibaállapot-modul két komponense több túlfeszültség-védelmi sorompó állapotát felügyeli. A rendszer két részből, az optikai adó/vevő és az optikai eltérítő egységből áll. Ha az egyik felügyelendő sorompóban hiba lép fel, az optikai jel megszakad, és a hiba azonosításra kerül. A hibaállapot-modul LED-es állapotjelzővel rendelkezik, ami lehetővé teszi a túlfeszültség-védelem vizuális ellenőrzését, így a rendszeres tesztelés szabványos követelményeinek is megfelel. Ezen kívül egy állapotüzenet-kimenet is elérhető, így beazonosítható az a blokk, amiben a hiba előfordult. Egy hibaállapot-modul akár 50 modult is képes felügyelni.

A modulok kis, 6 mm-es szélessége helyet takarít meg a kapcsolószekrényben. Az utólagos beszerelés során a meglévő általános leválasztó sorkapcsok helyigénytől függetlenül cserélhetők.

