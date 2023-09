A Farnell támogatja a Micro:bit Oktatási Alapítványt a gyermekek digitális taníttatásában

Címkék: digitalizálás Farnell iskola képzés

Minden egyesült királyságbeli általános iskola jogosult egy ingyenes micro:bit készletre, mivel a Micro:bit Oktatási Alapítvány elindítja a BBC micro:bit nevű kezdeményezését. A következő generációt célzó kezdeményezés a kulcsfontosságú számítástechnikai és digitális képzést adja meg a gyerekeknek.

A Farnell büszkén jelenti be, hogy támogatja a BBC micro:bit – the next gen kampányt. A Micro:bit Oktatási Alapítvány partnereként a Farnell elkötelezett a digitális oktatás előmozdítása és az innovációs kultúra ápolása mellett az Egyesült Királyság fiatal tanulói körében.

BBC micro:bit – the next gen a BBC Education, a Micro:bit Oktatási Alapítvány és a Nominet együttműködésének gyümölcse. A kampány részeként közel 700 ezer BBC micro:bitet osztanak szét ingyenesen az Egyesült Királyság általános iskoláiban.

Ahogy a gyerekek visszatérnek az osztályterembe, az Egyesült Királyság általános iskolái a bbc.co.uk/microbit oldalon jelentkezhetnek egy ingyenes BBC micro:bit készletért. Az általános iskolai tanárok és a tanulók ingyenes oktatási csomaggal kezdhetik az új tanévet, aminek segítségével a gyerekek az új BBC micro:bitekkel kódolhatnak.

„Gyártó partnerként a Farnell elkötelezett a micro:bitek mellett, amelyek a digitális írástudás és kreativitás építőköveiként szolgálnak a következő generáció számára – mondta Simon Meadmore, a Farnell termék- és beszállítói menedzsmentért felelős alelnöke. – Hiszünk az erőben. Az oktatás célja az élet megváltoztatása, a micro:bit pedig kiváló példa arra, hogyan lehet a technológiát felhasználni a fiatalok inspirálására. Büszkék vagyunk rá, hogy részesei lehetünk ennek a kezdeményezésnek, ami kétségtelenül komoly hatással lesz a következő generáció digitális műveltségére és kreativitására.”

„Mélyen elköteleztük magunkat a jövő mérnökgenerációinak képzése mellett, hogy az elektronika világát elérhetőbbé tegyük a gyermekek számára – tette hozzá Romain Soreau, a Farnell SBC globális kategóriavezetője. – A Micro:bit Oktatási Alapítvánnyal kötött partnerségünk megerősíti a digitális oktatás előmozdítása és az innovációs kultúra előmozdítása iránti megingathatatlan elkötelezettségünket.”

A Micro:bit Oktatási Alapítvány és a Farnell partnerség kezdetét jelentő 2015-ös BBC-kampány óta több mint 60 ország profitált a micro:bit képességeiből. Becslések szerint 39 millió fiatal tudott tanulni ezzel a technológiával, a Farnell csak az Egyesült Királyságban egymillió micro:bitet forgalmaz. Ennek a partnerségnek a célja, hogy a technológiai gyártók és felhasználók következő generációját támogassa, követendő példát mutatva más országoknak.

A Farnell emellett számos forrást biztosít a gyermekek STEM (természettudomány, technológia, mérnöki tervezés és matematika) területeken történő oktatására. Az element14 közösség STEM Akadémiája rengeteg tartalommal és támogatással segíti a micro:bit felfedezését. Ez a dedikált online központ azoknak készült, akik tanulási koncepciókat és projekteket szeretnének létrehozni az elektronikai és a digitális térben. Az element14 közösség „The Learning Circuit” sorozata számos oktatóvideót tartalmaz, amik különféle módokon képzik a nézőket a micro:bit segítségével. Ezek a rövid videók azt tanítják meg a felhasználóknak, hogyan alkalmazzák a micro:bitet a terveikben, ezenkívül útmutatást és tanácsokat kínálnak a projektek életre keltéséhez.

A micro:bit egy globális mozgalom része, ami szórakoztató és interaktív környezetet teremt a fiatalok számára a kódolás és az elektronika megismeréséhez. Ha többet szeretne megtudni a micro:bitről és az iskolákban történő használatáról, kérjük, látogasson el a https://microbit.org/get-started/what-is-the-microbit/ oldalra.

www.farnell.com