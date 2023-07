A fenntartható munkavédelem az egyik meghatározó téma

38. Nemzetközi A+A Kongresszus 2023

A munkabiztonság és a foglalkoztatás-egészségügy fenntartható stratégiái képezik a 2023. október 24-27. között Düsseldorfban rendezett A+A szakvásárral párhuzamosan zajló 38. Nemzetközi A+A Kongresszus egyik meghatározó témáját.

Az A+A kongresszus szervezője a Basi, a Német Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Egyesület – a gazdasági és politikai szereplők, valamint a gyakorlati vállalati és intézményi szakemberek találkozóhelye, a kapcsolatépítés színtere. „A fenntartható gazdálkodás fogalomkörébe nem csupán a környezetkímélő gyártástechnológiák tartoznak, hanem a társadalmi fenntarthatóság és a jó munkakörülmények is. Ehhez nélkülözhetetlen a munkahelyek egészséges és biztonságos kialakítása” – hangsúlyozta Hubertus Heil német munkaügyi miniszter a 38. Nemzetközi A+A Kongresszus témáival kapcsolatban.

Több mint 30 találkozó és Vision Zero nap

„A legfontosabb feladataink közé tartoznak a klímaváltozás munkahelyi kihívásai, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia, valamint a mobil munkavégzés, a vázizomzati és csontrendszeri megbetegedések, valamint a pszichikai terhelés. Nagy örömünkre szolgál, hogy több mint 30 előadást kínálhatunk vendégeinknek. Szeretettel várjuk őket a Vision Zero napokra is, ahol azt taglaljuk, hogy milyen stratégiákkal lehet hosszú távon is szinte teljességgel megakadályozni a munkahelyi környezetben bekövetkező baleseteket és megbetegedéseket” – mondta el a Basi ügyvezetője, Dr. Christian Felten.

Sikeres példák a gyakorlati alkalmazásra

A 38. Nemzetközi A+A Kongresszus kínálata rendkívül sokrétű: a „Safety II” workshop keretében például bemutatják és megvitatják az innovatív alkalmazási példákat a munkabiztonság területén. Az, hogy miként lehet a szoftveres eszközök alkalmazásával az ergonómiai és gazdaságossági követelményeknek megfelelően idejekorán átalakítani a munkahelyeket, azt az IFA német Munkavédelmi Intézet a „Digitális gyár” című rendezvénye mutatja be. A német Szövetségi Munkaügyi Minisztérium önálló rendezvényt szentel annak, hogy a kockázatelemzés miként tudja módszeresen biztosítani a pszichikai megterhelés melletti megfelelő munkakörnyezetet.

Egyes ágazatoknak és célcsoportoknak szóló kínálat

Ezen túlmenően külön rendezvényeken foglalkoznak a klasszikus behatások, például a veszélyes anyagok, a zaj vagy sugárzás okozta terhelés megelőzésével, az üzembiztonság növelésével és a vállalati megelőzéssel, valamint a foglalkozás-egyészségügyi prevencióval is. A színvonalas kongresszus kínálatát az egyes célcsoportoknak, ágazatoknak és hálózatoknak szóló izgalmas rendezvények egészítik ki.

A kongresszusra és az azzal párhuzamosan 2023. október 24-27. között rendezett A+A szakvásárra 2023 május végétől értékesítik a belépőket.

A kongresszus előzetes programja már elérhet a Basi honlapján:

www.basi.de/aa-kongress

www.aplusa-online.com

