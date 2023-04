Digitális ikermodellel tervezték az új csomagolósort

Több mint 30 éve az egyik legsikeresebb fagylaltkreáció, most pedig modern csomagolósort kapott a Vienetta Németországban.

A fagyasztott édességek kedvelői körében a Vienetta megkerülhetetlen fogalom évtizedek óta. Bár 1960 óta folyamatos a gyártás a Heppenheim-i Unilever gyárban, a tradíció nem jelenti azt, hogy a múltban rekedt volna a márka. A sokféle íz és kiszerelés folyamatos gyártásához az évek során a termelést jól követő gyártósorok épültek. Most pedig újabb lépést jelent a gyár életében, hogy lecserélték a csomagolósort egy rugalmasabb és nagyobb teljesítményűre, hiszen a nyár közeledtével egyre nő az igény a fagylaltok és jégkrémek iránt.

Egyszerre komplex és egyszerű

Egy élelmiszeripari csomagoló- vagy gyártósornak nem elég pontosnak és gyorsnak lennie. Kimondottan nagy figyelmet kap az ilyen alkalmazási területeknél a higiéniai is. A fejlesztő Schreyer Sondermaschinen GmbH tehát összetett feladatot vállalt a projekttel. A megvalósításhoz pedig a Siemens technológiáit választotta, nemcsak az automatizálási eszközök és hardverek szintjén, hanem a szoftverek és a szimuláció tekintetében is.

Egy olyan kompakt, mégis összetett feladatokra képes csomagolósort hoztak létre, ami alkalmas a 650 ml-es és az 1000 ml-es kiszereléseket egyaránt csomagolni. Ezeket először fóliazsákba tölti, amit egy teljesen érintésmentes lézeres indexelőrendszer vezérel. Ezt követően a termékek papírdobozba kerülnek kartonozás előtt. A mennyiségeket és a kiszereléseket mindig az aktuális kereslethez állítják, így a termelékenység elengedhetetlen feltétele az alkalmazkodóképesség és a gyors átállás, ami mindössze negyedannyi időt vesz igénybe, mint korábban. A sor percenként akár 150 termék csomagolását is ellátja.

A fagyi valódi, a modell digitális

A digitális iker szerepe sok más gyártási feladathoz hasonlóan a Vienetta előállításában is kiemelkedő. Ha nem is nélkülözhetetlen, az, hogy a digitális térben tesztelhetők és tervezhetők a termelési folyamatok, jelentősen felgyorsítják az átállásokat, a beállításokat és magát a gyártást is. A karbantartási és a mindennapos üzemeltetési feladatok ugyanúgy könnyebbé váltak, ahogy maga a beüzemelés – utóbbit pár hét helyett mindössze néhány nap alatt el tudták végezni a Heppenheim-i gyárban.

A modell emellett alkalmas volt a fejlesztés során a szimulációk futtatására, ezt pedig a jövőben további termékkiszerelések bevezetésekor szintén kihasználhatják. A legfontosabb közeljövőbeli fejlesztés viszont a Schreyer szerint az, hogy a Siemensszel közösen azon dolgozzanak, hogy a fólia viselkedését a virtuális térben pontosabban képezzék le. Most a gyors átállásokat egy dupla fóliaadagolóval szolgálják ki, így gyakorlatilag leállásmentesen tudnak kiszerelést váltani a soron.

Teljeskörűen automatizált

A konstans minőség és a megbízható termelés érdekében a teljes gyártósort automatizálták, ennek része az új csomagolási folyamat. Az integrált automatizálással a gép összes funkcióját lean architektúrával képezik le a digitális térben. A fejlesztők a gépépítés során is Siemens komponenseket választottak, de jól ismerik és bíznak a gyártó szoftveres megoldásaiban is, amit a szimulációs technológiák jól kiegészítenek. Ezeket ugyancsak bevonták a fejlesztési folyamatba, így hozták létre azt a gépet, ami várhatóan hosszú évekig szolgálja majd a hagyományosan közkedvelt jégkrémcsalád gyártását.

