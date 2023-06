Szakaszos, portábilis, rugalmas AV desztillációs rendszer kifejlesztése különböző folyékony hulladékok hasznosítása céljából

A Petrol Kft. GINOP-2.1.2-8.1.4-16-2017-00185 azonosítószámú támogatási kérelmét a Széchenyi 2020 program keretében megjelent „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” felhívásán támogatásra érdemesnek ítélték, 176,9 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A projekt keretében megvalósult egy többfunkciós szakaszos portábilis desztilláló berendezés fejlesztése, és a prototípus megépítése pirolízis olajok és veszélyes hulladékok hasznosítása céljából. A folyékony szénhidrogén (CH) hulladékok legjelentősebb mennyiségét mind a mai napig a fáradtolajok, olajleválasztók hulladékai, járműipari mosófolyadékok és egyéb hulladék olajok alkotják. Emellett egyre növekvő mennyiségben jelennek meg a piacon krakk és pirolízis technológiákból származó folyékony olajfrakciók, amelyek nyers formában legfeljebb égetéssel hasznosíthatók speciális tüzelőrendszerekben.

Hasonlóképpen növekszik az igény különböző folyékony hulladékok regenerálására illetve hasznosítására. Ilyen hulladék például a legutóbbi időkben a magyarországi akkumulátor gyárakban is képződő jelentős mennyiségű NMP hulladék feldolgozása és újrahasznosítása. Ezen anyagok közös jellemzője, hogy jelentős az üledékképződés, és különböző szennyezéseket tartalmaznak. Az üledékek egy része mechanikai szennyeződés, kolloid korom, de a nagy olefintartalmú olajoknál spontán gyantásodás, és üledékképződés is létezik, amit az anyag felfűtése, a hőközlés megnövel. Az NMP gyártás során pedig a műanyag és fémtartalmú iszap eltávolítása, valamint a regenerált termékek víztartalmának a csökkentése a feladat.

Portábilis desztilláló berendezés a gyártó hajdúszoboszlói telephelyén

Szénhidrogén típusú anyagok esetén az anyagok tisztítása, illetve frakciókra bontása a legfontosabb feladat, ugyanis a hagyományos megoldásoknál a technológia rendszer állandó tisztítása és karbantartása miatt gyakori leállás és újraindítás szükséges, míg az NMP esetén az igény eleve többlépéses desztillációs folyamatot feltételez. Ez kvázi folyamatos megoldások esetén a leginkább gazdaságos.

A másik probléma, hogy az input anyagok minősége szélsőségesen változhat, ami rendkívül megnehezíti a rendszer üzemeltetését. Nem csak a hozamok változhatnak meg, hanem a rendszer hőegyensúlya is, a termékek minősége nem állandó. Emellett piaci szempontok is szükségessé teszik a hagyományos rendszerek továbbfejlesztését a rugalmasság növelésével, mind az input, mind az output oldaláról, mivel a megfelelő minőségű nyersanyag nem áll egyenletesen rendelkezésre, kikeverése költséges és bizonytalan, ugyanakkor termék oldalról is változatosak az igények. Számos speciális olajtermék esetében használnak helyettesítő anyagokat, amelyek felhasználása nem optimális, de a csekély igény miatt külön nem állítja elő az olajipar, vagy csak jelentős szállítási költséggel szerezhető be importból.

Elrendezési rajz

Az innováció keretében új műszaki megoldásokat kívántunk kifejleszteni mind a vákuum (V), mind az atmoszférikus (A) rendszer üzembiztosságának növelésére, és az üzemközi tisztítási megoldások vonatkozásában, amellyel elkerülhetők a gyakori leállások. Emellett a késztermékek oldalán a hagyományos és kiforrott megoldásoknál lényegesen rugalmasabb termékstruktúra gyártását valósítottuk meg, mind az egyes frakciók forrponthatára, mind a vágásélesség tekintetében. Az innováció fontos része a szabályozástechnika, amely szintén egyrészt az üzembiztonságot, másrészt a változatos termékstruktúra előállítását teszi lehetővé. Fontos szempont volt az innovációnál az egyszerű kezelhetőség.

Tárolótartály

A rendszer prototípusa portábilis változatban készült, mert ez is egyfajta rugalmasságot jelent. A rendszer viszonylag gyorsan áttelepíthető, de azért is célszerű a portábilis megoldás, mert különböző technológiai elemekkel így egyszerűbben egészíthető ki a rendszer. Ilyen például a hűtőegység, az elválasztó kolonna mérete és típusa, a reflux rendszer módosítása, vagy a termékgyűjtő tartályok fajtája és száma.

Az AV rendszer kiegészíthető előkezelő rendszerrel, amely egy továbbfejlesztett szűrő, szeparáló, szakaszos desztilláló rendszer, a nyersanyagok tisztítására, a durvaszennyezések, valamit a víz eltávolítására. A prototípus névleges kapacitása 5.000 m3/év. A kapacitásadat egy átlagos számadat, hulladéktípusoktól függően jelentős mértékben is eltérhet mind pozitív, mind negatív irányban.

