Új tőkealap létrehozását jelentette be a Schneider Electric

Címkék: automatizálás elektromos áram energia energiamenedzsment Schneider Electric

Világszinten közel 800 millió, Afrika Szaharától délre eső részén pedig több mint félmilliárd ember nem jut hozzá elektromos áramhoz, ami jelentős mértékben akadályozza a térség fejlődését. A Schneider Electric az elefántcsontparti Abidjanban tartott nemzetközi fórumon egy új befektetési alap létrehozását jelentette be, illetve olyan megoldásokat mutatott be, amelyek könnyebbé tehetik az energiához való hozzáférést Afrikában is. A társaság saját fenntarthatósági céljainak részeként arra készül, hogy 2025-re 50 millió embert juttat világszerte tiszta és megbízható energiához.

A Schneider Electric, az energiamenedzsment és az ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat az Alliance for Rural Electrification (ARE - Szövetség a Vidéki Villamosításért) nevű szervezet március 21-23. között az elefántcsontparti Abidjanban megrendezett Energia-hozzáférési Befektetési Fórumon bejelentett egy új kockázati tőkealapot, a Gaia Energy Impact Fundot. A Capital Croissance, az Investisseurs & Partenaires és a Gaia Impact közreműködésével létrehozott alap célja az energiához való hozzáférés kiterjesztése, a megújuló energiaforrások bevezetésének felgyorsítása és az afrikai energiaellátás átalakítása.

A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint világszerte 775 millió ember nem jut elektromos áramhoz, ami mind a személyes, mind pedig a gazdasági fejlődést gátolja. A tiszta és megfizethető energiához való hozzáférés biztosítása az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak egyike, és különösen fontos a Afrika Szaharától délre lévő területein, ahol a becslések szerint 568 millió ember nem jut áramhoz.

Ezen a helyzeten igyekszik segíteni az Energia-hozzáférési Befektetési Fórumon bejelentett Gaia Energy Impact Fund. Emellett a Schneider Electric több megoldást is bemutatott, amelyek javíthatnak az elektromos áramhoz való hozzáférésen a vidéki területeken is. Az EcoStruxure Energy Access Expert egy kifejezetten a vidéki villamosításhoz tervezett távfelügyeleti platform, amely növeli a mikrohálózatok láthatóságát. A Schneider Electric képzési és vállalkozói programja pedig női vállalkozók képzését és támogatását valósítja meg az energiaszektorban, valamint előmozdítja a befogadó és fenntartható helyi fejlődést.

A társaság szakértői az Abidjanban tartott rendezvényen olyan kulcsfontosságú témákról beszéltek, mint a villamosításra irányuló beruházások jelentősége, a megújuló energiaágazat decentralizálása és a tiszta energiára való átállás felgyorsítása Afrika szubszaharai régiójában.

„Az energiához való hozzáférés alapvető emberi jog, amelybe azért fektetünk be, hogy sokak életét és megélhetését javítsuk. Együttműködéssel, innovatív megoldásokkal és stratégiai befektetésekkel hatékonyan segíthetjük a közösségeket a tiszta energiához és a hosszú távú lehetőségekhez való hozzáférésben” – mutatott rá Albert Fuchet, a Schneider Electric „Access to Energy” üzletágának globális alelnöke.

A Schneider Electric 2009-ben létrehozott Access to Energy programja a vállalat szakértelmére és helyi jelenlétére támaszkodva biztonságos, megfizethető és megbízható technológiai megoldásokat dolgoz ki a feltörekvő országok növekvő energiaigényeinek támogatására. A programot a helyi közszféra képviselőivel és civil társadalmi csoportokkal szoros partnerségben valósítják meg.