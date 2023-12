Különleges jellemzőkkel rendelkező tápmodulok mozgásvezérlési és robotikai alkalmazásokhoz

Bővült a vezérlőszekrény nélküli automatizálást lehetővé tevő MX-rendszer termékportfólió

Címkék: automatizálás Beckhoff Automation ipari robot mozgásvezérlő rendszer MX sorozat robot robotika tápellátás

Ha vezérlőszekrény nélküli automatizálás a cél, akkor a megoldás a Beckhoff MX-rendszere. Az eszközcsalád funkcionális moduljait egy közös hátlaphoz csatlakoztatva különféle gyártó-, illetve termelőrendszerek automatizálására alkalmas, víz- és porálló fémházas elrendezés hozható létre. Ezek a rendszerek gyakran tartalmaznak 48 V-os mozgásvezérlő elemeket is, amelyekhez az MX-rendszer termékválasztékában 48 V/40 A-es tápegységekből most már négyféle változat is elérhető.

Az MX-rendszer alapelveivel összhangban az új 48 V-os tápegységek egy összekötő panelhez csatlakoztathatók, és kézi kábelezés nélkül, az egységes rendszerfelületen keresztül kapják a primer oldali feszültséget, amely lehet a háromfázisú hálózati feszültség vagy a hajtásrendszer 600 V-os egyenfeszültsége. Az összes funkcionális modulhoz hasonlóan az MX-rendszer második csatlakozófelületén keresztül tagozódnak be a tápegységek az EtherCAT-hálózatba. Ezen az adatkapcsolati felületen keresztül vezethető az összekötő panelre egyúttal a 48 V-os tápfeszültség is. Ilyen esetekben a megfelelő funkcionális modulok használhatják akár a 48 V-os vagy a 24 V-os egyenfeszültséget.

Az új tápmodulokat legelterjedtebben mozgásvezérlési területeken használják. Az MX-rendszer termékválasztéka ebben a tekintetben is tartalmaz olyan funkcionális egységeket, amelyek 48 V-os tápfeszültséget biztosítanak szervohajtásokhoz és léptetőmotorokhoz. A Beckhoff az MX-rendszer beharangozásával egyidejűleg bejelentette 10 és 20 A-es áramerősségű tápegységeit is. Míg ezek csak hátlapi csatlakozási pontokkal rendelkeznek, az új, 40 A-es változatok már előlapi aljzaton keresztül közvetlenül is képesek 48 V-os eszközöket táplálni.

Az MX-rendszer új, 48 V/40 A-es tápmoduljai többek között AMI8100 típusú integrált szervohajtásokhoz, az XTS intelligens szállítórendszerhez és az ATRO moduláris ipari robotrendszerhez tervezett változatban is elérhetők

A tápegységek választéka a következő:

egy M12-szabványú csatlakozókkal szerelt, összesen hat AMI8100 típusú decentralizált szervohajtás táplálására alkalmas modulváltozat;

két M12 szabványú csatlakozóval szerelt, az XTS lineáris szállítórendszer továbbítószegmenseinek meghajtására alkalmas változat;

az ATRO moduláris ipari robotrendszer alapegységének táplálására szolgáló tápmodul;

közvetlen, előlapi csatlakozók nélküli tápegységváltozat, amely kizárólag a hátlapra ad tápfeszültséget.

Az általános követelményeknek megfelelően a tápegységek minden kimeneti dugaszolóhelye beépített vezeték- és kábelvédelmet tartalmaz. Egy összekötő panelhez több tápegység is csatlakoztatható, valamint párhuzamosan üzemeltethető – például a kimenetek csúcsterheléseinek elosztása érdekében. Az előlapi csatlakozóaljzatok egyrészt megkönnyítik a külső eszközök táplálását, másrészt lehetővé teszik az EtherCAT-hálózathoz való közvetlen csatlakozást is. Az új tápegységek további különleges képessége, hogy például a szervomotorok fékezésekor visszaáramló energiát közvetlenül vissza tudják táplálni a gép táphálózatába, feleslegessé téve további külső fékellenállások használatát. Minden MX-rendszer modulhoz hasonlóan az új tápegységek is támogatják a fizikai eszközök kényelmes diagnosztizálását lehetővé tevő Beckhoff Service alkalmazást.

www.beckhoff.com/hu-hu/products/mx-system/