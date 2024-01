David Harbon kinevezése az észak- és közép-európai értékesítési terület vezérigazgatójává

Címkék: forgácsolás forgácsoló_szerszám kinevezés sandvik vezérigazgató

A fémforgácsolási szakértő Sandvik Coromant bejelentette David Harbon kinevezését az észak- és közép-európai értékesítési terület vezérigazgatójává. 2024. január 1-jei hatállyal Harbon teljes felelősséget vállal a régió értékesítési tevékenységének vezetéséért, fejlesztéséért és végrehajtásáért a közvetlen és közvetett értékesítési csatornákon keresztül.

Harbon széleskörű üzleti ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik a mérnöki területen, mivel a Sandvik csoporton belül számos vezetői pozíciót töltött be. 1993-ban az Egyesült Királyságban lépett be a vállalathoz a Sandvik Materials Technology értékesítési mérnökeként, és az évek során számos vezetői pozíciót töltött be a Sandvik különböző részlegeinél. Ezek a Sandvik Medical Solutions EMEA régió értékesítési igazgatója a Sandvik Materials Technology vállalatnál és a Sandvik Construction értékesítési fejlesztési alelnöke a Sandvik Rock Tools vállalatnál.

Harbon 2013-ban csatlakozott a Sandvik Coromanthoz, és 2020 óta a dél- és nyugat-európai értékesítési területen belül az Egyesült Királyság és Írország értékesítési csoportját vezeti. Az Egyesült Királyság és Írország értékesítési csoportjának menedzsereként David a csoportot a világjárvány okozta visszaesés időszakában irányította, a fellendülés időszakában pedig sikeresen felgyorsította az értékesítés növekedését.

David Harbon, a Sandvik Coromant észak- és közép-európai értékesítési terület vezérigazgatója

David több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a Sandvik csoporton belül, és komoly sikereket ért el az értékesítés, az üzemeltetés és a stratégiai ügyfélkezelés területén”, mondta Michael Eneberg, a Sandvik Coromant alelnöke a globális értékesítés és marketing területén. Hatalmas tapasztalatot hoz magával arról a területről és piacról, melyen mi is dolgozunk. Biztosak vagyunk benne, hogy David továbbra is előreviszi szervezetünket.”

Harbon a következőt mondta kinevezéséről: „Az elmúlt néhány évben az Egyesült Királyság és Írország piaca számos globális kihívást élt meg, és bizonyította rugalmasságát a változékony időkben. A piac vezetése rendkívül kifizetődő volt, de egyben nagyszerű tanulási tapasztalatot is jelentett. A világjárványtól kezdve a gazdasági visszaesésig számos globális kihívást láttunk 2020 óta, melyek mindegyike lehetőséget kínál a gondolkodásra és a fejlődésre. Ezekből a tapasztalatokból építkezni fogok az új feladatkörömben, mint az észak- és közép-európai régió vezérigazgatója, és alig várom, hogy részese lehessek a folyamatos növekedésének.”

