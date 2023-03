Az element14 közösség és az AMD virtuális panelt szervez

Címkék: AMD Farnell IT IT infrastruktúra IT menedzsment számítástechnika

Az element14 közösség az AMD-vel együttműködve két virtuális eseményt szervez márciusra és áprilisra. Az első esemény egy virtuális panel, amely az ipari beágyazott számítástechnika legújabb tervezési trendjeivel és az innovatív ZUBoard 1CG fejlesztőkártyával foglalkozik majd. A második esemény, egy webinárium, a választási folyamatot tárja fel a megfelelő 7-es sorozatú FPGA vagy SoC kiválasztásához az új tervekhez.

„Izgatottan várjuk, hogy az AMD-vel partnerek lehessünk ezen a két eseményen, amelyek egyedülálló lehetőséget kínálnak a villamos- és tervezőmérnökök számára, hogy megismerjék az FPGA és SoC tervezés legújabb trendjeit, és felfedezzék az ipari beágyazott számítástechnika lehetőségeit – mondta Dianne Kibbey, az element14 közösségi médiájának vezetője. – Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tagjainknak biztosítsuk azokat az erőforrásokat és szakértelmet, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy az élvonalban maradhassanak. Mindkét eseményen nagy részvételre számítunk.”

Intelligencia engedélyezése: Tervezési trendek az ipari beágyazott számítástechnikában – 2023. március 8., 18:00 és 19:00 óra között.

Az Avnet, az AMD és a Samtec szakértőiből álló panelbeszélgetés az ipari beágyazott számítástechnika tervezési trendjeit tárgyalja, példaként az Avnet új ZUBoard 1CG fejlesztőkártyájával. A virtuális esemény arra is rávilágít, hogy az Avnet, az AMD és a Samtec mit mutatnak majd be be az Embedded World 2023 kiállításon.

A megvitatásra kerülő legfontosabb témák a következők:

Tervezési trendek (pl. intelligencia a peremhálózaton);

A fejlesztést lehetővé tevő eszközök és eszközök;

Hogyan lehet a ZUBoard 1CG kiindulópont az ipari beágyazott számítástechnikához;

Mitől ideális az AMD Zynq UltraScale+ 1CG MPSoC eszköz a beágyazott számítástechnikához

A fejlesztői panel képességeinek bővítése

Nagy sebességű csatlakozás

A csatlakoztathatóság sokfélesége

Rugalmasság

AMD Xilinx 7 Series FPGA-k és SoC-k élőben (nyerj egy Cora-Z7 kártyát) – 2023. április 5., 18:00 és 19:00 óra között.

Az AMD nemrég bejelentette, hogy az összes 7-es sorozatú FPGA és SoC életciklusa legalább 2035-ig meghosszabbodik. A webinárium ezért azt mutatja be, hogy a 7-es sorozat hol nyújtja a legoptimálisabb értéket és teljesítményt a tervezésben, szemben ezzel néhány újabb családdal, mint az Artix UltraScale+ és a Zynq UltraScale+.

Ami a részvétel során megtanulható:

A 2035 7-es sorozat bővítményének részletei;

A családok közötti különbségek megismerése és a 7-es sorozatú készülék kiválasztása az új tervhez;

A rendelkezésre álló források, például weboldalak, fejlesztői panelek és képzések megismerése;

Az öt Digilent Cora-Z7 tábla egyikének megnyerése egy kérdőív kitöltésével.

Regisztrációhoz és a virtuális eseményekről további információért kérjük, látogasson el a https://community.element14.com/learn/events/c/e/1640 és a https://community.element14.com/learn/events/c/e/1641 oldalakra.