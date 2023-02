Nagy, nagyobb, portálmarógépek

54 m hossz, 14 m szélesség és 12 m magasság – ezek a legnagyobb portálmarógép munkaterének méretei. De hogyan használják ezeket a hatalmas marógépeket? Milyen előnyöket kínálnak a portálmarógépek? És hogyan csökkenthetők a magas beruházási költségek?

Nagy munkadarabok megmunkálásához nagy gépekre van szükség. A Waldrich Siegen gyártmányú, Profimill 3 típusú gép 12 m átjárási magassággal és 14 m átjárási szélességgel, valamint 54 m mozgatási hosszúsággal jelenleg a világ legnagyobb szerszámgépe. Ez egy moduláris megmunkálási koncepcióval rendelkező Gantry-kivitelű portálmarógép.

Portál a nagy projektek számára

A nagyméretű szerszámgépek gyakran moduláris felépítéssel rendelkeznek, és portál-kivitelben készülnek. Csak így lehetséges a hatalmas munkadarabok gyártása. Portálmarógépeknél a marófejet a munkaterület feletti hídon vezetik. A munkapad fölött húzódik, és két támaszra erősített kereszttartóból áll. Ezek egyfajta portált alkotnak, és ezek adják a gép nevét.

A portálmarógépek nagy méretekkel rendelkeznek, ezért költséges a beszerzésük. De a használt gépek piacán kedvezményesebben elérhetők. (© Surplex)

A portálmarógépek leggyakoribb változata Gantry hajtással van felszerelve. A Gantry (angol) szó lefordítva portált jelent. A Gantry hajtással felszerelt gép esetén a munkaasztal az alapzathoz csatlakozik. A marószerszámot egy elektromechanikus hajtás mozgatja a két tartón a tengely mentén a munkaterület fölött. A mozgatható asztallal felszerelt kialakításnak köszönhetően a munkadarab a gépen belül kerül elhelyezésre, miközben maga a marószerszám statikus marad.

A munkadarab oldalainak egy munkalépésben történő megmunkálásához az állványokon a keresztgerendán elhelyezett marófej mellett további marószerszámok találhatók. Továbbá vannak dupla portál kialakítással rendelkező portálmarógépek is, ami felére csökkenti a megmunkálási időt.

Hatékony munkavégzés portálmarógépekkel

Rendkívüli méretüknek köszönhetően a portálmarógépek nagy felületeket hatékony megmunkálására is alkalmasak. Mivel a marószerszám a megmunkálandó anyag körül mozog, így különösen nehéz munkadarabok megmunkálása is lehetséges. Méretül ellenére a portálmarógépek kis részletek megmunkálására is használhatók. Mivel merev felépítésüknek köszönhetően a pozicionálási pontosságuk a századmilliméteres tartományba esik. A portálmarógépek kiváló méretpontossággal, felületi minőséggel és forgácsolási teljesítménnyel rendelkeznek.

Merev felépítés, rugalmas alkalmazási lehetőségek

Méretüknek és pontosságuknak köszönhetően a portálmarógépek számos különböző üzemben kedveltek – például a légiközlekedési és hajózási iparban, az energiaszektorban vagy a gép- és szerszámgyártásban. A portálmarógépek ott kerülnek alkalmazásra, ahol nagy léptékben tökéletesen mart felületre és nagy méretpontosságra van szükség. Az ügyfelek növekvő igényei mellett azonban alacsonyan kell tartani a gyártási költségeket, és gyors kiszállítást kell biztosítani.

A portálmarógépek lehetővé teszik nagy darabszámú minőségi munkadarabok alacsony munkaráfordítással történő gyártását. Precízek és sokoldalúan alkalmazhatók, és megfelelnek az egyre összetettebb megmunkálási feladatoknak is. A termelékenység növelése a leállási és átállási idők csökkentésével valósítható meg.

A Surplex.com felületén jelenleg egy SCHIESS gyártmányú, Gantry-kivitelű portálmarógépet kínál. A SCHIESS 50 FZG 14-450 az x-tengely irányában 18 m hosszúságban mozgatható a gépasztal felett. A munkaterület egyik oldalán egy integrált forgóasztal (átmérő: 4,5 m) van elhelyezve.

A termelés optimalizálása használt portálmarógéppel

A portálmarógép hátránya a berendezés óriási méretéből adódó magas beruházási költség. Itt érdemes lehet használt gép vásárlásába fektetni. Mivel ezek jóval olcsóbbak, mint az új gépek, és jó karbantartás mellett még hosszú évekig jó szolgálatot tesznek.

A használt gépekkel foglalkozó Surplex.com felületén jelenleg egy SCHIESS gyártmányú, Gantry-kivitelű portálmarógépet kínál. Ez két portállal ellátott, moduláris felépítéssel rendelkezik. A SCHIESS 50 FZG 14-450 az x-tengely irányában 18 m hosszúságban mozgatható a gépasztal felett. A munkaterület egyik oldalán egy integrált forgóasztal (átmérő: 4,5 m) van elhelyezve. A két portálos kialakítás különösen rugalmas és hatékony gyártást tesz lehetővé. Így egyszerre több kis munkadarab egyidejű marása lehetséges a gépasztalon, vagy nagyobb munkadarabok mindkét oldalon egyidejűleg megmunkálhatók. Az utóbbiak hatékonyan elforgathatók függőlegesen, különösen az integrált forgóasztalon. A vízszintes síkban elhelyezett hat marófej és a függőleges síkban elhelyezett hat marófej felgyorsítja az akár 80 t tömegű munkadarabok megmunkálási idejét. A szerszámok cseréje automatikusan történik egy szerszámtár segítségével, ami minimalizálja az állásidőket. A berendezés egy műanyaggyártó és -feldolgozó gépeket és berendezéseket gyártó vállalatnál áll Münchenben.

