Új fokozatba kapcsolt Magyarországon a Schneider Electric

Címkék: automatizálás energiamenedzsment Gyöngyös okosgyár Schneider Electric

Kiemelkedően fontos év volt a Schneider Electric magyarországi történetében a 2023-as, hiszen gőzerővel halad a cég Dunavecsén megvalósuló okosgyárának építése, és emellett is többmilliárd forintnyi beruházást hajtottak végre a már működő hazai üzemeikben. A vállalat gyakornoki programja is szintet lépett, mára a budapesti csapatnál közel 100 gyakornok dolgozik.

Idén márciusban volt a Dunavecsén épülő Duna Smart Power Systems (DSPS) ünnepélyes alapkőletétele, az év végén pedig már ott tart a beruházás, hogy a 25 ezer négyzetméter alapterületű épület áll, és folyamatosan érkeznek a legmodernebb technológiát képviselő gyártóberendezések és eszközök a létesítménybe. Elkészült az üzemhez tervezett, 3000 négyzetméteres, nagy sűrűségű raktár, és megindult a porfestő műhely kivitelezése is. A 40 millió eurós beruházással megvalósuló okosgyár rendszerei össze lesznek kapcsolva a Schneider Electric digitális épületgépészeti és energiamenedzsment-felügyeleti megoldásaival. A létesítményben lehetőség lesz arra, hogy a gyártást digitálisan nyomon kövessék majd.

A Schneider Electric gyöngyösi gyára

A gyár építése során figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra is, így például napelemeket telepítenek a tető teljes felületére, a fűtés-hűtést, valamint a használati melegvizet pedig talajszondás hőszivattyú-rendszer biztosítja majd, amely már el is készült. Öntözésre és a mosdókhoz esővizet használnak, a kijáratoknál, illetve a teherforgalomhoz pedig olyan légzsilipeket telepítenek, amelyek megakadályozzák a hőveszteséget az épületbe történő belépéskor, illetve távozáskor.

A DSPS-ben a tervek szerint a jövő év első felében indul majd meg a termelés. A dunavecsei üzem lesz az egyik fő gyártóközpontja a Schneider Electric forradalmi innovációt tartalmazó, a korábban használt kén-hexafluorid (SF6) helyett tiszta levegőt és vákuumtechnológiát alkalmazó középfeszültségű kapcsolóberendezéseinek.

A Schneider Electric Duna Smart Power Systems okosgyárának alapkőletétele

A dunavecsei fejlesztés mellett a Schneider Electric más hazai üzemeiben is komoly beruházások történtek idén. A 2023-ban 30 éves MG Zala gyárban összesen mintegy ötmilliárd forintnyi fejlesztés indult el, amelyek eredményeként számottevő mértékben bővül a létesítmény termelési kapacitása. A termelést közvetlenül érintő beruházások mellett az üzem környezetbarát működését segítő fejlesztés is megvalósult, mintegy 200 millió forintból a korábbi gázfűtést elektromos fűtésre cserélték le, aminek köszönhetően az MG Zala nettó zéró CO2-kibocsátású gyár lett.

A Schneider Electric gyöngyösi üzemében mintegy 900 millió forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket, amelyek főként a Canalis áramvezető sínek gyártási kapacitásának növelését célozták. Erre azért volt szükség, mert ezekkel az eszközökkel a kábeles megoldáshoz képest lényegesen gyorsabban telepíthetők az ipari berendezések, illetve kedvezőbb ár/érték arányt képviselnek, így rendkívül nagy piaci kereslet mutatkozik irántuk.

Schneider Electric MGZala

A Schneider Electric idén is folytatta járműflottájának átalakítását elektromos gépjárművekre. A vállalat az új munkavállalói igényekhez is alkalmazkodva nagyszámú elektromosautó-töltőt üzemelt be a budapesti központjában. Ezt a fejlesztést a cég saját épületgépészeti rendszere, illetve a töltést menedzselő megoldása felhasználásával oldották meg, így a hálózat bővítése nélkül is meg tudták valósítani ezt a fejlesztést.

A társaság az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a fiatal utánpótlás bevonzására, és fejlesztésére, amiben komoly sikereket ért el 2023-ban. Mára a budapesti csapatnál közel 100 gyakornok dolgozik, akiknek mintegy a fele tanulmányai sikeres befejezését követően el is helyezkedett a cégnél.

„Rendkívül mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. A gazdasági körülmények alakulása is indokolja, hogy a jövőben még nagyobb figyelmet kap az energiahatékonyság növelése, hogy működő válaszokat adjunk az energiakrízisre és a fenntarthatóságra. Ennek eléréséhez már rendelkezésünkre állnak a legmodernebb energiamenedzsment megoldások, amelyekkel digitalizálható az energiaelosztás. Úgy gondolom, az idén megvalósult és még folyamatban lévő beruházásaink révén kiváló helyzetben leszünk ahhoz, hogy kiszolgáljuk a felmerülő piaci igényeket” – mondta el Veres Zsolt, a Schneider Electric országigazgatója.