Tour de Force: Európa 19 országába látogat el az interaktív Emerson Mobile Roadshow

A globális technológiai és szoftvervezető cég eddigi legnagyobb roadshow-ja, az Emerson a legújabb folyadékvezérlési és pneumatikai megoldásokat közvetlenül az ügyfelek telephelyére viszi.

Az Emerson a következő évben mobil, interaktív szervizközpontjukon keresztül közvetlenül eljuttatja ügyfeleihez legújabb folyadékvezérlési és pneumatikai megoldásait és szakértői csapatát. A korábbi túráknál több kilométert megtestesítő Emerson Mobile Roadshow 19 európai ország vásárlóit látogatja meg, köztük Litvániában, Romániában és Törökországban is. A küszöbön álló személyes szakmai bemutatóval az ügyfelek találkozhatnak az Emerson szakértőivel, és értelmes válaszokat kaphatnak a digitális átalakulással, fenntarthatósággal, gépautomatizálással és sok mással kapcsolatos legigényesebb kihívásaikra.

Az előre megtervezett helyszíni megállások során a látogatók dinamikusan kapcsolódhatnak be az Emerson ASCOTM, AVENTICSTM, TopWorxTM, PACSystemsTM és MoviconTM portfólióinak innovációiba. A csúcstechnológiás bemutató kamion interaktív digitális élményt és beágyazott ultra nagy felbontású (UHD) képernyőt kínál, amely részletes termékinformációkat és online mérnöki eszközöket kínál.

Az Emerson Mobile Roadshow kerekeken megrendezett szakkiállítása a legújabb folyadékvezérlési és pneumatikus technológiákat, valamint interaktív bemutatókat 2023-ban Európa 19 országának több városában közvetlenül az ügyfelekhez viszi



A roadshow bemutatók felfedik, hogy a kifinomult, intelligens pneumatikus technológiák valós időben figyelik az üzem működését, hogyan biztosítanak intuitív PACSystems Edge számítási és vezérlőrendszereket a Movicon.NExTTM HMI/SCADA automatizálási szoftverrel fejlett elemzést és hatékony vizualizációt, és hogyan működnek együtt ezek a méretezhető megoldások a folyamatok optimalizálása és az üzem fenntarthatóságának, termelékenységének és jövedelmezőségének növelése érdekében. Bármilyen méretű gyártó megtanulhatja, hogyan alakíthatja át digitálisan működését, és hogyan alakíthatja az összegyűjtött adatokat olyan gyakorlati betekintésekké, amelyek lehetővé teszik a döntéshozatalt, és jelentősen javíthatják az energiahatékonyságot, az általános berendezések hatékonyságát (OEE) és még sok mást.

A roadshow során a látogatók interaktív digitális élményben részesülnek. A kamionon a látogatók egy beágyazott ultra nagy felbontású (UHD) képernyőt láthatnak, amely részletes termékinformációkat és az egyedi igényeiknek megfelelő online mérnöki eszközöket jelenít meg



A látogatók olyan bevált, globális tanúsítvánnyal rendelkező termékeket is találhatnak, amelyeket kifejezetten az ő igényeiknek megfelelően terveztek. A legfontosabb termékek közé tartoznak a megbízható ipari automatizálási folyadékvezérlési technológiák az égéshez, a porgyűjtő rendszerekhez és az ipari és kereskedelmi gépekhez, valamint az ASCO alkatrészek a folyamatokhoz, ipari, vasúti, analitikai és orvosi alkalmazásokhoz.



Az innovatív mobil szolgáltató központ meglátogatásával és a roadshow megtapasztalásával a vállalatok Európa-szerte GO BoldlyTM-be léphetnek. Az Emerson elkötelezett amellett, hogy segítse a világ vezető vállalatait fenntarthatósági céljaik megbízható elérésében és működésük optimalizálásában. A GO BoldlyTM felkéri a vállalatokat, hogy csatlakozzanak az Emersonhoz a világ egészségesebbé, biztonságosabbá, okosabbá és fenntarthatóbbá tételéhez.



Keressen túraállomásokat, tekintse meg a kiemeléseket, tekintse meg a kiemelt megoldásokat és érje el az erőforrásokat itt: online Emerson Mobile Roadshow központ.