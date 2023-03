3DEXPERIENCE® élmény, testreszabott iparági megoldások

A 3DEPXERIENCE platform megteremti a különböző területek közti kommunikációt és adatáramlást

Az elmúlt időszakban az ügyfeleink körében egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a CAD-szoftverek már sok esetben nem tudják önmagukban kielégíteni a teljes tervezési folyamatot, és egyre nagyobb az igény arra, hogy a külön működő CAD, CAM és egyéb – például villamos tervezői – rendszereket is össze lehessen egymással kötni egy közös adatkezelő rendszeren keresztül. Egy ilyesféle rendszerrel kapcsolatban elvárás lehet már az is, hogy ne kelljen helyi szervert kialakítani, illetve plusz IT-infrastruktúrát fenntartani a számára, ezért a felhőalapú megoldások egyre nagyobb teret hódítanak.

Ezen igényekre, valamint az egyre komplexebb kihívásokra válaszul jött létre a 3DEXPERIENCE platform. A hangzatos név egy olyan felhőalapú rendszert takar, amely kiterjed a kommunikáció, az adatkezelés, a tervezés, a szimuláció és még a gyártás különböző területeire is.

Az első és talán legfontosabb terület, amely az összes többit összeköti, az nem más, mint az adatkezelés. Az adatkezelés különböző applikációi a 3DEXPERIENCE ENOVIA név alatt találhatók meg. Ha valakinek már ismerős ez a név, az nem véletlen, hiszen az ENOVIA különálló adatkezelő szoftverként már régóta elérhető termék a piacon. A 3DEXPERIENCE platform felhőalapú adatkezeléséhez is ezen program átdolgozott változata adja az alapokat, és gyakorlatilag rá épül minden.

A platformon természetesen a tervezéssel kapcsolatos programok is mind elérhetők a SOLIDWORKS név alatt, ami nemcsak a mindenre kiterjedő, asztali CAD-alkalmazást foglalja magába, hanem egy modulárisan felépülő, telepítés nélkül futtatható, felhős tervezőszoftvert is. Ennek előnye, hogy akár olyanok is tudják probléma nélkül használni, akik nem Windows-alapú gépen dolgoznak, mert csak egy böngészőre van szükség a futtatásához.

Ha a tervezés támogatásához szimulációs megoldásra is szükség van, akkor a platformon is elérhető már az asztali szoftverek korlátjainak felhőalapú számítási kapacitással történő kiegészítésére. A legtöbb mérnöknek a SOLIDWORKS szimulációs megoldásai már ismerősek lehetnek, sokan valószínűleg használták is ezeket valamikor a pályafutásuk során. Ezen eszközök közös jellemzője az egyszerű modell-előkészítés, a szimulációk gyors integrált futtatása. Ha szeretnénk viszont még több funkciót, például törésmechanikai szimulációt vagy plusz számítási kapacitást, amit egy-egy számításhoz akár időalapon is tudunk bérelni, akkor a SIMULIA Abaqus-alapú megoldásai lesznek a segítségünkre. A szilárdságtani szimulációkon kívül a SIMULIA termékei között megtalálhatjuk még az áramlástani és az elektromágneses szimuláció eszközeit is.

Ha gyártósorok tervezéséről vagy konkrétan a gyártáshoz szükséges CAM-szoftverekről van szó, akkor a DELMIA termékcsoportban fogunk megoldásokat találni. Bármilyen iparágról legyen szó, napjainkban az automata gyártósorok egyre inkább felváltják a kézi összeszerelést, így a gyártásszimulációs megoldások is fokozatosan előtérbe kerülnek. Ezen megoldások különlegessége, hogy nem csupán CAD-modelleket lehet kezelni bennük, hanem vegyíthetjük akár szkennelt pontfelhőkkel is az összeállításokat. A gyártósori elemeket pedig nem csak mozgás szempontjából vizsgálhatjuk, hanem az anyagáramlást megzavaró tényezők hatását is elemezhetjük az egész gyártósor működésére vetítve.

Természetesen a CNC-megmunkálások támogatásához is tud megoldást nyújtani a platform. Ezen program különlegessége, hogy már a legkisebb 3 plusz 2 tengelyes megmunkálást lehetővé tevő csomag is tartalmazza a teljes gépszimulációhoz szükséges funkciókat.

A fent leírtak alapján feltehetően már mindenkiben körvonalazódott egy kép a rendszerről, leginkább attól függően, hogy személy szerint mely területek érintik. A 3DEPXERIENCE platform egyik legfőbb erőssége azonban az, hogy közös munkafelületet biztosít, és ezáltal megteremtheti a különböző területen dolgozók, valamint a partnerek közti kommunikációt, illetve adatáramlást úgy, hogy ehhez még drága, komplex IT-infrastruktúrára sincs szükség.

Az EuroSolid Zrt.-nél továbbra is minden tudásunkkal, energiánkkal azon vagyunk, hogy partnereink munkafolyamatai gond nélkül haladhassanak, és segítségünkkel megadhassuk számukra azt a támogatást, amelyre munkájukhoz és fejlődésükhöz szükségük van.

