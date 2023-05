Beruházási döntéstámogatás Plant Simulation segítségével

A graphIT Kft. 25 éve része a hazai CAD/CAM/PLM piacnak és meghatározó szereplőjévé vált a sokrétű autó- és járműipar, fogyasztási cikkek, gépgyártás, logisztika, szerszámtervezés-gyártás, illetve olaj- és gázipar területeinek. A cég összetett mérnöki tapasztalattal, valamint Siemens PLM szoftvermegoldásokkal biztosítja ügyfelei számára a mindennapi együttműködést.

A graphIT 2023. május 16-án tartja következő ingyenes webinárját a digitális gyártás témakörében. A fókusz a beruházási döntések meghozásában segítő Siemens Digital Industries Software Plant Simulation megoldására irányul.

Az anyagáramlás modellezés szimulációs szoftverek segítségével 20 éve még meglehetősen egzotikusnak számított a kis- és középvállalkozások számára, az autógyártók viszont az elsők között alkalmazták. Őket hamarosan követték a nagy beszállítóik, akik szintén anyagáramlás szimuláció segítségével kezdték el optimalizálni a folyamataikat. Majd egyre inkább bevett szokássá vált más gyártóknál is. Ahogyan az optimális gyártósorok, gyártócellák és anyagáramlási módok megfelelő kialakítása egyre komplexebbé vált, ma már nehéz egy fontos és költséges beruházási döntést meghozni. Továbbá azt sem könnyű kitalálni, hogy mi legyen a fejlesztések iránya, illetve melyek az optimalizálandó folyamatok. Szerencsére a digitalizáció ebben ma már jelentős segítséget nyújthat.

A gyártásszimuláció mindennapossá válik

A gyártásszimuláció használata hamarosan minden gyártócég számára elkerülhetetlenné válik. A közeljövőben a gyártásszimulációt magától értetődően fogják alkalmazni ugyanúgy, mint manapság a 3D tervezésben az összeállítások kölcsönhatását. A gyártásszimuláció másik aspektusa az átláthatóság és a rugalmasság. Az elrendezés, a logisztika és az anyagáram optimalizálása lehetővé teszi, hogy tisztában legyünk a folyamatainkkal.

Számos olyan feladat okozhat nehézséget, mint a rendelések eloszlása, vagy a portálrobotok programozása, mely csak 3D folyamat-modellt alkalmazva oldható meg, kellő körültekintés mellett. A digitális iker segítségével pontosan láthatjuk, hogy mely paraméterekkel érhetjük el a kívánt eredményt.

Az így befektetett energia az üzembe helyezés során sokszorosan megtérül, ugyanis a virtuális üzembe helyezés megengedi, hogy már korábban azonosítsuk a kockázatokat, illetve számottevően csökkentsük az üzembe helyezési időt valós környezetben. Ez a kulcsa annak, hogy sikeresek és költséghatékonyak legyünk egy olyan piacon, ahol a projektek gyors átfutási ideje és a rendszerek rendelkezésre állása iránti növekvő igény a jellemző.

A gyárak virtuális üzembe helyezésével napokat-heteket takarítunk meg, gyorsan és hatékonyan teljesíthetjük ügyfeleink igényeit, a Siemens technológiája pedig segít tovább csökkenteni a kockázatokat.

Optimális útvonalak kialakítása

A Plant Simulation tartalmazza a gyártósort kezelő dolgozók valósághű 3D megjelenítéséhez szükséges eszközöket és a mozgási útvonalaikat is automatikusan meg tudja határozni, figyelembe véve a lépcsőket és egyéb akadályokat a gyártó területen. A szimuláció futtatása közben a Sankey diagram automatikusan naplózza és megjeleníti, hogyan és merre mozognak a dolgozók, illetve ez milyen hatással van az anyagáramra. A gyártási szimuláció használata megkönnyítheti a gépek tervezésének optimalizálását is például úgy, hogy egy gépet két oldalról is elérhetővé teszünk. Az ember és a gép közötti optimális interakciónak pozitív pénzügyi és ergonómiai hatásai vannak.

Az AGV/AMR eszközök szinkronizálása és ellenőrzése létfontosságúvá válik, amennyiben több kerül telepítésre ugyanarra a szintre. A robotkocsik ütközési zónáinak virtuális tervezése és validálása nélkül valószínűleg deadlock következik be, azaz nem kerülik ki egymást, mindegyik a másikra vár, így megáll a folyamat. A szimulációval viszont megelőzhető, hogy az egy szinten lévő robotkocsik akadályozzák egymást.

Logikus kiindulópont lehet a tervezésénél az AMR-ek gyártásba való bevonásánál annak vizsgálata, hogy hány eszközre van szükség az új folyamatokhoz a megcélzott kapacitás támogatásának érdekében. Tegyük fel, hogy egy akkumulátorgyártó AGV-flottát szeretne alkalmazni, annak érdekében, hogy a munkadarabokat a létesítményen keresztül szállítsa az állomások között. Az áteresztőképesség- és költségelemzés lesz a legjobb módja annak meghatározására, hogy hány darabra van belőle szükség. A szimulációt a jól felépített digitális modellben futtatva, számos attribútumot változtathatunk és követhetünk nyomon az AGV-k optimális számának meghatározására.

Könnyű logisztika

A több száz vagy több ezer raklap tárolására alkalmas, 12-50 méter magasraktár, a logisztikai szakemberek álma és rémálma. Álom azért, mert viszonylag kis alapterületen sok árut lehet tárolni és minél inkább automatizált a folyamat a betárolás és a kiszolgálás között, annál gyorsabban jut el az áru a megrendelőhöz. Rémálom a bonyolultsága miatt, azaz, míg nem fut minden folyamat zökkenőmentesen, addig sok problémával kell szembenézni. Az információ áramlás a szimuláció által megkönnyíti a koordinációt. Ez felbecsülhetetlen előny! Eddig például egy PLC programozó ült a vezérlőknél, amíg az adatgyűjtéssel foglalkozó kolléga a csarnok másik végén dolgozott. A koordináció rádión történt. Ha probléma adódott nem biztos, hogy olyan egyszerű volt reprodukálni azt valós körülmények között. Most viszont az összes programozó együtt tudja követni a projektet, ami nagyban megkönnyíti a dolgokat, mert gyakorlatilag minden egy rendszeren belül történik, ráadásul pontosan reprodukálható.

Habár a Plant Simulation-t eredetileg gyártóüzemek anyagáramlás-szimulációjára fejlesztették ki, a raktári logisztikai szektor magas követelményeinek is megfelel.

A fejlett anyagkezelés integrálása különböző beszállítókkal, szoftverszolgáltatókkal és a bevált folyamatokkal együtt átfogó megoldást igényel, annak érdekében, hogy jobban megértsük a folyamatok működését, illetve teljes megértéssel optimalizáljuk azokat. A virtuális világban való kísérletezés, mielőtt elkötelezné magát egy üzem a fizikai megvalósítás mellett, lehetővé teszi a gyártók számára, hogy gyártásszimulációval kombinált folyamatszimulációt hajtsanak végre az egyre inkább összetett és testreszabott termékek rugalmas gyártása érdekében.

Mérvadó szakértelmével a graphIT Kft. kiváló partner abban, hogy a holnap gyártósorának eszközeit már ma elhozza a vállalkozások számára.

Tartson a graphIT-val a következő online előadásuk során, ahol olyan kérdésekre adnak választ, mint:

Hogy kerüljük ki a költséges és időigényes korrekciós intézkedéseket? Hol tudjuk a gyártósorok beruházási költségeit minimalizálni a szükséges teljesítmény veszélyeztetése nélkül? Kell több munkaerő? Kell új gép, vagy csak az elrendezésen kell változtatni?

Időpont: 2023.05.16., kedd 10:00

graphIT Kft.