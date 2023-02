A BMW a jövőbe a dolgozóit is magával viszi

Gőzerővel halad a BMW Group Gyár Debrecen építése, ahol elsőként a keleti adatközpont épületét fogják átadni, várhatóan egy hónapon belül, ahova átadás után az informatikai részleg fog beköltözni.

Elsőként a hálózati eszközök beszerelésére kerül majd sor, a hálózati végpontok kiépítése után pedig a szervereket helyezik üzembe. Ezek a szerverek az adatbázisok futtatása mellett még egy rendkívül fontos feladatot látnak majd el: ezekről fog futni az összes, a gyár működéséhez elengedhetetlen alkalmazás is. A robotok működtetésétől a kapuk kinyitásán át a munkaórák regisztrálásáig mindenért ezek az alkalmazások felelnek majd, így az adatközpontra mint a BMW Group Gyár Debrecen szívére is tekinthetünk.

Dobozi Ádám, az adatközpont vezetője mesélt nekünk a BMW Group Gyár Debrecennél töltött elmúlt egy évéről. Érdekes és izgalmas kihívásnak éli meg új pozícióját, és mivel a BMW már az alapkőletételtől kezdve bevonta őt a folyamatokba, ezért az épületet szinte „saját gyermekének” tekinti.

Rengeteg új dolgot tanult épületmenedzseri pozíciójában, és már most élete lehetőségeként utal a BMW Group Gyár Debrecenre. Ádám minden nap jelen van az építkezésen, és még így is a következőképp számolt be a komplexum alakulásáról: „…mintha egy csapásra nőnének ki az épületek a földből.”

Arról is kérdeztük, munkahelyén mi a legnagyobb újdonság számára:

„Két elképesztően pozitív jelenségnek is tanúja lehetek itt, amivel korábbi munkahelyeimen sajnos soha nem találkoztam. Egyfelől az az elkötelezettség és kompromisszumot nem ismerés, amivel a BMW Group Gyár Debrecen a fenntarthatóságra törekszik, szerintem egyszerűen páratlan; konkrétan nincs olyan terület, cselekedet vagy gondolat, ahol ne ez lenne az elsőszámú fókusz. Az a ciklikus, fenntartható működés, aminek a kiépítésén dolgozunk, véleményem szerint nemcsak, hogy meghatározza az autógyártás jövőjét, de egy olyan végtelenül hasznos és szükséges hozzáállás is annak érdekében, hogy bolygónk élhető maradjon a következő generációk számára, amit minden nagyvállalatnak folytatnia kellene. Ezenkívül szívmelengető a vállalat munkavállalók felé tanúsított gondoskodása. Mielőtt bármelyik épületünk is elkészült volna, elsőként az egészségközpontunk kezdte meg működését. A BMW Group Gyár Debrecennek az egészség nem csak a sérülések elkerülését, vagy üzemorvos biztosítását jelenti, a munkavállalók mentális egészsége ugyancsak kiemelt szempont a vállalat számára. Felemelő egy olyan csapatban dolgozni, ahol nemcsak az eredményekkel, de az emberekkel és a fenntartható jövővel is ugyanúgy törődnek.” – mondta.

A Neue Klasse modellek sorozatgyártása ugyan csak 2025-ben kezdődik meg, a toborzás azonban már javában zajlik a debreceni gyárban. Mindenkinek, aki szeretne részt venni a mobilitás jövőjének építésében, azt javasoljuk, látogasson el a BMW Group Gyár Debrecen karrieroldalára, és válogasson a hozzá illő pozíciók közül.