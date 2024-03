BOPLA Bocube sorozatú házak

Egyszerű kialakítás, vonzó megjelenés és megbízható védelem

A BOPLA a villamos berendezések, ipari és elektronikai berendezések számára készült, csúcsminőségű, de könnyen kezelhető házak elismert gyártója. A Bocube sorozat tükrözi a vállalat fáradhatatlan, innovációra való törekvését.

Bár az elektrotechnikai berendezések és felszerelések szabványosítása folyamatosan halad előre, a kevésbé tipikus elemek vagy a teljesen egyedi megoldások elkerülhetetlenek bármely gyártóüzemben vagy gépparkban. Egyes esetekben ezek valóban hozzájárulnak a folyamatok korszerűsítéséhez, más esetekben pedig az inkompatibilis rendszerek kombinálásának szükségességéből, optimalizálásból, a termelés skálázásából stb. adódnak. Gyakran univerzális házakat használnak, amelyeket az ilyen szigorúan meghatározott alkalmazásokhoz igazítanak.

A Bocube szekrénysorozat az ilyen helyzetekre tervezett megoldásokat tartalmazza. Használhatók továbbá kis szériás készülékek gyártására, prototípusok készítésére vagy egy off projekt megvalósítására. A BOPLA megoldások átfogó áttekintését lásd alább, mivel a sorozat kivételesen változatos tulajdonságokkal rendelkező termékeket tartalmaz.

Tervezés és zárórendszer

Az előlapi zárórendszer a Bocube termékcsalád legjellemzőbb tulajdonsága. Az előlapot két, ellentétes oldalon (vízszintesen vagy függőlegesen) elhelyezett karral lehet lenyomni. A panel megdönthető (mintha csuklós lenne) vagy leválasztható a két lenyomható elemről és eltávolítható. Ehhez nincs szükség speciális szerszámokra, mivel a szabványos oldaltartókon van egy kis rés, amelybe egy feszítőelem (csavarhúzó penge, kés stb.) helyezhető be. Ezzel egyidejűleg a teljes lezárás biztosítja a névleges testtömörséget. Ennek eredményeképpen a modelltől függően alapesetben IP66 (teljes por- és vízzáróság) védettségi fok biztosított, de akár az IP69 (merítés és nagynyomású vízsugár elleni védelem) is elérhető. A Bocube sorozathoz tervezett zárórendszert a gyártó az alábbiakban bemutatott videóanyagban mutatja be.

A modern zárórendszer mellett megfigyelhető néhány szerkezeti részlet is, amelyek kiemelik a tökéletesen átgondolt tervezési folyamatot. A falra szerelési furatok a ház belsejében, de a fő rekeszen kívül helyezkednek el, így a szerelési folyamat nem veszélyezteti a fal épségét, és a csavarok és a lyukak védve maradnak a külső tényezőktől. Minden modell belsejében gyárilag elhelyezett perselyek találhatók, amelyeket úgy terveztek, hogy sínekre vagy szerelőlemezre illeszkedjenek, így minimálisra csökkenthető a használat előtti megmunkálási igény.

Ne feledje, hogy a Bocube sorozat többféle méretű házat tartalmaz, azaz a kis méretű, egyetlen elektronikus áramkör elhelyezésére alkalmas kialakítástól (80 x 89 x 47 mm) a két DIN-sín beépítésére alkalmas méretű panel dobozokig (364 x 284 x 120 mm). A nagyobb szekrénytestek esetében fontos jellemző a fent említett függőleges szerelési lehetőség, amely esetben az előlapot lefelé döntve lehet kinyitni.

Tervezési anyagok

Az új BOPLA termékek két sorozatra oszlanak: Bocube és Bocube Alu. Az előbbi sorozat műanyagból, pl. ABS-ből vagy polikarbonátból készült termékeket tartalmaz, amelyek tulajdonságai lehetővé teszik a termékek kültéri üzemeltetését és az időjárási körülményeknek való kitettségét. A teljes test és előlap mindig egyetlen nyersanyagból készül, ami egyszerűsíti az újrahasznosítást (ez alól csak a poliuretán tömítések jelentenek kivételt). Ezenkívül a polikarbonát testek mechanikai szilárdsági osztálya IK07 rendelkeznek, és megfelelnek a nemzetközi tűzvédelmi szabványoknak (UL 94 V-0 osztály, azaz lánggal szembeni ellenállás, önoltó képesség).



Bocube házak a sorozatgyártott egységekhez igazítva

Bocube Alu

A Bocube Alu házak alumíniumból nem csak magasabb ütésvédelmi osztályúak (IK08), hanem akár IP69 védettséget is biztosítanak (szilikon tömítésekkel). A kialakításukhoz használt anyagoknak köszönhetően védelmet nyújtanak az elektromágneses zavarok ellen (árnyékolás), és az elektronikus alkatrészek által kibocsátott hőt a test külseje felé vezetik el. Felületeik porszórt bevonatúak (kivéve a mechanikus alkatrészeket, azaz a zsanérokat). A Bocube Alu megoldások paraméterei tökéletesen alkalmassá teszik őket (vasúti, tengeri stb.) szállítási alkalmazásokhoz, nehézgépekhez stb.

Alkalmazások és testreszabási lehetőségek





Az elektromechanikus alkatrészek láthatóak maradnak az átlátszó panel mögött

A kiválasztott modelltől függetlenül a tervezési anyagok megmunkálásra alkalmasak, ami megkönnyíti a tömlő beépítését és a burkolat különböző alkalmazásokhoz való testreszabását, miközben megőrzi a magas integritási (tömítési) szintet. A ház bezárása után a rögzítőcsavarok rejtve maradnak, még az átlátszó ajtóval ellátott modellek esetében is, ami lehetővé teszi a gyártók számára, hogy olyan berendezéseket építsenek, amelyek nemcsak funkcionálisak, hanem látványosan vonzóak és biztonságosak is. A lehetséges alkalmazások köre tovább bővül az üvegezett burkolatok mögötti kijelzők, jelzőfények stb. beépítésének lehetőségével. Ezekkel a Bocube burkolatokkal gépműködést felügyelő alkatrészek és teljes berendezések építhetők, vagy akár jelzőberendezések védelmére is használhatók.

Magas fokú védettségüknek és a kültéri telepítés lehetőségének köszönhetően a kis szekrényes modellek tökéletesen megfelelnek a távoli IoT-érzékelőberendezések igényeinek, például az akkumulátorral táplált áramköröknek, amelyek időszakos energiacellacserét igényelnek. Sikeresen testre szabhatók úgy is, hogy elosztó pontként működjenek az energiaellátás, a jelző-, riasztó- és akár kommunikációs rendszerek számára. Ezenkívül az előlapba beépített membrános billentyűzetek vagy gombok révén vezérlőpanelként is használhatók. A BOPLA által kínált Bocube sorozat rendkívül változatos, ugyanakkor nagyon egyszerűen megvalósítható testreszabási lehetőségeket kínál minimális ráfordítással, ami kiküszöböli az univerzális szekrények felhasználóinak szinte minden kompromisszumát. Ezért javasoljuk, hogy böngéssze át alaposan a gyártó termékkatalógusunkban elérhető választékát!



Bocube házak panelbe szerelt membrános billentyűzettel

