Új e-kereskedelmi partnerprogramot indított a Schneider Electric

Címkék: automatizálás e-commerce e-kereskedelem energiamenedzsment partnerprogram Schneider Electric

Az elmúlt években dinamikusan bővült az online kereskedelem globálisan és itthon is, erre a trendre reagálva a Schneider Electric elindította Ecommerce Partner Programját, amely egyszerűsített, innovatív és az együttműködést előtérbe helyező megközelítést biztosít a társaság partnereinek a növekedésükhöz.

Az e-kereskedelem folyamatos fejlődése által kínált növekedési lehetőségek kihasználása érdekében a vállalkozásoknak arra kell törekedniük, hogy versenytársaik előtt maradjanak. Ennek támogatására fejlesztette ki a Schneider Electric, az energiamenedzsment és az ipari automatizálási megoldások területén vezető multinacionális vállalat Ecommerce Partner Programját. A kezdeményezés keretében a partnerek az iparág legfrissebb híreibe és eseményeibe is bepillantást nyerhetnek annak érdekében, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek egy folyamatosan változó piacon. Emellett a programban részt vevő cégek hozzáférhetnek az „eCommerce Transformation & Activation Manager” nevű eszközhöz, amely segíthet nekik a sikerhez szükséges stratégiák kidolgozásában.

A program emellett átfogó képzést is biztosít számos témában, hogy ezzel is támogassa a Schneider Electric partnereit a piaci versenyben. A programban részt vevő vállalkozások az elköteleződésük elismeréseként különböző partneri kompenzációs lehetőségekhez is hozzájuthatnak, mint például marketingalapok, visszatérítések, kiárusítási akciók.

„Partnerprogramunk küldetése egyértelműbbé vált. Első alkalommal kínálunk e-kereskedelmi partnereinknek egy olyan egyedi és innovatív programot, amely megkülönbözteti őket a versenytársaktól. A program átfogó eszköz- és forráscsomagot biztosít, hogy segítse őket az eredményes online értékesítésben. A marketing támogatástól a technikai segítségnyújtásig a program a szolgáltatások széles skáláját kínálja, hogy a partnerek a lehető legjobb tapasztalatokat szerezhessék. A program emellett exkluzív kedvezményeket és promóciókat is kínál, hogy partnereink maximalizálhassák profitjukat. Átfogó funkcióival és azzal a lehetőséggel, hogy rugalmasan alkalmazkodik az egyes partnerek igényeihez, az Ecommerce Partner Program valóban megelőzi versenytársait” - mondta el David Terry, a Schneider Electric európai IT Channels alelnöke.