A modern, zöld adatközpontok felé vezető út

A globális, technológia-központú gazdaság létfontosságú elemei az adatközpontok. Az informatikai vezetők azonban azt is jól tudják, hogy ennek az értékes szolgáltatásnak ára van; a növekvő kapacitásigény kielégítéséhez szükséges költségeket, de az adatközpontok energiafelhasználását is meg kell fizetni. Tavaly az elmúlt öt évtized legjelentősebb energiaár-emelkedését szenvedte meg az európai gazdaság, ezért sem meglepő, hogy a cégek az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében preferálni kezdték a nagyobb energiahatékonyságot biztosító megoldásokat. Innen egyenes út vezetett a fenntartható (zöld) adatközpontok felé.

Szakértői becslések szerint az adattárolás az adatközpontokban és az adatátvitel a globális villamos energia egy százalékát használja fel. Az Európai Bizottság kutatása szerint pedig az adatközpontok villamosenergia-felhasználása az EU teljes villamosenergia-igényének 2,7 százalékért felelősek. (Ez a mintegy 76,8 TWh a magyarországi éves villamosenergia fogyasztás bő másfélszerese.) Azt szem előtt tartva, hogy az adatok létrehozásának összesített éves növekedési üteme várhatóan 23 százalék lesz - ami az IDC szerint 2025-re körülbelül 175 zettabájt (ZB) adat létrehozását eredményezi – az energiafogyasztás továbbra is kritikus pont maradhat, a költségek tovább növekedhetnek. Ez csak úgy tartható megfelelő kontroll alatt, ha a vállalkozások az erőforrások és a költségek megtakarítása érdekében a teljes energiafelhasználásuk csökkentését célzó, hatékonyságnövelő intézkedéseket vezetnek be.

Míg egyes vállalatok már megkezdték ezt az átállást, sokan nem tudják, hol kezdjenek neki, hogy mit tehetnek a legnagyobb hatás elérése érdekében. A fenntarthatóbb, energiatakarékosabb adatközpontra való váltás és az egyre nagyobb teljesítmény iránti igény egyensúlyban tartása már nem lehetetlen. A Dell Technologies ennek megvalósítására három kulcsfontosságú stratégiát ajánl azzal, hogy mindhárom terület változtatással jár, így az eddigiektől eltérő hozzáállást, az eddigi komfortzónából való kilépést és esetleg különböző eljárásrendet igényel.

E három stratégia a következő:

az infrastruktúra optimalizálása,

az energiahatéknyság korszerűsítése

a hardverek konszolidálása.

1. Az infrastruktúra optimalizálása

Az informatikai eszközök, köztük az inaktív vagy kihasználatlan szerverek nem megfelelő hasznosítása jelenti a legnagyobb energiapazarlást az adatközpontokban. Az informatikai környezet teljes körű auditálása az első lépés, így beazonosíthatók a leginkább energiaigényes és a kevésbé hatékony berendezések – legyen az IT eszköz, légkezelő, hűtési rendszer komponens vagy energiaelosztó-hálózati eszköz. E berendezések cseréje és a modern, energiatakarékosabb megoldások bevezetése nagyobb hatékonyságot eredményezhet, optimalizálhatja a hőkezelést és a hűtést, valamint konszolidálhatja a helyigényeket.

A Dell PowerEdge 16G szerverek például kisebb alapterületet foglalnak el az adatközpontban, amely nagyobb terhelést képes kezelni, elősegítve az infrastruktúra konszolidálását, valamint az energiafogyasztás és a költségek csökkentését. Az ASHRAE A3 és A4 támogatásával e szerverek (megfelelő konfiguráció esetén) képesek 40 és 45 Celsius-fok belépő oldali levegőhőmérsékletet fogadni. Mivel a hűtés kifejezetten sok energiát igényelhet, akár ugyanakkorát is, mint amennyit maguk a berendezések felvesznek, így a hűtési rendszer hatékonyságjavítása kéz a kézben jár az IT eszközök optimalizálásával.

Az adatközpont optimalizálásának másik módja, ha több teljesítményt hozunk ki a jelenlegi infrastruktúrából. A kapacitáskihasználás, de az energiaellátás és a hőkezelés is olyan terület, ahol gyakran javulás érhető el a nagy teljesítményű hardverek, a hatékony hardverkonfiguráció, valamint az eszközökre és a teljes adatközpontra kiterjedő intelligens energiagazdálkodás révén.

Az energiahatékonyság korszerűsítése

​Az adatközpontok energiahatékonyságának optimalizálása gondos tervezést és az egyéb összetevők jobban átgondolt és fenntarthatóbb üzembe helyezését igényli. Ez a a fejlett energia-, hő- és hűtési rendszereket is jelenti. A Dell Technologies folyamatosan arra törekszik, hogy technológiáikat hatékonyabbá és kevésbé erőforrás-igényessé tegye, így csökkentse az energiapazarlást ügyfelei adatközpontjaiban. A tudatosan megnövelt sűrűség például minimalizája az adatközpont fizikai és karbonlábnyom méretét. A Dell mérnökei új megoldásokat dolgoznak ki a nagy teljesítményű gépek által termelt hő kezelésére is, a Power and Cooling Assessment segítségével pedig az is pontosan felmérhető, hogy az adatcentrumi infrastruktúra készen áll-e a korszerűsítésre.

Az automatizálási technológiák és a telemetriai adatok kulcsfontosságúak, mivel egyszerűsítik, sőt meg is szüntetik az emberi beavatkozás szükségességét az energiagazdálkodásban. E technológiák bevezetése segíthet a csúcsidőn kívüli időszakok energiafogyasztásának csökkentésében és az energiateljesítménnyel kapcsolatos problémák gyorsabb felismerésében. Más új technológiák, például a mesterséges intelligencia, a szoftveresen vezérelt alkalmazások és az energiatakarékos üzemmódok szintén támogathatják az ügyfél- és infrastruktúra-termékek hő- és energiaigényének kezelését.

Az elemzés fontos szempontja annak ismerete, hogy mikor kell kivonni a régi berendezéseket a korábbi rendszerek biztonságos és felelősségteljes újrahasznosításának biztosítása érdekében. A cégek számára meghatározó fontosságú, hogy ezügyben olyan partnerrel dolgozzanak együtt, amely megvédi a bizalmas adatokat, megkeresi az újrafelhasználási és felújítási lehetőségeket a körforgásos gazdaság előmozdítása érdekében, és aki képes az értékes, újrahasznosítható anyagok visszanyerésére a termék élettartama végén.

A hardverek konszolidálása, hogy kevesebbel is többet lehessen elérni

Egy, a közelmúltban publikált Forrester-tanulmány szerint a vállalkozások átlagosan 37 százalékkal túlméretezik tárolókörnyezetüket. Mivel a hardverek konszolidációja az egyik legjobb módja a szén-dioxid-kibocsátás és az adatközpontok fizikai lábnyomának csökkentésére, e. z azt is jelenti, hogy az ügyfelek jó része előnyhöz juthatna a konszolidáció révén. Az adatok csökkentésével, a meghajtósűrűség növelésével és a felesleges hardverek kivonásával a vállalkozások úgy valósíthatják meg a korszerűsítést, hogy közben költséget takarítanak meg, és a környezetet is óvják. Ez kiküszöbölheti a pazarló kiépítéseket, és ha csak a szükséges méretű megoldásokat használja a cég energiamegtakarítás érhető el.

Összegzés

Minden vállalat egyedi a környezeti hatás és annak kezelése szempontjából. Ám, noha minden ügyfél adatközpontja is egyedi, ezzel együtt is: mindenki élvezheti a költség- és energiamegtakarítás előnyeit, ha egy olyan átfogó stratégiát alkalmaz, amely összevonja a megfelelő partnereket, technológiákat és folyamatokat.

