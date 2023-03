Újabb gépek akciós áron: nagyobb mozgástartomány – nagyobb választék – nagyobb érték

Kibővítette a kifejezetten az európai igényekre konfigurált és épített gépekre szóló különleges ajánlatát a Haas

Címkék: akció forgácsolás Haas CNC öttengelyes megmunkálás ST-30Y VF-4

A kaliforniai gépgyártó CNC-szerszámgépei és azok kiegészítői jól ismertek kiváló ár-érték arányukról és megbízhatóságukról. A gépek mellé elérhető online támogatási háttér és a nyílt, transzparens jelenlét további előnyöket jelent a gépvásárlás során.

Ennél személyre szabottabb már nem is lehetne

Az „EU” modellek a korábbi „standard” gépcsalád konstrukciójára épültek, ezzel is szavatolva a már megszokott megbízhatóságot. Az akciós választékba most bekerült ST-20Y eszterga Y tengelyes marási feladatok elvégzésére is képes, így a szükséges marási és esztergálási műveletek egy munkadarab-befogással elvégezhetők 0,01 mm pontosság mellett. Az alumínium, acél, rozsdamentes acél, színesfém és műanyag alkatrészek megmunkálására egyformán alkalmas gép maximum 298 mm átmérőjű és 533 mm hosszú alkatrészek megmunkálását teszi lehetővé 4 000 min–1 orsófordulatszám mellett. A szerszámtár szöge 45 fokról 55 fokra változott, így néhány milliméterrel csökkent ugyan a megmunkálható átmérő, de ezzel együtt a gép helyigénye is nagymértékben mérséklődött. A sorozaton belül az ST-30Y modell a közepes méretű munkadarabokhoz is bőséges munkateret biztosít, így magas gyártókapacitással rendelkező termelési környezethez is ideális.

ST-20Y 213 × ±51 × 572 mm ST-30Y 239 × ±51 × 826 mm Különleges kezdő ár: € 79 995 Különleges kezdő ár: € 88 995 Néhány alapgéptartozék: ✓ 4 000 min–1 fordulatszámú orsó ✓ Megnövelt Z tengely úthossz ✓ Nagyobb méretű főorsófurat-átmérő a nagyobb rudak befogadásához Néhány alapgéptartozék: ✓ 3 400 min–1 fordulatszámú orsó ✓ 12 állomásos alap revolver felszerelés (BMT65) ✓ Y tengelyes marás, fúrás és menetfúrás

A VF sorozatú Haas CNC-szerszámgépek mérettartományok és gyártási követelmények széles választékát fedik le. Az üzemigényektől függetlenül mindig létezik egy olyan VF gép, amely az Ön műhelyének versenyképességét is növelni tudja. A fémiparban leggyakrabban használt mozgástartományokban mindig elérhető egy függőleges marógép vagy annak nagy teljesítményű Super-Speed változata, amelyek kifejezetten az európai piacra kifejlesztett modelljei most akciós áron érhetők el.

VF-1YT-EU 508 × 508 × 508 mm VF-2YT-EU 762 × 508 × 508 mm VF-1SSYT-EU 508 × 508 × 508 mm VF-2SSYT-EU 762 × 508 × 508 mm Különleges kezdő ár: € 51 995 Különleges kezdő ár: € 54 995 Különleges kezdő ár: € 61 995 Különleges kezdő ár: € 64 995 Néhány alapgéptartozék: ✓ 10 000 rpm direkt hajtású főorsó ✓ 30+1 oldalra szerelt szerszámtár ✓ Főorsón keresztüli hűtés előkészítése Néhány alapgéptartozék: ✓ 10 000 rpm direkt hajtású főorsó ✓ 30+1 oldalra szerelt szerszámtár ✓ Főorsón keresztüli hűtés előkészítése Néhány alapgéptartozék: ✓ 12 000 rpm direkt hajtású főorsó ✓ 30+1 nagy sebességű oldalra szerelt szerszámtár ✓ Főorsón keresztüli hűtés előkészítése ✓ Vezeték nélküli szerszám- és munkadarab-bemérő rendszer ✓ Hűtővíz-karbantartó csomag ✓ Forgácskihordó Néhány alapgéptartozék: ✓ 12 000 rpm direkt hajtású főorsó ✓ 30+1 nagy sebességű oldalra szerelt szerszámtár ✓ Főorsón keresztüli hűtés előkészítése ✓ Vezeték nélküli szerszám- és munkadarab-bemérő rendszer ✓ Hűtővíz-karbantartó csomag ✓ Forgácskihordó

Az akciósan elérhető függőleges marógépek közé idén a kisebb VF-1 és VF-2 modellekhez képest nagyobb munkatérrel rendelkező VF-4-EU és VF-4SS-EU gépek is bekerültek.

VF-4-EU 1 270 × 508 × 635 mm VF-4SS-EU 1 270 × 508 × 635 mm Különleges kezdő ár: € 69 995 Különleges kezdő ár: € 79 995 Néhány alapgéptartozék: ✓ 10 000 min–1 fordulatszámú orsó ✓ 30+1 oldalra szerelt szerszámtár ✓ 25,4 m/perc gyorsjárati sebesség ✓ Főorsón keresztüli hűtés előkészítése Néhány alapgéptartozék: ✓ 12 000 min–1 fordulatszámú orsó ✓ 30+1 nagy sebességű oldalra szerelt szerszámtár ✓ 35,6 m/perc gyorsjárati sebesség ✓ Főorsón keresztüli hűtés előkészítése ✓ Vezeték nélküli szerszám- és munkadarab-bemérő rendszer ✓ Hűtővíz-karbantartó csomag ✓ Forgácskihordó

A VF-4-EU és VF-4SS-EU gépek a kisebb VF-1 és VF-2 modellekhez képest nagyobb munkatérrel rendelkeznek

Ha nem elég a 3 tengely, az „EU” modellcsaládokon belül különleges opciós csomagok választhatók, amelyekkel tovább növelhető a versenyképesség mérsékeltebb pluszköltségekkel. Több opció, alacsonyabb áron!

Speciális csomag, amely az alapgépeket vezeték nélküli, intuitív munkadarab-tapintó mérőrendszerrel, hűtőközeg-karbantartó csomaggal és forgácskihordóval vértezi fel. A felsorolt tartozékok így sokkal kedvezőbb áron vásárolhatók meg, mint egyenkénti beszerzéssel.

Szabványos YT-modellek:

Egyenkénti beszerzés esetén az ár: € 11 285

Csomagár: € 5 995

Nagy sebességű YT-modellek:

Egyenkénti beszerzés esetén az ár: € 11 285

Csomagár: az ár magában foglalja a szabványos opciót

4. tengellyel kompatibilis csomag, amely 4. tengelyhajtást, orsón keresztüláramló hűtőközeget, vezeték nélküli, intuitív munkadarab-tapintó mérőrendszert, hűtőközeg-karbantartó csomagot, forgácskihordót, dinamikus munkadarab-eltolásokat, szerszámközéppont-vezérlést, nagy sebességű megmunkálást és programozható hűtőközeg-fúvókát tartalmaz.

Szabványos YT-modellek:

Egyenkénti beszerzés esetén az ár: € 24 665

Csomagár: € 11 995

Nagy sebességű YT-modellek:

Egyenkénti beszerzés esetén az ár: € 18 875

Csomagár: € 3 995

5. tengellyel kompatibilis csomag, amely 4. és 5. tengelyhajtást, orsón keresztüláramló hűtőközeget, vezeték nélküli, intuitív munkadarab-tapintó mérőrendszert, hűtőközeg-karbantartó csomagot, forgácskihordót, dinamikus munkadarab-eltolásokat, szerszámközéppont-vezérlést, nagy sebességű megmunkálást és programozható hűtőközeg-fúvókát tartalmaz.

Szabványos YT-modellek:

Egyenkénti beszerzés esetén az ár: € 32 960

Csomagár: € 14 995

Nagy sebességű YT-modellek:

Egyenkénti beszerzés esetén az ár: € 27 170

Csomagár: € 6 995

Az opcionális öttengelyes csomaggal költséghatékonyan növelhető a versenyképesség

A Haasnál már megszokott módon, akár Ön is elkészítheti a saját Haas gépének konfigurációját a „Kiépítés&Ár” szolgáltatással akkor, amikor az Önnek a leginkább megfelelő, vagy lépjen kapcsolatba a Haas hazai képviseletével a www.haashungary.com oldalon.

További részletekért és bővebb műszaki információkért, kérjük, látogasson el a www.haascnc.com weboldalra!

Az ajánlat visszavonásig érvényes. Az ajánlat csak a meghatározott „EU” modellekre érvényes. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, és nem teljes körű. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. (x)