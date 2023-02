Új kategóriaigazgatót nevezett ki a Farnell

Az újonnan létrehozott pozícióban Eleanor Young feladata a nemzetközi növekedés előmozdítása lesz

Címkék: e-commerce e-kereskedelem Farnell kinevezés

A Farnell új kategóriaigazgatót nevezett ki az ipari szektorba, mivel a vállalat a világszerte elérhető kibővített termékportfólió révén nyereséges növekedést kíván elérni.

Eleanor Young 2018 júniusa óta töltötte be sikeresen a Farnell egyesült királyságbeli regionális értékesítési menedzseri posztját, most pedig az újonnan létrehozott pozícióba léptették elő. Ezt megelőzően Eleanor 15 év alatt rengeteg ipari tapasztalatot szerzett olyan cégeknél, mint az RS Components, a Hewden Ltd és a Brammer.

„Az ipar jelentős globális növekedési lehetőséget jelent a Farnell számára – mondta Eleanor. – Bővítjük beszállítói körünket és termékkínálatunkat, széleskörű tapasztalatom birtokában pedig alig várom, hogy támogassam az ambiciózus növekedési tervek megvalósítását. Több mint három éve dolgozunk a gyárautomatizálással kapcsolatos ajánlatunkon, és mostanra termékek széles skáláján értünk el pozitív eredményeket. Nyilvánvaló azonban, hogy hűséges ügyfeleink hagyományosan nem gondolnak arra, hogy a Farnelltől vásároljanak ipari termékeket is. Stratégiánk az, hogy ezt a felfogást megváltoztassuk azzal, hogy felhívjuk a figyelmet az ipari kínálatunkra, amihez az ügyfelek több csatornán is hozzáférhetnek.

„A termék központi szerepet játszik a Farnell növekedési stratégiájának támogatásában, megfelelő csapat megléte pedig a sikerünk szempontjából kulcsfontosságú – jelentette ki Simon Meadmore, a Farnell Global termék- és beszállítómenedzsmentért felelős alelnöke. – Az ipar a termékstratégiánk kulcsfontosságú pillére, és mivel az Eleanor erős hátterét a szektor éllovasi fejlesztették ki, majd sikerre ítélt választékunk szerves részét képezi majd.

További információ a Farnell ipari kínálatáról: www.farnell.com