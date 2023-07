Több mint egy egyszerű traktor

Kotrógép a mezőgazdaságban

A mezőgazdaság alapvető fontosságú a társadalmunk számára, mégis számos kihívással kell szembenéznie – ezek közé tartozik például az éghajlatváltozás és a piaci ingadozások. Az olyan alapvető mezőgazdasági berendezések, mint a traktorok és a kotrógépek nélkülözhetetlenek, és széles körben használhatók a gazdaságban végzett munkák során. A kotrógépek lehetséges felhasználási területeiről a mezőgazdaságban és arról, hogy a használt gépek hogyan kínálnak költséghatékony megoldást...

A mezőgazdaság társadalmunk alapja, amely élelmiszert biztosít és részt vesz tájaink megőrzésében. Ugyanakkor olyan iparág, amely komoly kihívásokkal néz szembe: az éghajlatváltozás, a talajerózió és a piaci ingadozások alkalmazkodóképességet és innovációt igényelnek. A mezőgazdasági berendezések – különösen a traktorok és a kotrógépek – döntő szerepet játszanak ezekben a feladatokban, hiszen a rendkívül speciális feladatra kifejlesztett betakarítógépekkel ellentétben ezek a gépek mindenféle mezőgazdasági munkára alkalmasak.

A kotrógépek alkalmazása a mezőgazdaságban

A különböző tartozékok használatával a kotrógépek sokféle munkát végezhetnek a gazdaságban. A klasszikus kotrógépes munkák – mint például a földkiemelés, a talaj eltávolítása vagy az ömlesztett anyagok szállítása – a mezőgazdasági üzemekben is előfordulnak. Ezek a gépek pedig targoncaként is használhatók nehéz tárgyak, például hordók vagy szalmabálák szállítására. A hosszú karú kotrógépek daruként is működhetnek, vagy tárgyakat rakodhatnak magas tárolóhelyekre, illetve ömlesztett anyagokat önthetnek silókba és magas konténerekbe. A kerekes kotrógépek utak és udvari területek tisztítására szolgáló seprőgépként is használhatók. Végül, de nem utolsósorban: a kotrógépek pótkocsikat húzhatnak és tolhatnak. Előnyük, hogy gyorsak és könnyen manőverezhetők.

Ahol a mezőgazdasági és az építőipari gépek találkoznak: A traktor (itt egy Kubota M5111 LP) valószínűleg a legelterjedtebb gép a mezőgazdaságban. A 2021-es évben Európa-szerte közel 150 000 ilyen mezőgazdasági traktort regisztráltak újonnan. (© Surplex)

Mezőgazdaság az EU-ban

2019-ben az EU 27 mezőgazdasági ágazat fizikai tőkéjébe (szerszámok, gépek, berendezések, valamint épületek és ültetvények) történő beruházás a becslések szerint 56 milliárd eurót tett ki. Ez a bruttó hozzáadott érték valamivel kevesebb, mint egyharmadának felelt meg, tehát a megtermelt áruk és szolgáltatások értékének, levonva ebből a folyó termelőfelhasználást, például a vetőmagok, a műtrágyák és takarmányok, a személyzet, az energiaforrások stb. költségeit. Míg ezen beruházások mintegy 70%-a mindössze öt tagállamra – Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia és Spanyolország – esett, addig a mezőgazdasági ágazatuk méretéhez viszonyítva Finnországban, Luxemburgban, Ausztriában és Svédországban volt a legmagasabb a beruházás mértéke.

Használt gépek: hatékony válasz a költségek okozta nyomásra

A mezőgazdaságban a költségek okozta nyomás folyamatosan növekszik. Ennek okai elsősorban a növekvő üzemeltetési költségek, az ingadozó piaci árak és a szigorodó szabályozási követelmények. Ilyen környezetben a költséghatékony beruházási lehetőségek kulcsfontosságúak a gazdálkodók számára, a használt gépek pedig kimagasló előnyt jelenthetnek. Ezek ugyanis általában lényegesen olcsóbbak, mint az új modellek, mégis megbízható teljesítményt és tartósságot nyújtanak. Lehetővé teszik a gazdálkodók számára, hogy jelentős anyagi ráfordítás nélkül bővítsék vagy újítsák meg a gépparkjukat. Aki pedig azt gondolja, hogy a használt gépek nem többek selejtezni való rozsdás tragacsoknál, az nagyon téved. Hiszen a fizetésképtelenségi ügyek és az átszervezések jó minőségű és újabb gépeket hoznak a piacra.

A mezőgazdasághoz tartoznak... kotrógépek is. A teleszkópos rakodókhoz – mint ehhez a JCB 535-125 típusú géphez – számos mezőgazdasági felhasználásra alkalmas tartozék áll rendelkezésre. (© Surplex)

