Új szintre lépett a Schneider Electric és az Atea együttműködése

Címkék: automatizálás energiamenedzsment IT IT infrastruktúra IT menedzsment Schneider Electric

A Schneider Electric első, úgynevezett Elite IT Solutions Provider partnere lett az észak-európai országokban az Atea. Az együttműködés eredményeként még inkább környezetbarát és fenntartható IT-infrastruktúra és hozzá kapcsolódó szolgáltatások lesznek elérhetők az észak-európai és a balti térségben.

A Schneider Electric a világ egyik vezető szünetmentes tápegység, IT- és adatközpont-infrastruktúra-megoldások szolgáltatója, és a vállalatot évek óta a világ egyik legfenntarthatóbban működő szervezeteként tartják számon. Az Atea és a Schneider Electric már korábban is hosszú távú megállapodást kötött, azonban a most bejelentett partnerséggel új szintre lép a két társaság együttműködése.

Az Atea az észak-európai régióban a Schneider Electric, az energiamenedzsment és az ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat első Elite IT Solutions Provider partnere lett, és így a cég EcoStruxure portfóliója által kínált lehetőségeket is felhasználhatja annak érdekében, hogy támogassa ügyfeleit az informatikai infrastruktúrájuk fenntartható és hatékony üzemeltetésében.

Az Atea hét európai országban, 85 városban több mint 7500 alkalmazottal rendelkezik. A társaságnál több mint 4000 szakember foglalkozik a kínált szolgáltatások támogatásával, segítve a végfelhasználókat a fenntartható IT- és menedzselt életciklus-szolgáltatások igénybevételében.

Fenntartható együttműködés

A Schneider Electric közelmúltban elindított mySchneider IT Partner Programja megkönnyíti a partnerek, köztük a viszonteladók, a disztribútorok és az IT-megoldások szolgáltatói számára, hogy megfeleljenek ügyfeleik fenntarthatósági igényeinek. Az újonnan átalakított program támogatja a különböző szakterületekre specializálódott csatornapartnereket a kulcsfontosságú ágazatokban, beleértve az adatközpontokat, az IT-t, a szoftvereket és a menedzselt szolgáltatásokat.

Miközben a mySchneider IT Partner Program új értékesítési eszközök, képzések és képesítések széles skáláját kínálja a partnereknek, a program az egyes szakterületekre specifikus előnyöket is kínál. Az Elite „IT Solution Provider” státusz megszerzése lehetővé teszi a Schneider Electric partnerei számára, mint például az Atea, hogy több minősítést kombináljanak, és ezáltal képessé váljanak az edge számítástechnika és az elosztott IT megoldások iránti igények azonosítására, az ilyen megoldások viszonteladására, konfigurálására és/vagy telepítésére a kulcsfontosságú piaci szegmensekben, például a közszférában.