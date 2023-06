Bosch Rexroth: Az ipari szakértelem és az innovatív oktatás egyesítése

A mai, gyorsan fejlődő munkaerőpiacon a szaktudás iránti igény túlmutat a technológia puszta gyakorlati alkalmazásán

Szükség van az Ipar 4.0 megoldásokban és a legújabb innovációkban rejlő lehetőségek mélyreható megértésére. Ezt a szükségszerűséget felismerve a Bosch Rexroth egyértelmű előnyt kínál a hagyományos képzési központokkal szemben. Az ipari tapasztalatok több évszázados örökségével és az innováció iránti mély elkötelezettségével a cég megtalálta magának a piaci rést a hazai felnőttképzésben.

A vállalat nem csupán tudást közvetít, hanem aktívan alkalmazza és folyamatosan fejleszti a gyártás jövőjét szolgáló technológiákat. Ennek egyik példája a vezérléstechnikai képzési portfólió, amely az alapfogalmaktól a fejlett PLC programozási technikákig és a forradalmi ctrlX AUTOMATION platformig mindent felölel. Ez a folyamatosan frissített, innovatív tudás nyújtása iránti szenvedély a Bosch Rexrothot vezető szolgáltatóvá teszi az ipari képességeiket bővíteni kívánó vállalkozások számára.

Széles körű igényekhez igazított portfólió

Miért fektet egy ipari vállalat ilyen nagy hangsúlyt az oktatásra? Heszegi-Bogár Mariann, a Bosch Rexroth Kft. vevői kapcsolatokért és kommunikációért felelős vezetője elmondja, hogy az oktatás számos lehetőséget kínál. Platformként szolgál az Ipar 4.0 körüli kérdések megválaszolására, szélesebb közönséggel ismerteti meg az innovációkat és trendeket, miközben a magyar vállalatokat is inspirálja a változásra a hatékonyság és a fenntarhatóság felé. Emellett az oktatás lehetővé teszi, hogy a Bosch Rexroth támogassa partnereit azáltal, hogy gyakorlati és alkalmazható tudással ruházza fel azok alkalmazottait. Ez kölcsönösen előnyös mindkét félnek, hiszen az oktatás révén a vállalat értékes betekintést nyer partnerei igényeibe és megoldandó kihívásaiba. A változatos oktatási portfólió a tanulni vágyók széles körét szolgálja ki, beleértve a kkv-kat, a nagyvállalatokat, a vezetőket, mérnököket és az üzemeltetőket, így a hazai ipari szereplők közül mindenki találhat neki megfelelő képzéseket.

Az Ipar 4.0 varázstalanítása

Szauter Kriszta, a Bosch Rexroth Kft. oktatásszervezője számos visszajelzést kap cégektől, oktatási résztvevőktől: „Kollégáim és én is gyakran tapasztalom, hogy az Ipar 4.0-t még mindig sok félreértés, téves értelmezés övezi. Mi szeretnénk varázstalanítani ezt a sokat használt megnevezést. Gyakorlati alkalmazásokat, valós megoldásokat mutatunk be. Abban hiszünk, hogy ha kézbe vehető, kipróbálható valami, konkrétumokkal, tapasztalatokkal, adatokkal alátámasztva, és nem valami fantasztikummal övezett univerzális megoldásként beszélünk róla, akkor a tudás is könnyebben átmegy és rögzül.” Az mMS 4.0 miniatűr gyártósorként funkcionáló oktatóberendezés képes lekövetni egy teljes gyártási folyamatot az indulástól, egészen a befejezésig.

„Ez a berendezés már a hazai szakképzési centrumokban is megtalálható, így az új generációk is képet kaphatnak az Ipar 4.0-ról. Az egyetemistákkal kiállításokon, pályaorientációs napokon találkozunk, ahol kipróbálhatják például a kollaboratívrobot-programozást, vagy a telephelyünkre szervezett szakmai napokon mutatjuk meg nekik megoldásainkat” – egészítette ki Szauter Kriszta. Sok cég és gyártóvállalat még mindig azt hiszi, hogy az Ipar 4.0 csak nagyobb anyagi beruházás útján érhető el és nehezen megvalósítható. Mivel mindenki számára érvényes, univerzális recept nem létezik, ezért a Bosch Rexroth arra biztatja partnereit, hogy induljanak el a jövő gyára felé vezető úton, és találják meg a számukra legkedvezőbb megoldásokat. „Ehhez az oktatás lehet az első lépés. Nyitottak vagyunk arra, hogy egyedi igényeket is kielégítsünk, s partnereink kezét ezután sem engedjük el” – tette hozzá az oktatásszervező.

Hidraulikus képzések

Az átfogó képzési kínálat mellett a Bosch Rexroth egy sor célzott hidraulikai képzést is kínál, amelyek célja a speciális készségek fejlesztése a szakterületen. Ezek a tanfolyamok a hidraulikarendszerek különböző aspektusait fedik le, beleértve a mobil alkalmazásokhoz való axiáldugattyús egységeket, a nyílt körös vezérléseket, a zárt körös rendszereket, a mobilhidraulika gyakorlati alkalmazásait és a kezdőknek szóló bevezető képzést. A résztvevők gyakorlati tapasztalatot és alapos ismereteket szereznek a hidraulikus alkatrészek és rendszerek tervezéséről, működéséről és műszaki jellemzőiről.

Ipar 4.0 képzés

Az egynapos, intenzív képzés célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak az Ipar 4.0 koncepciójáról és a benne rejlő előnyökről. Az ipartechnológiai fejlesztések területén járva feltérképezik azokat a fejlődési irányokat, amelyekre az Ipar 4.0 a hálózatba kapcsolt gyártással és adatvezérelt döntéshozatallal átfogó megoldást kínál. A jelenlegi mechatronikai és automatizálási rendszerek alapjainak az Ipar 3.0 kontextusában történő megvilágításától a digitális gyártás és a digitalizálás alapelveinek feltárásáig elmélyednek az intelligens munkaállomások kezelésében és a kiber-fizikai rendszerek kulcsfontosságú szerepében, a gyártási folyamatok irányításában.

A képzésen továbbá megismerkedhetnek az RFID-alapú azonosító rendszerek erejével és alkalmazásaival, miközben olyan élvonalbeli MES gyártási folyamatfelügyeleti megoldásokat is látnak, amelyek lehetővé teszik az integrált termelésirányítást, a valós idejű folyamatirányítást és a vizuális megjelenítést. Részletesen foglalkoznak az Ipar 4.0 struktúrájában lévő robotintegrációval, a hagyományos és kollaboratív robotikával. Esettanulmányok vizsgálatával áthidalják az Ipar 4.0 és a hagyományos mechatronikai rendszerek közötti szakadékot, kézzelfogható betekintést nyújtva ennek az úttörő paradigmának az alkalmazásába és lehetőségeibe.

Lean alapjai képzés a hatékonyság növeléséért

A hatékonyság és az optimalizálás áll a Bosch Rexroth lean képzési programjainak középpontjában. A lean a gyártási folyamatok racionalizálásában, a pazarlás kiküszöbölésében és az érték maximalizálásában játszik döntő szerepet, és minden iparágban alkalmazható.

A Bosch Rexroth lean képzése a résztvevőket felvértezi a folyamatos fejlesztéshez és a működési hatékonyság növeléséhez szükséges elvekkel, eszközökkel és technikákkal. Az elméleti oktatás, az interaktív gyakorlatok és a valós szimulációk kombinációján keresztül a tanulók átfogó ismereteket szereznek a módszertanról és annak gyakorlati megvalósításáról.

