Történelmi pillanat, három magyar a Nobel-díj átadón

Címkék: díj fejlesztés innováció kutatás kutatás-fejlesztés kutató

Karikó Katalin és Krausz Ferenc mellett a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Viczián Dániel is ott lehetett a stockholmi Nobel-díj átadón, hiszen a fiatal tehetség Magyarországot képviselte a 2023. december 4. és 11. között megrendezett Stockholm International Youth Science Seminar-on, és az azt lezáró Nobel-díj kiosztási ceremónián és banketten. Dániel „Antioxidáns hatású enzimutánzó nanokompozitok előállítása” c. munkájával a 32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpián III. díjban részesült.

A Svéd Fiatal Tudósok Szövetsége 1976 óta szervezi meg a fiatal tudósok szemináriumát, melynek kiemelt célja, hogy a világ minden tájáról érkező, különböző tudományterületen kiemelkedő, huszonhárom, 18-25 éves fiatal bemutatásával inspirálja a svéd diákok tudomány iránti érdeklődését, továbbá előmozdítsa a résztvevők tudományos pályáját.

A Magyar Innovációs Szövetség 2001 óta egy magyar fiatalt delegálhat az eseményre szerződés alapján, melynek kritériumait minden évben teljesíteni tudja. A világ különböző országaiból maximum 25 fiatal kvalifikálhatja magát.

Viczián Dániel és Karikó Katalin

A Nobel-hét keretében a fiatalok személyesen hallgathatták meg az idei Nobel-díjasok előadásait: így többek között Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne L'Huillier fizikai Nobel-díjasok, Aleksey Yekimov, Louis E. Brus és Moungi Bawendi kémiai Nobel-díjasok, valamint Karikó Katalin és Drew Weissman a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj nyerteseinek előadásait.

A Nobel-díjas kutatók előadásait megelőzően a kiemelt tudósnövendékek 850 svéd diák előtt prezentálhatták munkájukat, melyet december 6-án élőben közvetítettek a Filmstaden Sergel moziból, Stockholm szívéből. Itt találkozhattak Moungi Bawendi kémiai Nobel-díjas professzorral is. Az eseményt a világ minden pontjáról figyelemmel követhették. Dániel „Multifunctional nanocomposites: synthesis and antioxidant activity assessment in colloidal dispersions” (Több komponensű nanokompozitok előállítása és antioxidáns hatásuk vizsgálata kolloid rendszerekben) címmel tartott előadást.

December 9-én, a stockholmi Magyar Nagykövetségen Viczián Dániel részt vett a magyar Nobel-díjasok tiszteletére rendezett fogadáson, melyen Csák János, kulturális és innovációs miniszter is tiszteletét tette.

December 10-én, a 25 fiatal tehetség a hét megkoronázásaként a közönség soraiból figyelhette, ahogy a 2023-ban kitüntetett tudósok, köztük a két magyar kutató is ünnepélyesen átveszik a svéd királytól a Nobel-díjat, illetve részt vehettek az előkelő Nobel Banketten is. Az éjszakát a világ legtitkosabb partijának tartott Students' Nobel Nightcap zárta.