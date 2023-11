Gene Haas Alapítvány, az Ön partnere a CNC-oktatásban

Már magyar oktatási intézmények is sikeresen pályáztak a Gene Haas Alapítvány pénzügyi támogatására

Címkék: egyetem felsőoktatás Haas CNC Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar támogatás verseny

A gyártás jövője közvetlenül függ a szakképzett munkaerő rendelkezésre állásától. A kör bővítése pedig azon múlik, hogy sikerül-e több fiatalt megnyerni a fémipar számára, valamint tudunk-e modern, gyakorlatorientált képzési programokat létrehozni, amik biztosítják, hogy a végzett hallgatók rendelkezzenek a munkaerőpiacra lépéskor szükséges készségekkel. A Gene Haas Alapítvány világszerte sikeres programjai évek óta elérhetők Magyarországon – ha pedig előttünk van az esély, akkor élni kell vele.

Előre kell tekinteni

Az 1999-ben Gene Haas, a Haas Automation, Inc. alapítója és tulajdonosa által létrehozott Gene Haas Alapítvány elsődleges célja az, hogy ösztöndíjjal, egyéni és csapat CNC-versenyek szponzorálásával, valamint a világ legjobb CNC-képzési programjaival történő együttműködéssel segítse a magas színvonalú gyártástechnológiai képzések bővítését. A Gene Haas Alapítvány évente több millió dollárt adományoz a képzésre és a közösségre.

2022-ben az alapítvány több mint 27 millió dollár támogatást nyújtott, így az alapítás óta adományozott teljes összeg meghaladta a 175 millió dollárt. Felelősségének tudatában a jelenlegi gazdasági környezetben a Haas tulajdonosa nem csökkentette, hanem épp hogy növelte és kiterjesztette a támogatások mértékét és összegét. Az ösztöndíjprogramok karrierközpontokon és műszaki oktatási intézményeken keresztül érhetők el. A Haas hazai képviselete pedig a magyar oktatási szféra számára is elhozta a célzott alapítványi támogatások lehetőségét. Az elbírálásban előnyt élveznek azok az intézmények, ahol a gyakorlati oktatás Haas gépeken is folyik, és/vagy szoros szakmai kapcsolatot ápolnak a helyi Haas-képviselettel.

A Haas globálisan elérhető H-TEC programja különösen kedvező árakon kínál gépeket és valós vezérlés szimulátorokat az oktatási intézményeknek

„Az elmúlt hat-hét évben számos hazai középfokú és felsőoktatási intézménnyel kerültünk kapcsolatba, és egyre több helyen vált és válik szorosabbra az együttműködés – mondta Péntek György, a Haas hazai képviseletének operatív és értékesítési vezetője. – Véleményem szerint az intézményvezetők és a műszaki oktatók részéről töretlen a fejlődésre és fejlesztésre irányuló igyekezet. A korszerű eszközpark és a naprakész információk elengedhetetlenné váltak a 21. század digitális átalakulásában, hogy vonzó életpálya maradjon a CNC-technológia a fiatalok számára. Új oktatási központok jöttek létre, és nagyon sok intézmény készít fejlesztési terveket a versenyképesség megtartása és növelése érdekében.”

Ha van esély, élni kell vele

A képzésnek és az iparnak „kéz a kézben” kell járnia. A Haas évekkel ezelőtt bevezetett, globálisan elérhető H-TEC programja egy oktatási hálózat, ami nemzetközi kapcsolatokat teremt az oktatóknak és a diákoknak, ezenkívül számos technológiai csomagot is elérhetővé tesz. Mindezek mellett különösen kedvező árakon kínál gépeket és valós vezérlés szimulátorokat az oktatási intézményeknek. A Gene Haas Alapítvány pedig pénzügyi támogatással segíti a CNC-oktatás fejlődését. Szintén egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Haas CNC-gépkezelői tanúsítvány. „A Haas hazai képviseleteként ezenkívül szakmai rendezvényeken, konferenciákon, versenyeken való részvétellel, szakmai előadásokkal igyekszünk előremozdítani a műszaki képzés szekerét” – tette hozzá Péntek György.

Akik már éltek a lehetőséggel

2019-ben az Óbudai Egyetem Bánki Donát Kara volt az egyetlen sikeres pályázó, amely akkor 10 000 dollár támogatásból egy nagy sikerű, országos felsőoktatási CNC-programozói versenyt indított. A siker a Haas és az ÓE BGK által 2017 decemberében kötött együttműködési megállapodásra épült, aminek keretében a gyártó 2018 februárjában egy új MiniMill-EDU típusú, oktatási célú marógépet helyezett ki ingyenesen a kar gépműhelyébe. A projekt részét képezte még további 4 db Haas vezérlés szimulátor is, amik remekül egészítették ki a CNC-programozás lépéseinek elsajátítását és a hallgatók gyakorlatorientált oktatását.

A kar az újabb támogatásból már a verseny második kiírását is tető alá hozta II. Bánki–HAAS országos CNC-programozási verseny néven, a megmérettetésből tehát lassan hagyomány alakulhat ki, aminek célja a magyarországi felsőoktatásban tanuló, a számítógéppel támogatott gyártás iránt érdeklődő hallgatók munkájának elismerése, valamint egy szakmai közösség építése, és nem utolsósorban a szakmabeli cégek, vállalkozások figyelmének felkeltése.

A jó példa ragadós: 2023-ban már az Óbudai Egyetemen kívül két másik magyarországi oktatási intézmény is sikeresen pályázott, amelyek egyenként 15 000 EUR értékben kaptak pénzügyi támogatást a leírásban szereplő felhasználásra. Több mint valószínű, hogy a másik két intézmény is verseny kiírásában gondolkodik. Reméljük, a jövőben az ezekről szóló tudósítások is szerepelnek majd a TechMonitor hasábjain.

A Gene Haas Alapítványnak remélhetőleg egyre több dolga akad majd Magyarországon. Már formálódik egy újabb hosszú távú együttműködés a Haas-képviselet és egy nívós műszaki felsőoktatási intézmény között: a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara is meghirdetett egy országos CNC-versenyt középiskolások számára, amelyhez szakmai partnernek a Haast kérték fel.

Akkor jó, ha mindenki nyer

A fenti jó példák minden iskola számára elérhetők, hiszen az ajtó minden intézmény vagy vállalkozás számára nyitva áll, aki a CNC – vagy ahhoz szorosan kapcsolódó – képzésben érintett és érdekelt. „A Haas által kínált támogatási rendszer összességében egy olyan ipari és oktatási kezdeményezés, ami a legmodernebb szerszámgépeket és a hozzá kapcsolódó CNC-segédeszközöket teszi elérhetővé a gyártástechnológia oktatói és diákjai számára – fűzte hozzá Péntek György. – A cél az, hogy a tanulók és hallgatók releváns szakmai képzést kapjanak, megismerjék az iparági trendeket és az új technológiákat. A Haas díjmentes segéd- és oktatóanyagai a pénzügyi támogatással kiegészülve önmagában is értékkel bírnak, de ha ez Haas szerszámgép és/vagy vezérlés szimulátorok beszerzésével jár együtt, az olyan komplex megoldást jelent, ami véleményem szerint jelenleg egyedülálló az iparágunkban. Lehetőségeinkhez képest mindig igyekszünk időt és energiát fordítani az oktatási intézményekre. Hogy mit nyerünk mi? Egy Forma–1-es csapattal is rendelkező, vezető szerszámgépgyártó cég termékeit és filozófiáját ismerhetik meg a jövő szakemberei, technikusai, mérnökei és döntéshozói. Ez mind a fémipar, mind a Haas számára hosszú távú értéket teremt.”

Molnár László