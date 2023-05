Új név – régi elhivatottság

Automatizálás és hatékonyság egy helyen: újra kiállít a Komax az Ipar Napjai szakkiállításon

Új piacok, új gépek, új üzleti feltételek és új név is… a hazai piacon sokáig Thonauer néven ismert Komax Hungary Kft. májusban ismét nagy dobásra készül. A 2022-ben a kiállítás legszebb standjának szóló elismerést is elnyerő svájci kábelspecialista idén sem fog csalódást okozni a standjára látogatóknak.

A világjárvány két éve után minden korábbinál nagyobb igény mutatkozott a személyes találkozókra. Már tavaly érződött, hogy egyrészt az emberekben elmúlt a félsz, másrészt visszatért az érdeklődés a technológiai innovációk irányába, de a személyes találkozókkal járó kiállítások régi fénye csak 2023-ban ragyogott fel újra. Az Ipar Napjai kiállítás stabil résztvevőjének számító Komax minden négyzetcentiméteren azt üzeni majd a látogatóknak, hogy nem pusztán jelen van, hanem erősebb is, mint valaha.

A kapcsolószekrény-gyártás jövője a Komax-standon kezdődik!

Évekkel ezelőtt a Komax hazai leányvállalata még szinte kizárólag az autóipar számára értékesítette a kábelkonfekcionáló berendezéseket. A korábbi autóipari dominancia ugyan megmaradt – a Komax standján tehát az Automotive kiállítás látogatói is otthonra lelnek majd –, de a változó hazai iparszerkezet más iparágakat emelt fel, amelyek számára hasonlóan jó megoldást jelentenek a Komax-rendszerek.

Ennek megfelelően a Komax külön ajánlattal készül a kapcsoló- és vezérlőszekrény-gyártók számára, teljes körű és egyedi megoldásokkal a félautomata asztali gépektől a teljesen automatizált gyártósorokig! A Komax által felvonultatott gyártóberendezések kis sorozatok és teljesen egyedi szekrények gyártása esetén hatékonyan képesek a vezetékek darabolására, csupaszítására, jelölésére, valamint az érvéghüvely krimpelésére.

2022-ben a Komax stand – még a Thonauer nevet is feltüntetve – a kiállítás legszebb standjának szóló elismerést is elnyerte

Automatizálás, digitalizálás és energiahatékonyság

A gyorsan változó piaci körülmények minden korábbinál fontosabbá teszik a személyes találkozókat és az információcserét. A Komax-stand látogatói a személyes kapcsolattartójukkal együtt nézhetik majd végig a számukra legfontosabb technológiákat. Az elmúlt években a svájci fejlesztőközpontban olyan funkciókra összpontosítottak, amelyek a minél magasabb szintű automatizálás elérését segítik. Ez a szinte minden iparvállalatot érintő és egyre súlyosabbá váló munkaerőhiány elleni egyik fő fegyver, de az automatizálás a minőségi elvárásokkal is szorosan összefügg. Egyes termékkörök esetében már az energiahatékonyság is döntő érv lehet – a korábban fix költségnek tekintett energiaszámla karcsúsítása ugyanis az energiaárak elszállása miatt versenyelőnyt is jelent.

Az Ipar Napjai kiállítás során a kiállított gépek megtekintése mellett a digitális eszközök megismerésére és az aktuális projektfeladatok személyes átbeszélésére is lesz lehetőség. A legtöbb gép működés közben is megtekinthető lesz, vagyis a gyakorlatban is meg lehet győződni a folyamatok, a kezelés és a vezérlés sokoldalúságáról és egyszerűségéről, vagy az átállások gyorsaságáról. Minden érdeklődő saját terméket is hozhat – bár a kiállítás ideje alatt nem lesz lehetőség a gépek átállítására, de a Komax specialistái szívesen adnak szakvéleményt az ajánlott gyártási folyamatokról.

Találkozzunk 2023. május 16–19. között az Ipar Napjai kiállítás A pavilonjának 302A standján!

