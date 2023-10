Óriásmegrendelést kapott a Siemens

200 gyorstöltőt telepítenek Törökországban.

Címkék: elektromobilitás elektromos autó elektromos autó töltő elektromos töltőállomás siemens Törökország

Története egyik legnagyobb e-töltési infrastruktúra projektjét nyerte el a Siemens. A 200 egyenáramú (DC) e-töltő telepítéséből és digitális szolgáltatásokból álló megbízást egy iparvállalat, az Astor Enerji adta.

A cég Törökországban 200 kilométerenként tervez e-töltőket felállítani az autópályák mentén és számos bevásárlóközpontban, ahol azt várják, hogy az ország elektromos járműveinek száma 10 éven belül eléri a 2,5 milliót.

A nagyteljesítményű, SICHARGE D típusú, akár 15-25 perc alatt is kész gyorstöltők mellett, azok vezérlő és felügyeleti konfigurációs back-end szoftverét is a Siemens szállítja a projekthez. Ez a szoftver lehetővé teszi a telepített e-töltők felhőalapú kommunikációját, valamint távoli elérését, így a menedzsment-rendszeren keresztül felügyelhetőek például a fizetési- és tagsági funkciók, illetve az árszabás. Ennek köszönhetően az esetleges hibák túlnyomó többsége is online, távdiagnosztika segítségével észlelhető, illetve feloldható, csökkentve ezzel a szervizköltségeket és a kiesett üzemidőt.

A tervek szerint legalább 150 töltő az év végére üzemelni fog, a fennmaradókat pedig 2024 februárjáig szállítják le.

A Siemens SICHARGE D nagyteljesítményű töltőjét nem csak technológiája miatt ismerték el: az év elején 56 ország 11 ezer jelentkezője közül a megkapta a rangos formatervezői díjat, az iF Design Award 2023-at.

