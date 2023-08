A tervezési hatékonyság növelése

A növekvő energia- és alapanyagárak mellett kiemelkedő jelentőségű a digitális iker használata, hiszen a technológia nem csak időt takaríthat meg a vállalatoknak, de a szimulációs lehetőségeknek köszönhetően csökkentheti a prototípusgyártást, ami nagyban hozzájárul a kiadások mérsékléséhez

Címkék: cad CAD/CAM/PLM EuroSolid SolidWorks SOLIDWORKS Simulation szimuláció szimulációs szoftver tervezés tervezői szoftver

Egyáltalán nem mindegy, ki milyen megoldást választ, hiszen a különböző vállalatoknak más-más eszközre van szüksége a termékfejlesztéshez. Nem biztos, hogy szerencsés az elsőként szembejövő opciót beszerezni, mindig érdemes alaposan átgondolni, ki mire is szeretné használni az adott szoftvert. Az EuroSolid Zrt. csapata arra törekszik, hogy ügyfeleik a számukra legideálisabb megoldást kapják, ezzel is növelve üzleti hatékonyságukat.

A mai gyorsan változó világban egyre nehezebbé válik költséghatékonyan megfelelő terméket készíteni. Egyre nagyobb hangsúly kerül arra, hogy kevesebb anyag felhasználásával ugyanolyan tartós termékek készüljenek, melyek az ügyfél minden igényét kielégítik. Erre kínál megoldást a SOLIDWORKS Simulation termékcsalád.

A SOLIDWORKS Simulation rengeteg fizikai vizsgálatra kínál egyszerűen használható megoldást. Az egyszerű statikai vizsgálattól kezdve egészen az optimalizáláson át, a nem lineáris statikáig. Bármelyik modulról is legyen szó, mindegyikről elmondható, hogy teljes egészében felhasználóbarát. A fejlesztők egy olyan szoftvert igyekeztek megalkotni, amit tervezőmérnökök is egyszerűen tudnak használni, így nem feltétlenül kell külön szimulációs mérnököt alkalmazni.

Magának a programnak csak olyan paramétereket kell megadni, amelyek nélkülözhetetlenek az adott vizsgálat elvégzéséhez. Általában ilyenek a megfogási pontok, terhelések, anyagi jellemző. Mivel ezek a csomagok teljes egészében integráltak a SOLIDWORKS-ben, így például, ha már a tervezési fázisban meghatározásra kerül az anyagminőség, akkor az automatikusan átkerül a szimulációs vizsgálatba, nem kell újra meghatározni.

Az előbb említett integritásnak köszönhetően van egy másik hasznos előny is. Egy modellhez akár több vizsgálat is készíthető, ezek akár teljesen eltérőek is lehetnek. Például ha egy magas hőnek kitett alkatrészt szeretnénk, vizsgálhatunk hőtani szempontok alapján és statikai szempontok alapján is. Mindkét vizsgálat egy modellen belül lesz elkészítve, így van lehetőségünk arra, hogy a hőtani vizsgálat eredményét a statikai szimuláció készítésekor figyelembe vegyük.

A vizsgálat elkészültével és kiértékelésével van lehetőség módosítani az adott modellt. Miután ez megtörtént, már nem kell az egész szimulációs vizsgálatot elölről kezdeni, hanem elegendő a meglévőket újra lefuttatni, és máris láthatjuk, hogy a változtatásoknak milyen hatásuk volt. Amennyiben evvel nem akar valaki pluszidőt tölteni, akkor van lehetőség optimalizálás készítésére. Ebben az esetben is első lépésként el kell készíteni a szükséges vizsgálatokat, majd ezt követően kezdődhet az optimalizálás. A tervezőnek meg kell adnia, melyik vizsgálatot hogyan vegye figyelembe a program, illetve az adott modellnek milyen paramétere változhat. Ilyen lehetőség lehet például az anyagvastagság módosíthatósága, melynél megadható egy minimum- és maximumérték. Ezek után már csak a célokat kell meghatározni, melyek lehetnek feszültségi célok (legkisebb feszültségi érték elérése) vagy akár a tömegre vonatkozó feltételek, illetve ezek kombinációja. A beállítások elvégzését követően a program számos futtatást végez, majd végül a legoptimálisabb eredményhez használt értékeket automatikusan visszavezeti a modellre. Ennek a modulnak a segítségével számos esetben időt lehet megspórolni a legmegfelelőbb modell meghatározásában.

A fejlesztők nemcsak arra fordítottak figyelmet, hogy a szimuláció előkészítése legyen minél egyszerűbb és könnyebb, hanem a kiértékelés is. Széles paletta áll a tervező rendelkezésére, kezdve a különböző alkatrész metszési lehetőségétől egészen az adott pontunkban lévő feszültségértékek lekérdezéséig. Ezenkívül van egy beépített jegyzőkönyvkészítő is. Ennek kinézetét előre személyre lehet szabni, be lehet állítani például a fejléc tartalmát, így a későbbiekben pár kattintás segítségével elkészíthető egy komplett dokumentáció. Itt akár olyan részletességű dokumentáció generálása is lehetséges, amely tartalmazza az összes beállítást, így a vizsgálat bármikor megismételhető lesz.

A SOLIDWORKS Simulation több csomagból áll, amely számos vizsgálandó területre nyújt megoldást. A legkisebb Standard csomag segítségével már van lehetőség összeállítások vizsgálatára, illetve alkatrészek kifáradását vizsgálni. A Simulation Professional csomagban már olyan modulok is megtalálhatók, mint a nyomástartó edények vizsgálata, csavar és hegesztések ellenőrzése, vagy a már korábban említett optimalizálás. A legmagasabb csomag, a Simulation Premium elsősorban olyan felhasználók számára nyújthat segítséget, akik nem lineáris anyagokkal vagy éppen időben változó terhelésekkel szeretnének szimulációs vizsgálatokat végezni.

Bármelyik szimulációs termékről is legyen szó, biztos, hogy a nagy fokú integritásnak és a felhasználóbarát kialakításnak köszönhetően gyorsan és egyszerűen lehet ellenőrizni a modelleket még a tervezési fázis során. A szimulációk segítségével a vállalatok jelentős költségeket tudnak megspórolni a megfelelő anyaghasználat, illetve kevesebb prototípus építésével.

www.eurosolid.hu