GROB Nyílt Napok – a legjobb megmunkálási példák Bajorországból

2024. április 16–19. között a GROB mindelheimi cégközpontja újra megnyitja kapuit Ön előtt is!

Amikor 2003 októberében a GROB először nyitotta meg kapuit a fémipar szereplői előtt, a családi cég azonnal új megmunkálási koncepciókat mutatott be innovatív technológiákkal. 21 év alatt minden nagyobb, fejlettebb, gyorsabb lett, de van, ami nem változott: a GROB 4 és 5 tengelyes univerzális megmunkálóközpontok ma is minden iparágban új mércéket állítanak fel. Hogy miként, azt 2024. április 16–19. között Ön is megtapasztalhatja!

A házi kiállítás ideje alatt felsorakoztatott legújabb fejlesztések, gépek és szolgáltatások választékát több mint 60 társkiállító programja színesíti. A négy napos rendezvényen kiemelt szerepet kapnak a főleg az autóiparban és az orvostechnikai gyártásban használt 5-tengelyes univerzális megmunkálóközpontok.

GROB Nyílt Napok 2024 Németország, 87719 Mindelheim, Industriestraße 4. 2024. április 16–19. kedd–csütörtök 09:00 – 17:00 óra között péntek 09:00 – 16:00 óra között

Mire számíthatunk a Nyílt Napok alatt?

„GROB CENTERS OF EXCELLENCE” (ügyféltámogató szakértői központ);

GROB 4 és 5 tengelyes univerzális megmunkálóközpontok;

Géppremier G920X: a 900-as sorozat legújabb gépmodellje;

GROB automatizálási megoldások;

Additív gyártási megoldások;

Előadások az E-MOBILITÁS, a GROB-NET4INDUSTRY SZOFTVERMEGOLDÁSAI, az ÚJ- ÉS HASZNÁLTGÉP-KÖZPONT, valamint a SZERVIZ ÉS ÜGYFÉLKÉPZÉS témáiban;

Több mint 60 partnerkiállító termékei és szolgáltatásai;

Vezetett gyárlátogatások.

2024. április 18-án a GROB mindelheimi telephelye magyar nyelvű vezetéssel járható végig

A vezetett túrákra a helyszínen lehet jelentkezni az alábbi menetrend szerint:

09:30 – 10:45 óra E-mobilitás

10:00 – 11:15 óra Forgácsolás*

10:30 – 11:45 óra Összeszerelés

11:00 – 12:15 óra Forgácsolás

11:30 – 12:45 óra E-mobilitás*

12:00 – 13:15 óra Forgácsolás

12:30 – 13:45 óra E-mobilitás

13:30 – 14:45 óra Forgácsolás*

14:00 – 15:15 óra E-mobilitás

* angol nyelvű program

Április 18-án gyárlátogatás magyar nyelvű vezetéssel!

A házi kiállításon élő működés közben is megtekinthető gépek és gyártórendszerek:

G150 univerzális megmunkálóközpont;

G150 univerzális megmunkálóközpont PSS-T300 palettaadagoló toronnyal;

G150 univerzális megmunkálóközpont GRC-R12 robotcellával;

G350 univerzális megmunkálóközpont;

G350 univerzális megmunkálóközpont GRC-R20 robotcellával;

G350 univerzális megmunkálóközpont GRC-V robotcellával;

G350a univerzális megmunkálóközpont;

G350a univerzális megmunkálóközpont PSS-R300 palettázóval;

G350T univerzális megmunkálóközpont;

G440 univerzális megmunkálóközpont PSS-R1800 palettázóval;

G440 univerzális megmunkálóközpont;

G550 univerzális megmunkálóközpont;

G550 univerzális megmunkálóközpont PSS-R900 palettázóval;

G550 univerzális megmunkálóközpont PSS-L900 palettázóval;

G550a univerzális megmunkálóközpont;

G550T univerzális megmunkálóközpont;

G640 univerzális megmunkálóközpont;

G750 univerzális megmunkálóközpont;

G750T univerzális megmunkálóközpont;

G840 univerzális megmunkálóközpont;

Hairpin hajlítógép;

GMP300 additív gyártógép.

G550 univerzális megmunkálóközpont PSS-L900 palettázóval

Az innováció és a technológia találkozása

A házi kiállítás ideje alatt mutatkozik be a 900-as gépsorozat legújabb modellje. Az ikerorsós G920X univerzális megmunkálóközpont kiváló választás a különböző extrudált profilok, nagy méretű akkumulátoregységek, valamint mega- és gigaöntvények gyártásához.

A rendezvényen kiemelt figyelmet kap a GROB-NET4INDUSTRY digitális platform, ami minden eddiginél pontosabb gépfelügyeletet, a termelékenység optimalizálását, valamint a gyártási adatok összegyűjtését és kiértékelését teszi lehetővé.