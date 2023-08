Az element14 közösség ingyenes webináriumokat tart az iskolakezdés idején

A webináriumok az elektromos járművek töltésébe és energiaellátásába nyújtanak betekintést

Címkék: elektromobilitás elektromos autó elektromos autó töltő Farnell töltéstechnológia töltőállomás webinárium

Az element14 közösség két közelgő webináriumot tart az iskolakezdés idején: a Seamless Power Integration: Ensuring the Safe Operation of Test & Measurement Racks program szeptember 7-én 16 órakor, a The Tech Driving Bi-directional EV Charging program pedig szeptember 11-én, 18 órakor veszi kezdetét.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a gyártókból, tervezőkből és mérnökökből álló közösségünket a legújabb technológiákra tanítjuk – jelentette ki Dianne Kibbey, az element14 közösségi médiájának globális vezetője. – Izgatottan várjuk, hogy megosszuk az elektromos járművek töltésével kapcsolatos új ismereteket, miközben folyamatosan bővítjük termékpalettánkat, hogy megfeleljünk a keresletnek, és a legújabb energiaintegrációs megoldásokról osszunk meg ismereteket.”

A Seamless Power Integration webinárium résztvevői a következőkről hallhatnak:

Stratégiák az áramelosztó egységek (PDU-k) vészleállítási funkcióval való integrálására, ami fokozott biztonsági intézkedéseket és minimális állásidőt biztosít.

A távfelügyeleti képességek megvalósításának előnyei, lehetővé téve a hibátlan működést, az energiafogyasztás figyelését és a távoli hibaelhárítást.

Az intelligens áramelosztó egységek (iPDU-k) funkciói – például az energiafigyelés, a szekvenciális kapcsolás, a teljesítményciklus – hogyan javíthatják jelentősen a tesztállomás hatékonyságát és teljesítményét.

Gyakorlati és valós példák, amelyek a teljesítménymegoldások sikeres integrációját mutatják be.

A legújabb technológiai trendek és fejlesztések az energiaintegráció terén.

A Tech Driving Bi-directional EV Charging webinárium résztvevői a következőkről hallhatnak:

Hogyan ad választ a kétirányú töltés a mai globális kihívásokra: a szén-dioxid-mentesítésre és a növekvő energiaigényre?

Teljesítményátalakítási topológiák kétirányú egyenáramú töltéshez.

Alkalmazási példa az Infineon 50 kW-os referenciatervre alapulva.

Miért fontos kérdés a biztonságos kommunikáció az elektromos járművek töltésekor?

Olyan megoldások, amelyek túlmutatnak a teljesítményen, mint például az irányítás és a biztonság.

Hogyan követik a beépített fedélzeti töltők (OBC) a hasonló trendeket és megoldásokat?

Minden webináriumot egy rövid vetélkedő követ, ahol a résztvevők próbára tehetik tudásukat és tanúsítványt szerezhetnek.

Ha többet szeretne megtudni és regisztrálni szeretne a Seamless Power Integration: Ensuring the Safe Operation of Test & Measurement Racks programra szeptember 7-én 16 órakor, kérjük, látogasson el a következő oldalra: https://community.element14.com/learn/events/c/e/1665

További információért és a szeptember 11-én, 18 órakor tartott The Tech Driving Bi-directional EV Charging programra történő regisztrációért, kérjük látogasson el a https://community.element14.com/learn/events/c/e/1667 oldalra.